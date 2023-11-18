«Локомотив» перебросал СКА со счетом 51:12, но проиграл. В третьем периоде – 19:0, броски в сторону ворот – 101:25
«Локомотив» перебросал СКА в третьем периоде со счетом 19:0.
Команда тренера Игоря Никитина уступила со счетом 1:2 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
«Локомотив» забросил шайбу вместе с сиреной о завершении третьего периода, но гол не был засчитан из-за нарушения процедуры вбрасывания.
В целом в третьем периоде «Локомотив» перебросал СКА со счетом 19:0 (40:6 – в сторону ворот).
Общая статистика за весь матч по броскам – 51:12 в пользу «Локомотива». Броски в сторону ворот – 101:25. Время в атаке – 21:20 против 06:20.
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