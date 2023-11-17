Кубок Клубной лиги биатлона. Гербулова, Гореева, Резцова, Нигматуллина, Носкова, Сливко, Егорова, Каплина, Сола выступят в масс-старте
18 ноября на Кубке Клубной лиги биатлона пройдет женский масс-старт.
Кубок МЛКБ
Ханты-Мансийск
Масс-старт
Женщины
Начало – 11:40 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета.
Старт-лист
7. Дарья Кудаева (Беларусь)
8. Аделина Сабитова (Беларусь)
10. Анна Сола (Беларусь)
19. Анастасия Гришина
22. Амина Иванова
26. Полина Шевнина
27. Анастасия Гореева
28. Полина Плюснина
30. Ульяна Нигматуллина
31. Елена Кручинкина
32. Ксения Шнейдер
33. Виктория Сливко
34. Кристина Резцова
37. Ксения Довгая
38. Елизавета Каплина
39. Алина Кудисова
40. Екатерина Носкова
42. Кристина Токарева
Полный список участниц – в телеграм-канале Клубной лиги биатлона.
Расписание трансляций Кубка Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске
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