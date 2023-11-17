Сергачев забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ и стал 3-й звездой матча с «Чикаго». У него 10 очков в 17 играх

Теги Тампа-Бэй Чикаго НХЛ Михаил Сергачев Хоккей

Михаил Сергачев забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Чикаго».

Защитник «Тампы» набрал 2 (1+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Блэкхокс» (4:2) и был признан 3-й звездой. 

В активе игрока стало 10 (1+9) очков в 17 играх сезона при полезности «минус 12». 

Сегодня Сергачев (23:29, 1:40 – в большинстве, 1:15 – в меньшинстве, «+2») отметился 5 бросками в створ, 3 блоками и 1 силовым приемом. Также получил малый штраф.

Сергачев удалил аккаунт в инстаграме из-за критики болельщиков. У него 0+8 в 16 играх сезона при «минус 14» – худшей полезности в «Тампе»

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