Даса показал кроссовок восьмилетнего мальчика, похищенного ХАМАС, на пресс-конференции: «Это все, что осталось от его дома»

Эли Даса показал кроссовок ребенка, оказавшегося в заложниках у ХАМАС.

Сборная Израиля сыграла вничью с командой Швейцарии в отборе Евро-2024 (1:1).

На пресс-конференции перед матчем капитан израильской команды показал спортивный кроссовок ребенка, который оказался в плену у ХАМАС вместе со своими родственниками.

«Сейчас трудно говорить, но я не думаю, что кто-нибудь из вас может догадаться, какая история стоит за этим кроссовком. Этот парень в данный момент находится в секторе Газа с семерыми людьми из его семьи.

Это все, что осталось от его дома. Этот левый кроссовок. Мы ждем его здесь», – сказал защитник « » и сборной Израиля.

По словам пресс-секретаря сборной Израиля, этот кроссовок принадлежал восьмилетнему мальчику Нефу Шохаму из кибуца Беери. Он был похищен вместе с семью его родственниками.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло после атаки движения ХАМАС на 7 октября. Число погибших превысило 12 тысяч человек.

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