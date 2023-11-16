Шипачев набрал 900 очков – второй результат в истории в КХЛ. До рекордсмена лиги Мозякина – 28 баллов
Вадим Шипачев набрал 900 очков в КХЛ.
Нападающий «Ак Барса» забросил шайбу в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Динамо».
Этот результативный балл для 900-м для Вадима Шипачева в лиге. Он второй хоккеист в истории КХЛ, который достиг такого результата.
По командам показатели Шипачева следующие: «Северсталь» (258 матчей, 202 очка), СКА (305, 315), «Динамо» (265, 300), «Ак Барс» (119, 84).
Лучшие бомбардиры в истории КХЛ:
1. Сергей Мозякин – 928 (419+509) очков в 842 играх.
2. Вадим Шипачев – 900 (285+615) очков в 948 играх.
Рекорд чемпионатов страны по набранным очкам (1212).
Рекорд чемпионатов страны по заброшенным шайбам (556).
Рекорд чемпионатов страны по голевым передачам (656).
Рекорд чемпионатов страны по победным шайбам (128).
Продолжай нас радовать и дальше своими голами.