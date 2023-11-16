Даса показал кроссовок восьмилетнего мальчика, похищенного ХАМАС, на пресс-конференции: «Это все, что осталось от его дома»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва сборная Израиля по футболу Эли Даса Политика Футбол

Эли Даса показал кроссовок ребенка, оказавшегося в заложниках у ХАМАС.

Сборная Израиля сыграла вничью с командой Швейцарии в отборе Евро-2024 (1:1). 

На пресс-конференции перед матчем капитан израильской команды Эли Даса показал спортивный кроссовок ребенка, который оказался в плену у ХАМАС вместе со своими родственниками. 

«Сейчас трудно говорить, но я не думаю, что кто-нибудь из вас может догадаться, какая история стоит за этим кроссовком. Этот парень в данный момент находится в секторе Газа с семерыми людьми из его семьи.

Это все, что осталось от его дома. Этот левый кроссовок. Мы ждем его здесь», – сказал защитник «Динамо» и сборной Израиля. 

По словам пресс-секретаря сборной Израиля, этот кроссовок принадлежал восьмилетнему мальчику Нефу Шохаму из кибуца Беери. Он был похищен вместе с семью его родственниками.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло после атаки движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Число погибших превысило 12 тысяч человек.

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46 комментариев

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riverman1980
Цахал после 7 октября уже убил детей на порядок больше чем Хамас за все время своего существования.

Понятно, что Хамас спекулирует на жертвах мирного населения и преувеличивает их, но есть данные Юнисеф. Причем как минимум 28 детей были убиты израильскими силовиками на Западном берегу реки Иордан, где власти Хамас нет.

Попутно израильские борцы с терроризмом убили 82 сотрудника ООН.
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Omar Sivori
Если бы кто то из паддерживающих палестнцев сделал, уже бы контракт расторгли)
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Momos
Если бы кед арабского мальчика, убитого израильскими ракетами, показал арабский игрок или тренер, то тут же полетели обвинения в том, что он не осудил ХАМАС, общественные активисты начали бы призывать закэнсэлить его, а его клуб минимум бы отстранил его, пока он бы не продемонстрировал "правильное поведение".
А вообще, все правильно делает этот израильский тренер, что наглядно демонстрирует ужасы войны, чтобы это делал каждый.
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jqzn88xn6n
Ответ Очки Дани Алвеса
Даса показал КЕД видимо, это один из двух кед пары обуви «кеды»? Что за корявый заголовок. Думаю, никакой эстет бы не обиделся, если бы указали «ботинок» «обувь»
Вызывайте сотрудников здравоохранения
+6
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Valera Ya
Покажите теперь то что оставили вы от Газа и их жителей!
P.s. Против любого террора Хамас это или кто то еще!
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riverman1980
Ответ Дренажная вода 4
А что ещё делать ЦАХАЛу и как уничтожать террористов, если они располагают свои позиции в жилых районах? О мирных жителях надо было думать перед атакой на Израиль.
Израиль уничтожал не позиции Хамас а просто квартал за кварталом на севере Газы еще до захода туда своей армии.
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RusLoko
Ответ Momos
Если бы кед арабского мальчика, убитого израильскими ракетами, показал арабский игрок или тренер, то тут же полетели обвинения в том, что он не осудил ХАМАС, общественные активисты начали бы призывать закэнсэлить его, а его клуб минимум бы отстранил его, пока он бы не продемонстрировал "правильное поведение". А вообще, все правильно делает этот израильский тренер, что наглядно демонстрирует ужасы войны, чтобы это делал каждый.
Этот не тренер, а игрок между прочим московского Динамо
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Ответ Дренажная вода 4
ХАМАС напал на Израиль, а Украина на Россию не нападала, поэтому ты обосрался здесь.
Почему ты тут воюешь, а не там?
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QWertY
Ответ Дренажная вода 4
А что ещё делать ЦАХАЛу и как уничтожать террористов, если они располагают свои позиции в жилых районах? О мирных жителях надо было думать перед атакой на Израиль.
Пускай после этого коммента хоть один лицемер в виде украинских защитников будет ныть по поводу СВО. Буду отвечать «а что еще делать МО РФ и как уничтожать нациков, если они располагают свои позиции в жилых районах? О мирных надо было думать перед атакой на ДНР и ЛНР»
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Верховный Лорд
Ответ Дренажная вода 4
Да хоть 100 тысяч детей убьют, Израиль все равно прав.
Надо срочно поехать воевать за Израиль и лично этим заняться
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Alex van Dygen
Ответ edem_sandlar
Хорошо. Расскажи, пожалуйста, тогда, как должен был действовать Израиль в ответ на 7 октября?
например, не бомбить мирных жителей, больницы, лагеря беженцев, не отвергать запрашиваемую ООН просьбу о прекращении огня и выезда беженцев. Сложно, очень сложно..
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Верховный Лорд
Ответ edem_sandlar
Хорошо. Расскажи, пожалуйста, тогда, как должен был действовать Израиль в ответ на 7 октября?
Очевидно, что уничтожить всех палестинцев, да? Как они это и делают сейчас
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edem_sandlar
Ответ Valera Ya
Покажите теперь то что оставили вы от Газа и их жителей! P.s. Против любого террора Хамас это или кто то еще!
Хорошо. Расскажи, пожалуйста, тогда, как должен был действовать Израиль в ответ на 7 октября?
+8
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edem_sandlar
Ответ Верховный Лорд
Очевидно, что уничтожить всех палестинцев, да? Как они это и делают сейчас
Ну, дедуль, тебе бы, видимо, хотелось, чтобы всех евреев уничтожили)
Сгоняй, в турбину посмотри)
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Ответ Scorpio
Так они еще и воюют в гражданской одежде. Спидозники только на парадах были по форме, в сейчас почему-то очкуют. А как убили его - автоматик в сторону откинул прежде чем сфоткать труп и вуаля - мирного жителя израильская военщина убила
Естественно, когда в тебя прилетает очередь или ракета, то единственная мысль "Как бы автоматик откинуть, чтобы цивилом казаться". Инфа сотка.
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Pelerin
Ответ riverman1980
Цахал после 7 октября уже убил детей на порядок больше чем Хамас за все время своего существования. Понятно, что Хамас спекулирует на жертвах мирного населения и преувеличивает их, но есть данные Юнисеф. Причем как минимум 28 детей были убиты израильскими силовиками на Западном берегу реки Иордан, где власти Хамас нет. Попутно израильские борцы с терроризмом убили 82 сотрудника ООН.
Оооо... правоверные правозащитники с прогрессивными "око за око" подъехали. "Сколько ХАМАС убил, столько и палестинцев убейте".

