Словакия вышла на Евро-2024. Это третий подряд чемпионат Европы для сборной

Теги Сборная Португалии по футболу сборная Словакии по футболу Сборная Исландии по футболу сборная Люксембурга по футболу квалификация Евро-2024 Евро-2024 Футбол

Сборная Словакии вышла на чемпионат Европы третий раз подряд.

Словаки дома обыграли Исландию (4:2), набрали 19 очков и гарантировали себе второе место в группе J, вслед за Португалией. У Люксембурга 14 баллов за тур до конца квалификации.

Таким образом, Словакия вышла на Евро-2024, где уже точно, помимо хозяев турнира сборной Германии, сыграют Австрия, Англия, Бельгия, Венгрия, Испания, Португалия, Турция, Франция, Шотландия.

Ранее словацкая сборная дважды участвовала в чемпионате Европы – в 2016-м вышли в 1/8 финала, в 2020-м выбыли на групповом этапе.

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8 комментариев

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stubborn89
эх, люксембург...((
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Фарид Харисов
На последнем Евро совсем не впечатлили. Может, изменилось что-то, не будут пассажирами. Хотелось конечно на Люксембург взглянуть, но видимо в следующий раз.
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Dexter Morgan
Браво. Уже стабильно пробиваются на Евро.
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ArtemEgs
И это при том, что на жеребьёвке отбора они были в 5 корзине (!)
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igls54
Когда уже Россия попадет, наконец-то
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хавбек+
в Чехословакии и в футбол и в хоккей всегда умели играть
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Кирилл Голивец
Ответ Фарид Харисов
На последнем Евро совсем не впечатлили. Может, изменилось что-то, не будут пассажирами. Хотелось конечно на Люксембург взглянуть, но видимо в следующий раз.
там тренер, который долго работал с Сарри
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