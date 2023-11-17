Криштиану Роналду забил 128-й гол за сборную Португалии и обновил свой рекорд.

38-летний форвард « » на 46-й минуте поразил ворота сборной в гостевом матче квалификации Евро-2024 (2:0, второй тайм).

обновил свой же рекорд. Он возглавляет список лучших бомбардиров в истории национальных сборных, опережая (Иран, 109) на 19 голов, а (Аргентина, 106) – на 22.

Подробная статистика Роналду доступна здесь.

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