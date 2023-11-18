«Раз, два, три, «Зенитушка», соси!» Игроки «Динамо» жестами поддержали скандирование фанатов после игры с 2Drots
Болельщики «Динамо» скандировали оскорбительную фразу в адрес «Зенита».
После товарищеского матча с 2Drots футболисты московского клуба подошли к фанатам, и те начали выкрикивать: «Раз, два, три, «Зенитушка», соси!»
Судя по видеоролику, никто из игроков «Динамо» не скандировал вместе с болельщиками, но некоторые из них вскидывали руки вверх в такт.
Игра «Динамо» с клубом Winline Медиалиги проходила на «ВТБ Арене», ее посетили 22 244 зрителя – это рекорд сезона для московского клуба.
29 ноября «Динамо» примет «Зенит» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Ответная игра пройдет в марте.
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Ау,Динамо,вы хде там в таблице?Делаете то что кричали🤣🤣🤣
- Чем бы дитя не тешилось,лишь бы не плакало...
Зенит - чемпион!