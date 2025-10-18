Вратарь «Зенита» Адамов прочитал больше 100 книг: «Ремарк сильно повлиял на меня. «Тысяча сияющих солнц» Хоссейни – моя любимая книга»

Денис Адамов рассказал, что увлекается чтением книг.

– Когда читаешь ваши интервью, понимаешь, что вы довольно философски мыслите. Что этому поспособствовало, книги?

– Я в свое время действительно очень много книг прочитал – это правда.

– Больше ста?

– Думаю, да. В последнее время с этим хуже – родился ребенок, времени на чтение намного меньше. А так, с 15 до 20 лет огромное количество книг прочел, каждый день хотел что-то новое узнать.

– Из художественной литературы что любимое?

– Всегда очень нравился Ремарк. Возможно, тогда я еще был маленьким для его книг, но его произведения очень сильно на меня повлияли. Тема войны, любви, дружбы – многое узнал из его романов.

Также отмечу «Тысяча сияющих солнц», Халед Хоссейни. Моя любимая книга. Всем рекомендую прочитать, не пожалеете.

– Перечень книг для молодых футболистов – нужная история?

– Мне кажется, тяжело будет сделать это. Книги – это очень индивидуально. Искать свое нужно самостоятельно – на каждом этапе жизненного пути это будут разные книги.

Лучше тебя самого никто это не сделает, нужно лично через это пройти. А интерес либо возникнет, либо нет – это уже вопрос воспитания и образования, – сказал вратарь «Зенита » Денис Адамов .