Лам против ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Я бы хотел, чтобы чемпионаты Европы и мира проводились только в демократических странах»

Филипп Лам раскритиковал идею проведения ЧМ-2034 в Саудовской Аравии.

Официально хозяева турнира пока не определены, но Саудовская Аравия стала единственной страной, подавшей заявку на проведение.

– Как вы восприняли «присуждение» чемпионата мира по футболу 2034 года Саудовской Аравии, и что должно произойти до конгресса ФИФА 17 мая 2024 года, чтобы предотвратить это?

– Я следил за развитием событий с большим беспокойством, потому что это прямо противоположно тому, что было бы хорошо для футбола. Все – особенно европейские страны – должны, наконец, подвергнуть сомнению текущие процессы и своевременно оказать влияние.

Я бы хотел, чтобы такие турниры, как чемпионат Европы и чемпионат мира, проводились только в демократических странах! – сказал бывший футболист «Баварии» и сборной Германии в интервью RND.

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