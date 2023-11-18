Лам против ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Я бы хотел, чтобы чемпионаты Европы и мира проводились только в демократических странах»

Теги Бавария Филипп Лам бундеслига Германия Сборная Германии по футболу высшая лига Саудовская Аравия чемпионат мира Политика Футбол

Филипп Лам раскритиковал идею проведения ЧМ-2034 в Саудовской Аравии.

Официально хозяева турнира пока не определены, но Саудовская Аравия стала единственной страной, подавшей заявку на проведение.

– Как вы восприняли «присуждение» чемпионата мира по футболу 2034 года Саудовской Аравии, и что должно произойти до конгресса ФИФА 17 мая 2024 года, чтобы предотвратить это?

– Я следил за развитием событий с большим беспокойством, потому что это прямо противоположно тому, что было бы хорошо для футбола. Все – особенно европейские страны – должны, наконец, подвергнуть сомнению текущие процессы и своевременно оказать влияние.

Я бы хотел, чтобы такие турниры, как чемпионат Европы и чемпионат мира, проводились только в демократических странах! – сказал бывший футболист «Баварии» и сборной Германии в интервью RND. 

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32 комментария

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Мадридито
Ага рассказывай видим мы вашу европейскую демократию
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Charles Patoshik
Сборная Германии снова поедет на ЧМ как политическая партия, а не спортивная команда?
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evgen123
ваша демократия всем другим демократиями демократия))
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Overkiller
Ответ Мадридито
Ага рассказывай видим мы вашу европейскую демократию
Это там за антивоенные высказывания на семь лет сажают, а за избиение беззащитных заключённых ордена героя пачками вешают?
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evgen123
лам с футболом закончил, теперь нужно приспосабливаться к другой жизни. Вот начал уже подсасывать
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Leon Petov
Ох уж эта демократия, где разгоняют митинги в поддержку Палестины, не меняют власть десятилетиями и сажают за пустой плакат. Так, погодите...
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shapor
Всю мощь вашей демократии мы увидели, когда игрок Майнца высказался против гибели детей
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HK Traktor
Кто уровень демократии будет определять? А то ведь некоторые страны гораздо демократичнее других демократий….
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Groznyi2024
"Например, в Израиле", - добавил Лам
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Alon Raven
Ответ shapor
Всю мощь вашей демократии мы увидели, когда игрок Майнца высказался против гибели детей
Это мощь российской пропаганды, так вывернуть его слова.
1. Он поддержал ХАМАС в "свободной Палестине". Свободная Палестина для ХАМАС - это вся историческая Палестина под их управлением и без единого еврея на их землях. Вот что такое "свободная Палестина".
2. Он назвал ответные действия Израиля - геноцидом. Хотя в самом Израиле спокойно живёт столько же палестинцев, сколько и в ХАМАС. И многие из них в ЦАХАЛ. Так что как это может быть геноцидом? И это не беря в расчёт ФАХТ, где живёт ещё больше палестинцев. Так что на геноцид вообще не похоже.
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Сергей Штырков
Ответ sp.msk.86
Это у тебя в голове мощь европейской пропаганды, но ты этого не поймёшь)
Главное что Путин лучший президент
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Vladislav Zhalobkevich
У местных любителей крепкой руки при слове "демократия" начинается бурное извержение по клавиатуре. Как же так, там барину лизать не надо? Никуда не годится.
Если ты кому-то лижешь, то это не значит, что у всех так. Можешь этого не делать.
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Алексей Ненахов
Ответ Мадридито
Ага рассказывай видим мы вашу европейскую демократию
Израиль надо выбрать , как символ европейской демократии
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Vovker
Ответ Overkiller
Это там за антивоенные высказывания на семь лет сажают, а за избиение беззащитных заключённых ордена героя пачками вешают?
От того, что в России проблемы с демократией, страны Запада автоматически демократическими не становятся, держу в курсе)
