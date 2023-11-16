Даса показал кроссовок восьмилетнего мальчика, похищенного ХАМАС, на пресс-конференции: «Это все, что осталось от его дома»
Эли Даса показал кроссовок ребенка, оказавшегося в заложниках у ХАМАС.
Сборная Израиля сыграла вничью с командой Швейцарии в отборе Евро-2024 (1:1).
На пресс-конференции перед матчем капитан израильской команды Эли Даса показал спортивный кроссовок ребенка, который оказался в плену у ХАМАС вместе со своими родственниками.
«Сейчас трудно говорить, но я не думаю, что кто-нибудь из вас может догадаться, какая история стоит за этим кроссовком. Этот парень в данный момент находится в секторе Газа с семерыми людьми из его семьи.
Это все, что осталось от его дома. Этот левый кроссовок. Мы ждем его здесь», – сказал защитник «Динамо» и сборной Израиля.
По словам пресс-секретаря сборной Израиля, этот кроссовок принадлежал восьмилетнему мальчику Нефу Шохаму из кибуца Беери. Он был похищен вместе с семью его родственниками.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло после атаки движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Число погибших превысило 12 тысяч человек.
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Понятно, что Хамас спекулирует на жертвах мирного населения и преувеличивает их, но есть данные Юнисеф. Причем как минимум 28 детей были убиты израильскими силовиками на Западном берегу реки Иордан, где власти Хамас нет.
Попутно израильские борцы с терроризмом убили 82 сотрудника ООН.
А вообще, все правильно делает этот израильский тренер, что наглядно демонстрирует ужасы войны, чтобы это делал каждый.
P.s. Против любого террора Хамас это или кто то еще!
Сгоняй, в турбину посмотри)
Но нет. ХАМАС убивал ради мести, как они её понимают. ЦАХАЛ убивает ради уничтожения ХАМАС. И вторая цель мне намного симпатичней.
"Лес рубят — щепки летят"
А если прекратить огонь, как требует сердобольный запад, а через лет 5 бравые братушки из хамаса, награбив гуманитурку, повторят теракт?
п.с. подобное мне пишут защитники террористического израиля, когда я говорю, что они устраивают геноцид на ближнем востоке