Кубок Клубной лиги биатлона. Гербулова, Гореева, Резцова, Нигматуллина, Носкова, Сливко, Егорова, Каплина, Сола выступят в масс-старте

Теги сборная России жен результаты сборная Беларуси жен Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Наталья Гербулова Кристина Резцова Виктория Сливко Кристина Токарева (Ильченко) Анна Сола Елена Кручинкина Анастасия Егорова Елизавета Каплина Полина Шевнина Екатерина Носкова (Мошкова) Анастасия Гореева Ксения Шнейдер Аделина Сабитова Амина Иванова Ксения Довгая Полина Плюснина Алина Кудисова Анастасия Гришина Дарья Кудаева Международная лига клубного биатлона Биатлон

18 ноября на Кубке Клубной лиги биатлона пройдет женский масс-старт.

Кубок МЛКБ

Ханты-Мансийск

Масс-старт

Женщины

Начало – 11:40 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета.

Старт-лист

2. Наталья Гербулова

7. Дарья Кудаева (Беларусь)

8. Аделина Сабитова (Беларусь)

10. Анна Сола (Беларусь)

15. Анастасия Егорова

19. Анастасия Гришина

22. Амина Иванова

26. Полина Шевнина

27. Анастасия Гореева

28. Полина Плюснина

30. Ульяна Нигматуллина

31. Елена Кручинкина

32. Ксения Шнейдер

33. Виктория Сливко

34. Кристина Резцова

37. Ксения Довгая

38. Елизавета Каплина

39. Алина Кудисова

40. Екатерина Носкова

42. Кристина Токарева

Полный список участниц – в телеграм-канале Клубной лиги биатлона. 

Расписание трансляций Кубка Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске

2 комментария

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Daniyar8
Сливко, Сола, Каплина и Носкова разыграют
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Игорь Мельников
Ответ Daniyar8
Сливко, Сола, Каплина и Носкова разыграют
Не исключал бы Горееву и Герболову.
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