Тренер «Динамо» Ойеволе: «Матч против 2Drots был бесполезным. Мнение о Медиалиге не поменялось – во дворе футбол интереснее»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Адесойе Ойеволе Московский Кубок Селебрити 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Адесойе Ойеволе считает матч против 2Drots бесполезным.

«Считаю, что матч против 2Drots был бесполезным. Мое мнение о Медиалиге не поменялось – во дворе футбол интереснее», – заявил помощник главного тренера «Динамо».

«Динамо» обыграло 2Drots в товарищеском матче со счетом 2:1.

Матч стал рекордным по посещаемости для московского «Динамо» в этом сезоне.

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25 комментариев

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lovec23
Клубы пытаются привлечь подростков и детей такими матчами . Глупо искать спортивную составляющую в таких играх. Динамо старается , а мне больше запомнилась игра Овечкина и его гол
+20
-3
+17
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Сергей Петахов
Сыграли матч с крепкой командой уровня второй лиги. Под конец вообще состав Динамо - 2 был.
+11
0
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Aleksandr Alferov
Из этой новости узнал что ойеволе тренер Динамо
+8
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itemme
Ответ Ярик01
А зачем играли. И не в первый раз же?
Так не помощник тренера это решает…
+7
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ulanov.vladislav95@list.ru
Ответ Ярик01
А зачем играли. И не в первый раз же?
буки денег насыпали
вот и играли
+4
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IngWar1989
Ответ Ярик01
А зачем играли. И не в первый раз же?
Руководство им сказало играть, вот и мучались.
+4
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Онопко2
Лет 30 назад сборная института, где я учился, играла на первенство города, так себе результаты были. Студенты, которые в команду не попали, но считали себя не хуже нас, всячески, как сейчас принято говорить, хейтили команду. Тогда мы предложили собрать недовольным команду и сыграть. После 12-1, недовольные заткнулись. Предполагаю, что если бы выиграли всего лишь 2-1, хейту стало бы ещё больше
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ефрейтор
первый раз глянул на этот медиа футбол-----хрень какая то с настоящим футболом даже рядом не валялся...
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Нейтральный критик
Ответ lovec23
Клубы пытаются привлечь подростков и детей такими матчами . Глупо искать спортивную составляющую в таких играх. Динамо старается , а мне больше запомнилась игра Овечкина и его гол
Там и Овечкин забил, и выиграли ненапряжно 4:0. Нынешние 2:1 и качество игры похожи на издевательство, с учетом придонного уровня соперника.
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justbored
Адесойе Ойетунджиевич человек прямолинейный.
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Machine Head
Посмотрел кусками во время хоккейного матча . Согласен с тренером , что это пустая трата времени . При желании могли этим за drots отгрузить мешок . Не вижу смысла бегать и играть в пол ноги. Если только Шунина потренировать на выходах бгггг.
+4
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skazi
База.
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Ярик01
А зачем играли. И не в первый раз же?
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drow elf
Пропустил, а хотел таки глянуть этот балаган.
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NottinghamForest
Вспомнил скетч из Городка:
"Ты с собакой в шахматы играешь?"
Да
И как она играет?
Так себе... Счёт 2:2
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113k
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лион же надавно в 2020 году за счет физики уничтожил Мс, МС не помогло никакое мастерство.
Народ как 30 лет назад не понимал.ю что скорость уничтожает, щас щас не понимает.
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Doronya
Матч беспонтовый. Фрики какие-то бегают. Ветеранчиков интересней посмотреть.
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Ярик01
А зачем играли. И не в первый раз же?
Приказ сверху!
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Ilyukhich
Ответ Сергей Петахов
Сыграли матч с крепкой командой уровня второй лиги. Под конец вообще состав Динамо - 2 был.
Особенно Мбаппе и Крап
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Кирилл Голивец
Ответ Сергей Петахов
Сыграли матч с крепкой командой уровня второй лиги. Под конец вообще состав Динамо - 2 был.
только в условный Барнаул или Пятигорск Динамо никогда не поедет играть товарищеские матчи
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Aleksandr Alferov
Из этой новости узнал что ойеволе тренер Динамо
🤣🤣🤣!
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