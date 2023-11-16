Алессандро Флоренци подозревают в нарушении регламента о ставках.

Защитника « » подозревают в совершении нелегальных ставок, сообщает AGI. 32-летний футболист будет допрошен в ближайшие дни.

Ранее за ставки на футбольные матчи были дисквалифицированы полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли и хавбек «Ньюкасла» Сандро Тонали.

В текущем сезоне Серии А Флоренци провел 10 матчей. Его статистику можно найти здесь.

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