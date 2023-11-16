Шипачев набрал 900 очков – второй результат в истории в КХЛ. До рекордсмена лиги Мозякина – 28 баллов

Теги Ак Барс Сергей Мозякин видео КХЛ Вадим Шипачев Динамо Хоккей

Вадим Шипачев набрал 900 очков в КХЛ.

Нападающий «Ак Барса» забросил шайбу в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Динамо».

Этот результативный балл для 900-м для Вадима Шипачева в лиге. Он второй хоккеист в истории КХЛ, который достиг такого результата.

По командам показатели Шипачева следующие: «Северсталь» (258 матчей, 202 очка), СКА (305, 315), «Динамо» (265, 300), «Ак Барс» (119, 84).

Лучшие бомбардиры в истории КХЛ:

1. Сергей Мозякин – 928 (419+509) очков в 842 играх.

2. Вадим Шипачев – 900 (285+615) очков в 948 играх.

9 комментариев

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Огюст
Есть шансы у Щипачёва в этом сезоне выйти на первое место !
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Дурачок
Если бы в НХЛ не уезжал, то легенда Вегаса уже бы 1000 очков набрал.
+4
-1
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Rio de Janeiro
Шипа легенда КХЛ, но Мозяка вне конкуренции, если сравнивать их очки в среднем за игру плюс учитывая что Сергей начинал играть в КХЛ когда ему ужё шёл 28 год и свою потрясающую стату он набил, когда беспрерывно играли звёзды: Ягр, Яшин, Радулов, Сушинский, Морозов, Зарипов, Зиновьев, Ковальчук, Панарин, Кузнецов, Дадонов, Капризов,, Зайцев, Сорокин, Шестёркин, Ерёменко, Кошечкин и тд
+4
-2
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Максим Седов
Мозякин. Просто цифры.
Рекорд чемпионатов страны по набранным очкам (1212).
Рекорд чемпионатов страны по заброшенным шайбам (556).
Рекорд чемпионатов страны по голевым передачам (656).
Рекорд чемпионатов страны по победным шайбам (128).
+3
-2
+1
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Tina
Наши тебе поздравления Вадик!!!
Продолжай нас радовать и дальше своими голами.
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Oleg Olegov
Лучший в мире 87-ой!
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