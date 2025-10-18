«Тоттенхэм» поддержал акцию против расизма: «Гордимся работой по обеспечению инклюзивности и принципом нулевой терпимости к любым формам дискриминации»

«Тоттенхэм» поддержал акцию против дискриминации.

«В матчах АПЛ в эти выходные клубы поддержат кампанию «Нет места расизму», которая подчеркивает усилия лиги по борьбе с расизмом в футболе и обществе в целом, а также демонстрирует шаги, предпринимаемые для улучшения многообразия во всех сферах игры.

В последние месяцы клуб принял меры в отношении ряда лиц, которые использовали социальные сети для отправки неприемлемых, отвратительных угроз и расистских оскорблений в адрес наших игроков и персонала.

Мы гордимся нашей работой по обеспечению инклюзивности и нашим давним принципом нулевой терпимости к любым формам дискриминации.

Наша позиция ясна: критика и дискуссии являются частью здорового общества, а оскорбления и дискриминация – нет», – сообщается в заявлении лондонского клуба.