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Сергей Штырков
Ответ Vovker
От того, что в России проблемы с демократией, страны Запада автоматически демократическими не становятся, держу в курсе)
А ты за своей страной следи, а не другим указывай как жить
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Groznyi2024
Ответ Charles Patoshik
Сборная Германии снова поедет на ЧМ как политическая партия, а не спортивная команда?
И демократично проиграет Израилю, Замбии и Косово. Иначе - не демократично будет, если обыграют
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SpilightTwarkle
Ответ Ale10FJ
Мало ли ты чё хочешь. Это же не чемпионат Бундеслиги. ЧМ для всех должен быть. Потому что футбол в первую очередь для простых людей а не для политиков.
Если вы действительно считаете, что в выборе Катара и Саудов местом проведения ЧМ нет коррупционного подтекста, то это некомплиментарно говорит о ваших когнитивных возможностях.
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sp.msk.86
Ответ Alon Raven
В Британии же не разогнали митинг. Даже одобрили. И разогнали тех, кто выступал против митинга.
Британия «за» уничтожение Израиля, конечно не будут разгонять)
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-vasteros
Ответ evgen123
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Ты мамкин завоеватель ! 10 год этот медведь инвалид Авдеевку взять не может ! А ты тут уже на страны НАТО собрался )) из за таких дегеранатов как ты твоя страна лишена футбола туризма обмен валют везде санкции! Лучше идти ска развивай огромные территории в РФ!
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sp.msk.86
Ответ Alon Raven
Это мощь российской пропаганды, так вывернуть его слова. 1. Он поддержал ХАМАС в "свободной Палестине". Свободная Палестина для ХАМАС - это вся историческая Палестина под их управлением и без единого еврея на их землях. Вот что такое "свободная Палестина". 2. Он назвал ответные действия Израиля - геноцидом. Хотя в самом Израиле спокойно живёт столько же палестинцев, сколько и в ХАМАС. И многие из них в ЦАХАЛ. Так что как это может быть геноцидом? И это не беря в расчёт ФАХТ, где живёт ещё больше палестинцев. Так что на геноцид вообще не похоже.
Это у тебя в голове мощь европейской пропаганды, но ты этого не поймёшь)
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Ночной кошмар Логинова
На мой взгляд, лучше, как Лам, обозначить свою позицию сейчас и высказать протест, чем взять проекты, заработать деньги на подготовке к ЧМ, молчать в тряпочку, а потом за год до чемпионата начать систематически поливать страну-хозяйку помоями в прессе, как это сделали с Катаром. Все эти недовольные проведением ЧМ в Катаре (который, к слову, гораздо демократичнее, терпимее и толерантнее, чем СА) - вот это сейчас их шанс высказаться и заблокировать заявку. В противном случае, если те же люди будут молчать - это лицемерие чистой воды
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Ихарь Окенфэйлов
Филя, а где сейчас в мире ещё остались демократические страны? В первоначальном смысле слова. Везде цензура, везде власть чиновников над людьми, и везде глубокий маразм, и тупые законы. Где то лучше, где то хуже, но в целом тенденции крайне печальные.
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Wekil
Демократия не всегда благо, иногда монархия может принести больше пользы обществу, возьмем страны латинской америки. Какой-нибудь очередной эль-презеденте разве образец для подражания и дает польщзу своей стране? Конечно же нет. Не все народы находятся на одной ступеньке развития, для многих демократия - это путь к еще худшей тирании и нищите.
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Амин Чич
В мире только три демократических страны: США, Ирландия и Швейцария
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rcbkz6mrtd
Похоже он предлагает провести ЧМ и ЧЕ на луне, других настоях демократий я не вижу
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Dahl
А я бы хотел, чтобы демократические страны не высасывали деньги и ресурсы из половины мира
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evgen123
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QWertY
В Израиле! Самая демократичная страна, которая ценит жизни людей!
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Ale10FJ
Мало ли ты чё хочешь. Это же не чемпионат Бундеслиги. ЧМ для всех должен быть. Потому что футбол в первую очередь для простых людей а не для политиков.
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