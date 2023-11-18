«Раз, два, три, «Зенитушка», соси!» Игроки «Динамо» жестами поддержали скандирование фанатов после игры с 2Drots

Болельщики «Динамо» скандировали оскорбительную фразу в адрес «Зенита».

После товарищеского матча с 2Drots футболисты московского клуба подошли к фанатам, и те начали выкрикивать: «Раз, два, три, «Зенитушка», соси!»

Судя по видеоролику, никто из игроков «Динамо» не скандировал вместе с болельщиками, но некоторые из них вскидывали руки вверх в такт.

Игра «Динамо» с клубом проходила на « », ее посетили 22 244 зрителя – это рекорд сезона для московского клуба.

29 ноября « » примет «Зенит» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Ответная игра пройдет в марте.

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