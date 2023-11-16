НБА. «Майами» примет «Бруклин», «Голден Стэйт» сыграет дома с «Оклахомой»
В четверг, 16 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся два матча.
Одержавший шесть побед подряд «Майами» примет «Бруклин», «Голден Стэйт» попытается прервать серию из четырех поражений подряд в домашней встрече с «Оклахомой».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 ноября, 03.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 17 ноября, 06.00, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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