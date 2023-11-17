Словакия вышла на Евро-2024. Это третий подряд чемпионат Европы для сборной

Сборная Словакии вышла на чемпионат Европы третий раз подряд.

Словаки дома обыграли Исландию (4:2), набрали 19 очков и гарантировали себе второе место в группе J, вслед за Португалией. У Люксембурга 14 баллов за тур до конца квалификации.

Таким образом, вышла на Евро-2024, где уже точно, помимо хозяев турнира сборной Германии, сыграют Австрия, Англия, Бельгия, Венгрия, Испания, , Турция, Франция, Шотландия.

Ранее словацкая сборная дважды участвовала в чемпионате Европы – в 2016-м вышли в 1/8 финала, в 2020-м выбыли на групповом этапе.

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