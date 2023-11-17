Кубок Клубной лиги биатлона. Логинов, Латыпов, Бабиков, Халили, Смольский, Гараничев, Цветков, Поварницын выступят в масс-старте
18 ноября на Кубке Клубной лиги биатлона пройдет мужской масс-старт.
Кубок МЛКБ
Ханты-Мансийск
Масс-старт
Мужчины
Начало – 9:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета.
Старт-лист
5. Антон Смольский (Беларусь)
11. Максим Воробей (Беларусь)
12. Роман Елетнов (Беларусь)
13. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
14. Никита Лобастов (Беларусь)
15. Карим Халили
22. Роман Еремин
28. Евгений Идинов
30. Кирилл Стрельцов
31. Антон Бабиков
32. Эдуард Латыпов
33. Александр Бабчин
34. Евгений Емерхонов
36. Максим Цветков
39. Василий Томшин
40. Евгений Гараничев
41. Александр Логинов
42. Андрей Вьюхин
47. Александр Поварницын
49. Михаил Бурундуков
50. Алексей Вагин
51. Дмитрий Иванов
52. Петр Пащенко
53. Никита Поршнев
55. Рустам Каюмов
Полный список участников – в телеграм-канале Клубной лиги биатлона.
Расписание трансляций Кубка Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске
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