НБА. «Майами» примет «Бруклин», «Голден Стэйт» сыграет дома с «Оклахомой»

Теги результаты Голден Стэйт Майами Бруклин НБА Оклахома-Сити Баскетбол

В четверг, 16 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся два матча.

Одержавший шесть побед подряд «Майами» примет «Бруклин», «Голден Стэйт» попытается прервать серию из четырех поражений подряд в домашней встрече с «Оклахомой».

НБА

Регулярный чемпионат

Майами – Бруклин
Дата проведения
17 ноября, 03.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Оклахома-Сити
Дата проведения
17 ноября, 06.00, «Chase Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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3 комментария

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Danya Black
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Сегодня отличный игровой день! Есть ято посмотреть, так что надо вставать пораньше!!
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трович
Го Подземски! Верю в этого чувака))
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