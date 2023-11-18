«Эвертон» лишен 10 очков, Беллингем выиграл Golden Boy, Албания и Дания вышли на Евро, Камавинга выбыл на 2-2,5 месяца, Медведев сыграет с Синнером и другие новости

1. С «Эвертона» сняли 10 очков за нарушение финансовых правил. Клуб опустился на предпоследнее место в АПЛ. «Лестер», «Лидс» и «Бернли» планируют подать в суд на клуб из Ливерпуля: они хотят 300 млн фунтов из-за того, что санкции не применили раньше.

2. Албания и Дания вышли на Евро-2024. Италия разгромила Северную Македонию и выйдет на турнир, если не проиграет Украине на выезде 20 ноября. Казахстану для прохода необходима победа над Словенией в гостях в последнем туре. А вот Польша лишилась шансов на прямой выход после ничьей с Чехией. Все результаты дня – тут.

3. Джуд Беллингем получил приз Golden Boy. Хавбек «Реала» опередил Мусиалу, Виртца, Заира-Эмери и других футболистов. А Ламин Ямаль из «Барселоны» выиграл награду The Youngest как самый молодой игрок, попавший в топ-3 при выборе Golden Boy

Эрлинг Холанд стал лучшим игроком прошлого сезона по версии Tuttosport.

4. КХЛ. «Авангард» выиграл 8-й матч подряд, победив «Адмирал», «Нефтехимик» был сильнее «Амура».

5. Даниил Медведев проиграл Карлосу Алькарасу в третьем туре группового этапа итогового турнира ATP (4:6, 4:6) и встретится в полуфинале с Янником Синнером. Андрей Рублев уступил Александру Звереву. Все результаты – тут.

6. Эдуардо Камавинга выбыл на 2-2,5 месяца из-за разрыва внешней боковой связки колена. У «Реала» сейчас 8 травмированных игроков.

7. НХЛ. «Торонто» обыграл «Детройт» (3:2) в Швеции, Нюландер набрал 1+2 и продлил серию игр с очками со старта сезона до 16. «Виннипег» победил «Баффало» (3:2), Наместников сделал 2 передачи и стал 2-й звездой.

8. Спортивный административный суд Испании на 3 года отстранил от футбола бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса за поцелуй с Эрмосо и неприличный жест в ложе.

9. Игру молодежки «Зенита» с «Гуйчжоу Юнайтед» (7:1) в Китае посетили 30 тысяч человек. На трибунах был баннер «Братья навеки» на русском и китайском языках.

10. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оспаривает в Спортивном арбитражном суде (CAS) возможность случайного загрязнения допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.

11. НБА. Внутрисезонный турнир. 43 очка Фокса помогли «Сакраменто» победить «Сан-Антонио» и другие результаты.

12. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю объявил о разводе с женой из-за сталкинга и чрезмерного внимания СМИ.

13. Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Роман Широков и Дмитрий Сычев будут помощниками тренеров на Матче звезд КХЛ.

14. Россия и Беларусь не выплатили обязательные взносы WADA в 2023 году. WADA создало рабочую группу по этому вопросу.

15. Марк Овермарс за отправку фото пениса сотруднице «Аякса» на год отстранен от работы в футболе в Нидерландах.

Цитаты дня.

Чайковская о популярности фигурного катания: «К нам не приходят случайно, у нас музыкальные люди. Это не футбол, где пиво и поорать»

Черчесов о Смольникове: «Думаю: если он футболист, я – балерина. Ну, дерево. Я в раздевалке его при всех уничтожил. Через дня 4 он стал абсолютно другим игроком»

Директор гостиницы «Волга»: «Чувствуется, что девочки-фигуристки избалованные. Можете жить в пятизвездочной гостинице, пожалуйста!»

Даниил Зорин: «Спартак» – главный и самый популярный клуб России. В других городах нас поддерживают мощнее, чем хозяев»

Загитова о наряде на премии журнала: «Те, кто громче всех порицают меня, сами мечтают так одеться»

Акинфеев о том, что не уехал в Европу: «Не жалею. Чем меня можно было заманить? Смысл? Я мечтал о ЦСКА»

Джон Оби Микел: «Играя против Роналду, мы в «Челси» знали, что Коул справится с ним. К Месси готовились неделю, план на матч – просто бить его, иначе мяч не отобрать. Тут нечего сравнивать»

Владимир Путин: «Культура и спорт являются проводниками взаимопонимания, без которых прекратить конфликты очень сложно, а иногда просто невозможно»

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?