Флоренци подозревают в нелегальных ставках. Защитника «Милана» допросят в ближайшие дни

Теги Милан серия А Италия Алессандро Флоренци Ставки на футбол Футбол

Алессандро Флоренци подозревают в нарушении регламента о ставках.

Защитника «Милана» подозревают в совершении нелегальных ставок, сообщает AGI. 32-летний футболист будет допрошен в ближайшие дни. 

Ранее за ставки на футбольные матчи были дисквалифицированы полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли и хавбек «Ньюкасла» Сандро Тонали. 

В текущем сезоне Серии А Флоренци провел 10 матчей. Его статистику можно найти здесь

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30 комментариев

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kaka10
Милан готов продать Флоренци за 15 млн Ньюкаслу
+96
-3
+93
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молодой сутенер
Играйте вы в покер условный и сбрасывайтесь там, че за прикол, получаете кучу бабок, а сливаете карьеру в унитаз из за ставок на себя.
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ApXuMaHqPuT
Ответ молодой сутенер
Играйте вы в покер условный и сбрасывайтесь там, че за прикол, получаете кучу бабок, а сливаете карьеру в унитаз из за ставок на себя.
Ну вот, для Тонали и Фаджоли нарисовался на ближайший год постоянный партнёр для покера - будут соображать на троих😐
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Montenegro Serbian
Ответ Тюменский медвежонок
в Италии все стабильно, если не клуб "мутные схемы" проводит, то футболисты
Есть сильное подозрение, что дело тут не в футболистах и клубах именно из Италии, а в специфике работы именно правоохранительных органов Италии, где умеют "внедряться" в футбольные темки и вытаскивать их наружу. Типа фишечка такая.
Это как в Испании фишечкой является какая-то зверская в плане пристальности и щепетильности работа налоговых органов)
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+14
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TeddyLasso
Надо итальянцев в ФНЛ на повышение квалификации отправить, там их научат как профессионально ставить и даже оставаться в выигрыше
+14
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lyosha1786
Эххх…, не успели продать Ньюкаслу.
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Тюменский медвежонок
в Италии все стабильно, если не клуб "мутные схемы" проводит, то футболисты
+5
0
+5
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молодой сутенер
Ответ ApXuMaHqPuT
Ну вот, для Тонали и Фаджоли нарисовался на ближайший год постоянный партнёр для покера - будут соображать на троих😐
Там и Неймар вроде кайфует, сообразят думаю)
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Зубы Дзюбы
Ответ молодой сутенер
Играйте вы в покер условный и сбрасывайтесь там, че за прикол, получаете кучу бабок, а сливаете карьеру в унитаз из за ставок на себя.
А какая разница на себя или нет. Они вращаются в своих кругах, соответственно могут обладать другого уровня инсайдами
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Montenegro Serbian
Ответ молодой сутенер
Играйте вы в покер условный и сбрасывайтесь там, че за прикол, получаете кучу бабок, а сливаете карьеру в унитаз из за ставок на себя.
В покер так то думать надо.
Зарядить на ставочки так то проще, особенно если сам вращаешься в сфере в которой делаешь ставки и можешь обладать инсайдами или даже сам на что-то влиять.
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Mister Lomsh'ik
На игроков своего любимого Интера этот хер Корона что-то нароет? Вопрос, увы, риторический
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che kaif
Все лудоманы собрались в милане
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Beloded2007
"Ну как можно на ФНЛ не поставить?" - сказал Флоренци на допросе.
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Razrubsis
А может высокие зарплаты футболистов это миф и чтобы хоть как-то прокормить себя они идут на такой риск?
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Stereophonics89
Ответ молодой сутенер
Играйте вы в покер условный и сбрасывайтесь там, че за прикол, получаете кучу бабок, а сливаете карьеру в унитаз из за ставок на себя.
луды не из-за денег ставят
это зависимость
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Ярик01
Ответ молодой сутенер
Играйте вы в покер условный и сбрасывайтесь там, че за прикол, получаете кучу бабок, а сливаете карьеру в унитаз из за ставок на себя.
Условный покер это куда сложнее.
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Tweek8D
Гол барсе навсегда в памяти
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гилберт
Ответ kaka10
Милан готов продать Флоренци за 15 млн Ньюкаслу
Фиорентине.
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alexmixer9
Ответ Mister Lomsh'ik
На игроков своего любимого Интера этот хер Корона что-то нароет? Вопрос, увы, риторический
Ну в его фейковом списке было прилично людей из Интера
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гилберт
Расколется. При первом же шухере. Луковка.
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Ильнур Хасанов
Странно что Неймара еще привлеки, тоже мутными делами занимается.
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hiper74
Тонали ушёл, а дело его живёт.
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markus_9986@mail.ru
Полтора года на банке , Новый контракт с увеличением зп по схеме Фаджоли и все довольны )))
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красная_карточка
Сериал такой мутный каеш...
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Howard Norfolk
Отмазка уже готова, мол я не специально, я просто жертва проклятой болезни, игромании.
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