Но нет. ХАМАС убивал ради мести, как они её понимают. ЦАХАЛ убивает ради уничтожения ХАМАС. И вторая цель мне намного симпатичней.
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QWertY
Ответ Дренажная вода 4
ХАМАС напал на Израиль, а Украина на Россию не нападала, поэтому ты обосрался здесь.
Украина на протяжении нескольких лет устраивала геноцид русскому населению ДНР и ЛНР. Вот в чем причина, глуповатый малыш. Факт: Россия борется а нацизмом, а украина и израиль олицетворяют этот нацизм
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riverman1980
Ответ Scorpio
Откуда берутся эти данные, если вся аккредитация в этом регионе только через хамас? Представители юнисеф на характере зашли в газу и посчитали убитых? PS на порядок это в 10 раз. Чувствуется почерк хамасекских пи… лов
Это официальные данные Юнисеф, организации работающей под эгидой ООН. Оказывается, когда данные международных организаций не нравятся либералам, то их авторитет сразу ставится под сомнение? )
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Дренажная вода 4
Ответ riverman1980
Израиль уничтожал не позиции Хамас а просто квартал за кварталом на севере Газы еще до захода туда своей армии.
Это как с больницей?
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Дренажная вода 4
Ответ Верховный Лорд
Надо срочно поехать воевать за Израиль и лично этим заняться
Езжай, тебе никто не запрещает.
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Верховный Лорд
Ответ Дренажная вода 4
Езжай, тебе никто не запрещает.
Так это же ты любитель мертвых детей, не я)
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Ответ Serkan_Ballboy
Кроссовок восьмилетнего мальчика, где он сейчас? (Простите, юмор - это защитная реакция на грустные события)
Кроссовок-то? У Эли Даса.
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Кокич
Ответ riverman1980
Цахал после 7 октября уже убил детей на порядок больше чем Хамас за все время своего существования. Понятно, что Хамас спекулирует на жертвах мирного населения и преувеличивает их, но есть данные Юнисеф. Причем как минимум 28 детей были убиты израильскими силовиками на Западном берегу реки Иордан, где власти Хамас нет. Попутно израильские борцы с терроризмом убили 82 сотрудника ООН.
Чёрный "юмор" русских поговорок:
"Лес рубят — щепки летят"
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edem_sandlar
Ответ Верховный Лорд
Нет, не хотелось бы) но очень хочется, чтобы все ярые защитники Израиля находились в Израиле и лично участвовали во всех ужасах войны)
Ого, какая гуманность - желать другим войны)
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Верховный Лорд
Ответ edem_sandlar
Ну, дедуль, тебе бы, видимо, хотелось, чтобы всех евреев уничтожили) Сгоняй, в турбину посмотри)
Нет, не хотелось бы) но очень хочется, чтобы все ярые защитники Израиля находились в Израиле и лично участвовали во всех ужасах войны)
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edem_sandlar
Ответ Alex van Dygen
например, не бомбить мирных жителей, больницы, лагеря беженцев, не отвергать запрашиваемую ООН просьбу о прекращении огня и выезда беженцев. Сложно, очень сложно..
Так, а если под больницами сидят террористы?
А если прекратить огонь, как требует сердобольный запад, а через лет 5 бравые братушки из хамаса, награбив гуманитурку, повторят теракт?
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Valera Ya
Ответ edem_sandlar
Хорошо. Расскажи, пожалуйста, тогда, как должен был действовать Израиль в ответ на 7 октября?
Ну если для вас убийство около 8-9 тыс человек норма , в качестве ответа, то никакие аргументы не помогут.. я не могу сказать как должны были действовать и то.. но факт того что наделали видно .. спекуляция хамаса очевидна ,но так же как факт того что происходит геноцид так же! Не оправдываю никакую сторону. От талкиваюсь от того что есть.. и если вы оправдываете происходящее ,то ничем не лучше того же хамаса
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andr d
Дом вместе с ребёнком в заложники взяли?
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Хм, ребенка похитили, а кто дом ему взорвал?
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QWertY
А че он сидит если ему жалко, пускай идет в Газу и убивает хамасовцев!

п.с. подобное мне пишут защитники террористического израиля, когда я говорю, что они устраивают геноцид на ближнем востоке
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Serkan_Ballboy
Кроссовок восьмилетнего мальчика, где он сейчас? (Простите, юмор - это защитная реакция на грустные события)
+5
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