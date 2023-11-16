Флоренци подозревают в нелегальных ставках. Защитника «Милана» допросят в ближайшие дни
Алессандро Флоренци подозревают в нарушении регламента о ставках.
Защитника «Милана» подозревают в совершении нелегальных ставок, сообщает AGI. 32-летний футболист будет допрошен в ближайшие дни.
Ранее за ставки на футбольные матчи были дисквалифицированы полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли и хавбек «Ньюкасла» Сандро Тонали.
В текущем сезоне Серии А Флоренци провел 10 матчей. Его статистику можно найти здесь.
У Фаджоли бан за ставки до конца сезона, а ведь еще дисквал Погба. Что будет делать «Ювентус»?
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Это как в Испании фишечкой является какая-то зверская в плане пристальности и щепетильности работа налоговых органов)
Зарядить на ставочки так то проще, особенно если сам вращаешься в сфере в которой делаешь ставки и можешь обладать инсайдами или даже сам на что-то влиять.
это зависимость