Роналду забил 128-й гол за сборную – Лихтенштейну. Криштиану оторвался от Месси на 22 мяча
Криштиану Роналду забил 128-й гол за сборную Португалии и обновил свой рекорд.
38-летний форвард «Аль-Насра» на 46-й минуте поразил ворота сборной Лихтенштейна в гостевом матче квалификации Евро-2024 (2:0, второй тайм).
Криштиану обновил свой же рекорд. Он возглавляет список лучших бомбардиров в истории национальных сборных, опережая Али Даеи (Иран, 109) на 19 голов, а Лионеля Месси (Аргентина, 106) – на 22.
Подробная статистика Роналду доступна здесь.
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Но так восхищаться тем, что он оторвался защитника Лихтенштейна...
Это достижение уровня игрока любительской лиги. Причем хоккейной. Ты серьёзно это пишешь?
и да, если убрать товарняки и пенки, то от статки аргентинца ничего не останется))
Скриньте, Артём будет писать статистику Роналду о том какой он ГОАТ несколько дней после гола Лихтенштейну.
В будущем в зависимости от матча Аргентины будут комменты в духе: пока один тащит сборную другой ожидаемо провалился против Уругвая.
Если Месси забьет, то комменты будут в духе: это вам не гол Лихтенштейну, но тоже сойдет. Такие вы предсказуемые, но не менее смешные )
144🇱🇹 Литва = 7. (1покер(1хет)
23🇸🇪 Швеция = 7. (1)
153🇦🇩 Андорра = 6. (1покер)
36🇭🇺 Венгрия = 6. (1)
95🇦🇲 Армения = 5. (1)
133🇱🇻 Латвия = 5.
12🇨🇭 Швейцария = 5. (1)
109🇪🇪 Эстония = 4.
59 🇮🇪 Северная Ирландия = 4. (1)
123🇫🇴 Фарерские Острова = 4. (1)
37🇷🇺 Россия = 3.
Голы в ворота топов.
14.🇩🇪 Германия = 1.
6.🇳🇱 Нидерланды = 4.
2.🇦🇷 Аргентина = 1.
4.🇧🇪 Бельгия = 3.
3.🇫🇷 Франция = 2 ( 2 с пенальти)
7.🇭🇷 Хорватия = 1.
10.🇪🇸 Испания = 3. ( 1 с пенальти)
15 голов топ сборным.
Вот и все, что надо знать про стату Кристинки))
450+120 за Реал
145+57 за Манчестер
128+34 за Португалию
101+20 за Ювентус
36+11 за Аль-Наср
5+4 за Спортинг
Итого сумасшедшие 865+246 за карьеру👌
🤞Единственный футболист с 100+ голами за 4 разные команды✨
👏46+12 за календарный 2023 год (и это в 38 лет)
Как всегда тащит родную Португалию, вместе с которой выиграл 2 важнейших трофея в её истории - Чемпионат Европы и Лигу Наций🏆
Лучший футболист в истории футбола!🐏🇵🇹
-Нидерландам: 3 гола
-Испании: 3 гола
-Франции: 2 гола
-Германии: 1 гол
Общее: 9 голов (6 с игры и 3 с пенальти)
Месси против топов на крупные турниры (КА и ЧМ):
-Франции: 2 гола
-Нидерландам: 1 гол
Общее: 3 гола (1 с игры и 2 с пенальти)
Куда ты лезишь вообще?! иди считай голы в товарняках, у тебя там шансы на много больше)
приплели удобную себе статистику и хвастается 🤡
а что же ты не приплел стату Роналду против ЮА сборных? уверен там цифры очень скромные.
за то приплел стату Месси против европейских сборных, хотя Месси играет на другом континенте.
https://imageup.ru/img102/4625891/screenshot_20231117-000727_gallery.jpg.html
И АПОЭЛАМ, Сараям, Вольфсбургам с Порту можно хоть в 40 раз больше класть в 1/4 ЛЧ. Цена всему этому - ноль.
Банальный фарт на жребиях. Никакой беспристрастности там не было и нет. НИКТО в истории ЛЧ столько днищ в соперники не вытягивал по нагреву шаров как Кристина. Никто даже близко.
Вот ЧМ совсем другое дело. Что ни Мундиаль, то засада.
Никаких АПОЭЛОВ и Мальмё по пути. Как итог - бяда.
А с плэй-офф катастрофа. НОЛЬ+НОЛЬ.
А откуда взяться хотя бы единичке, если за 5 ЧМ ни разу не вышло поиграть хотя бы тайм полный против откровенного дна. До жребии жесткие, то Сантуш выгнал на лавку греть жепку. Ну просто ужас рррррр(((
Увы, но единственным практически адекватным показателем сравнения может быть только длинная дистанция против одинаковы соперников и с гарантированными личными встречами в турнире.
В данном случае - Ла Лига. И там счет 7-2 в 2009-2018. Такой же счет был бы и по ЗМ при справедливом распределении оных.
Всегда это писал хехе.
По факту. 11 гол+пас в плэй-офф ЧМ с решаловом на КАЖДОЙ стадии без исключений. Против....нуля. Полного, беспросветного нуля. 0 голов. 0 пасов. 0+0. Полный 0. Это цифра является олицетворением того кем является убогий замыкатель примитивный на фоне Лучшего Футболиста Всех Времен. Является он полным нулем.
И это уже никак не изменить, поезд уехал, потуги пенсионерские позорные с покупкой места в сборной на игры с люксембургами и фарерами не ничего не исправят.
Такие дела.
Ну да ты прав, не было бы деда и матча с его участием, я бы наверное это не писал.