«Раз, два, три, «Зенитушка», соси!» Игроки «Динамо» жестами поддержали скандирование фанатов после игры с 2Drots

Теги Зенит ВТБ Арена премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва брань 2Drots Winline Медиалига Футбол

Болельщики «Динамо» скандировали оскорбительную фразу в адрес «Зенита».

После товарищеского матча с 2Drots футболисты московского клуба подошли к фанатам, и те начали выкрикивать: «Раз, два, три, «Зенитушка», соси!»

Судя по видеоролику, никто из игроков «Динамо» не скандировал вместе с болельщиками, но некоторые из них вскидывали руки вверх в такт.

Игра «Динамо» с клубом Winline Медиалиги проходила на «ВТБ Арене», ее посетили 22 244 зрителя – это рекорд сезона для московского клуба.

29 ноября «Динамо» примет «Зенит» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Ответная игра пройдет в марте.

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60 комментариев

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rarog
Интересно а как связана игра Динамо и Задротс или как их там и команды Зенит?
+63
-4
+59
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chiga
Слабоумие и отвага))
+42
-7
+35
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Krauvec Cool
Ответ rarog
Интересно а как связана игра Динамо и Задротс или как их там и команды Зенит?
Пиар за счёт чемпионов России
+31
-8
+23
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Omega-3
Ответ chiga
Слабоумие и отвага))
А отвага-то откуда?
+17
-3
+14
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Mi}{AH
28 лет без трофеев, ну можете и дальше кричать...
+18
-6
+12
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Krauvec Cool
Фанатики из выгребной ямы что-то орут как обычно
+13
-3
+10
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Александр Белов
Если б я такое тут написал - улетел бы в бан
+10
0
+10
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Альберт Сафиуллин
Запомните,это всё питерские комплексы!
+10
0
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Mi}{AH
28 лет без трофеев, ну можете и дальше кричать...
почему 28, они же недавние чемпионы фнл))
+5
0
+5
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Дмитрий9779
Ответ ivanmironov123@icloud.com
Призыв хороший. Зенит исполняй
7:1 и далее по списку
+14
-9
+5
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Назар Игорь
Ну с этих Droчеров взять нечего, от динамовцев такой глупости не ожидал. Личка тоже принял участие в этом шоу?
+9
-5
+4
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interested
Скоты!
+10
-7
+3
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Дмитрий9779
Ответ shveps mixa
Ога..... Это ж только питерским такое орать позволено что то я от них не читал возмущенных постов когда их Кержаков орал на всю дворцовую непотребства
Не на Дворцовую,зачем ты врешь,ты что спартаковец?
+3
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Тимур Муратов
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Ответ ivanmironov123@icloud.com
Хоть 7:1, хоть 20:0, а Зенит S O S Ё Т
да у тебя все сосут, даже твоя мамаша
+4
-1
+3
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Кочевник56
Ответ Omega-3
А отвага-то откуда?
от слабоумия, ничего не боится только дурак
+2
0
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Klinsmann32
Ответ ivanmironov123@icloud.com
Призыв хороший. Зенит исполняй
ты уже сколько лет это исполняешь?) тебе все мало)
+4
-3
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ivanmironov123@icloud.com
Ответ Дмитрий9779
7:1 и далее по списку
Хоть 7:1, хоть 20:0, а Зенит S O S Ё Т
+7
-6
+1
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Yoi- Brawl stars
Больные люди. Это прискорбно. (((
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Дмитрий9779
Ответ WelcomeBackPURE
Так это же норм кричалка по всей стране
Пять лет это делают ваши,а тот кто кричит держите вора...дальше сам)))
+3
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D-M
Ответ La Crosse Bobcats
мне казалось, что уже исходя из названия болельщиков - помойка это место где вы обретаетесь)
бездомные "обретаются" на помойках, к вопросу о названиях болельщиков)
+3
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FOOTBALL Live
Ответ Александр Белов
Если б я такое тут написал - улетел бы в бан
не тебя ,всех кто бы осмелился так написать, кроме Романа, аграим аграим, а бубнов, сикарио
+1
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FOOTBALL Live
Ответ Дмитрий9779
Запомни и применяй к своей родине,отлично же👍😁
отлично 👍 же .. 😁
+1
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Giordano
вот это новость, спортс с 0 с и
+2
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Дмитрий9779
Деревенские комплексы,ничего нового.
Ау,Динамо,вы хде там в таблице?Делаете то что кричали🤣🤣🤣
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Klinsmann32
Ответ WelcomeBackPURE
Так это же норм кричалка по всей стране
самый лучший день, заходил вчера, днл супер клуб мечтали му...а, но кинул Ротенберг, нагнуло УЕФА в ФНЛ пора)) как же классно, что именно Зенит отправил в ФНЛ это дно)
+1
-1
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WelcomeBackPURE
Ответ Дмитрий9779
Пять лет это делают ваши,а тот кто кричит держите вора...дальше сам)))
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Дмитрий9779
Ответ WelcomeBackPURE
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Но горят ваши😂
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D-M
Ответ Дмитрий9779
Странно слышать от вашего брата про помойку.И да,Газпром Арена лучший стадион России для адекватных конечно болельщиков.
Лучший по распилам при строительстве для адекватных конечно налогоплательщиков, бгг
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D-M
Ответ Дмитрий9779
Решили напомнить о себе за счет чемпиона,смешно выглядите,вместе со вскидывающими ручонки.Глотайте пыль за Зенитом и ...делайте то что кричали,так справедливо будет.
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FOOTBALL Live
Ответ Дмитрий9779
Запомни и применяй к своей родине,отлично же👍😁
ты же не знаешь мою родину))))))
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ЛексЛютый
Ответ rarog
Интересно а как связана игра Динамо и Задротс или как их там и команды Зенит?
Это КОМПЛЕКСный вопрос.
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fil_spb
Ответ rarog
Интересно а как связана игра Динамо и Задротс или как их там и команды Зенит?
С Зенитом никак не связана, а вот с нетрадиционными и противоестественными сексуальными практиками видимо у Динамо и дротс связь очень крепкая. Вот и скандируют.
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Дмитрий9779
Ответ Алексей Ненахов
Три
Леха.... не подведи😂
+2
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Алексей Ненахов
Ответ fcdmsk
Комментарий удален модератором
С оси
+4
-4
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fcdmsk
Ответ Алексей Ненахов
Три
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Тимур Муратов
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Ответ ivanmironov123@icloud.com
Е бланидзе, помой рот и иди спать
Приятно познакомиться, а я Тимур, спокойной ночи
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УльтраПравый
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Надеюсь среди них не было Тюкавина, ждем зимой в Зените
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flay
Ну зачем такие игры? Смотреть не хочеться. Другое дело когда матчи между клубами.
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eao79rus
Кто бы говорил. Сколько там осталось по маяковскому счётчику? Вроде бы где-то в районе 2500. Так обрабатывайте, не отвлекайтесь, быстрее закончите
0
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За наш футбол!
Как говорят у нас в Санкт-Петербурге,проявляя снисхождение к подобным типам.
- Чем бы дитя не тешилось,лишь бы не плакало...
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Nissan 0123
видел на стадионе) только и остается, что вякать) посмотрим на их лица 29 числа
Зенит - чемпион!
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FOOTBALL Live
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