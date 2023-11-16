Шипачев набрал 900 очков – второй результат в истории в КХЛ. До рекордсмена лиги Мозякина – 28 баллов

Вадим Шипачев набрал 900 очков в КХЛ.

Нападающий « » забросил шайбу в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Динамо».

Этот результативный балл для 900-м для в лиге. Он второй хоккеист в истории КХЛ, который достиг такого результата.

По командам показатели Шипачева следующие: «Северсталь» (258 матчей, 202 очка), СКА (305, 315), « » (265, 300), «Ак Барс» (119, 84).

Лучшие бомбардиры в истории :

1. Сергей Мозякин – 928 (419+509) очков в 842 играх.

2. Вадим Шипачев – 900 (285+615) очков в 948 играх.