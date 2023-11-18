«Локомотив» перебросал СКА со счетом 51:12, но проиграл. В третьем периоде – 19:0, броски в сторону ворот – 101:25

Теги Локомотив СКА Игорь Никитин КХЛ Роман Ротенберг Юхан Маттссон Хоккей

«Локомотив» перебросал СКА в третьем периоде со счетом 19:0.

Команда тренера Игоря Никитина уступила со счетом 1:2 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

«Локомотив» забросил шайбу вместе с сиреной о завершении третьего периода, но гол не был засчитан из-за нарушения процедуры вбрасывания.

В целом в третьем периоде «Локомотив» перебросал СКА со счетом 19:0 (40:6 – в сторону ворот).

Общая статистика за весь матч по броскам – 51:12 в пользу «Локомотива». Броски в сторону ворот – 101:25. Время в атаке – 21:20 против 06:20.

Голкипер СКА Юхан Маттссон отразил 50 бросков.

17 комментариев

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путин вовка
Йозе сейчас один фиг скажет что система сработала))
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Костя Кот
это система такая, системные команды в 3 периоде не бросают по воротам, не нарушают системную систему
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gospodin_nikto
Бесконтактный бой от Йозе Марино😎
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Игорь Игорев
Это как надо играть в защите, чтобы допустить 51 бросок?
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yak __1
вы не понимаете,это поставленная игра от обороны...и она даёт результат)))
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JenyaCasillas
Это лютейший позор!!!
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Rio de Janeiro
Зато СКА–Красная Машина, савецкий хаккей и Система.Ромочка подтвердит)
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Affi Grig
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pizzatcarizza
Я не смотрел игру,но глядя на статистику,СКА сыграло по методичке Билла)
Тотальный перевес, а итог 0 очков. Да еще и спасительный бросок отменил. Разочарование полнейшее
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Dani666
Красавцы, так перебросать уметь нужно, в прошлом матче тоже самое было, перебросали Куньлунь, ваще локо топ, просто первые
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vladcher77
по трудам Йозе Марино был поставлен автобус
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Иксджии это смешно
Ответ Affi Grig
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Знакомое?)))
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Дэннис Молинарев
Ответ Игорь Игорев
Это как надо играть в защите, чтобы допустить 51 бросок?
Системно
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