«Тоттенхэм» поддержал акцию против расизма: «Гордимся работой по обеспечению инклюзивности и принципом нулевой терпимости к любым формам дискриминации»
«Тоттенхэм» поддержал акцию против дискриминации.
«В матчах АПЛ в эти выходные клубы поддержат кампанию «Нет места расизму», которая подчеркивает усилия лиги по борьбе с расизмом в футболе и обществе в целом, а также демонстрирует шаги, предпринимаемые для улучшения многообразия во всех сферах игры.
В последние месяцы клуб принял меры в отношении ряда лиц, которые использовали социальные сети для отправки неприемлемых, отвратительных угроз и расистских оскорблений в адрес наших игроков и персонала.
Мы гордимся нашей работой по обеспечению инклюзивности и нашим давним принципом нулевой терпимости к любым формам дискриминации.
Наша позиция ясна: критика и дискуссии являются частью здорового общества, а оскорбления и дискриминация – нет», – сообщается в заявлении лондонского клуба.
Кто победит в главном матче Бундеслиги?2808 голосов
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Тоттенхэма»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости