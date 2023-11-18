Тренер «Динамо» Ойеволе: «Матч против 2Drots был бесполезным. Мнение о Медиалиге не поменялось – во дворе футбол интереснее»

Адесойе Ойеволе считает матч против 2Drots бесполезным.

«Считаю, что матч против 2Drots был бесполезным. Мое мнение о не поменялось – во дворе футбол интереснее», – заявил помощник главного тренера «Динамо».

«Динамо» обыграло 2Drots в товарищеском матче со счетом 2:1.

Матч стал рекордным по посещаемости для московского «Динамо» в этом сезоне.