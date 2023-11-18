Лам против ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Я бы хотел, чтобы чемпионаты Европы и мира проводились только в демократических странах»
Филипп Лам раскритиковал идею проведения ЧМ-2034 в Саудовской Аравии.
Официально хозяева турнира пока не определены, но Саудовская Аравия стала единственной страной, подавшей заявку на проведение.
– Как вы восприняли «присуждение» чемпионата мира по футболу 2034 года Саудовской Аравии, и что должно произойти до конгресса ФИФА 17 мая 2024 года, чтобы предотвратить это?
– Я следил за развитием событий с большим беспокойством, потому что это прямо противоположно тому, что было бы хорошо для футбола. Все – особенно европейские страны – должны, наконец, подвергнуть сомнению текущие процессы и своевременно оказать влияние.
Я бы хотел, чтобы такие турниры, как чемпионат Европы и чемпионат мира, проводились только в демократических странах! – сказал бывший футболист «Баварии» и сборной Германии в интервью RND.
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1. Он поддержал ХАМАС в "свободной Палестине". Свободная Палестина для ХАМАС - это вся историческая Палестина под их управлением и без единого еврея на их землях. Вот что такое "свободная Палестина".
2. Он назвал ответные действия Израиля - геноцидом. Хотя в самом Израиле спокойно живёт столько же палестинцев, сколько и в ХАМАС. И многие из них в ЦАХАЛ. Так что как это может быть геноцидом? И это не беря в расчёт ФАХТ, где живёт ещё больше палестинцев. Так что на геноцид вообще не похоже.