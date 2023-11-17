Роналду забил 128-й гол за сборную – Лихтенштейну. Криштиану оторвался от Месси на 22 мяча

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу сборная Лихтенштейна по футболу рекорды Али Даеи Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 Интер Майами Футбол

Криштиану Роналду забил 128-й гол за сборную Португалии и обновил свой рекорд.

38-летний форвард «Аль-Насра» на 46-й минуте поразил ворота сборной Лихтенштейна в гостевом матче квалификации Евро-2024 (2:0, второй тайм).

Криштиану обновил свой же рекорд. Он возглавляет список лучших бомбардиров в истории национальных сборных, опережая Али Даеи (Иран, 109) на 19 голов, а Лионеля Месси (Аргентина, 106) – на 22.

Подробная статистика Роналду доступна здесь.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

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92 комментария

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Фарид Харисов
Ответ Роман
Роналду в 38 лет отрывается от защитника и забивает гол в девятку. Величайший.
Роналду отличный футболист и до сих пор держит форму.

Но так восхищаться тем, что он оторвался защитника Лихтенштейна...
Это достижение уровня игрока любительской лиги. Причем хоккейной. Ты серьёзно это пишешь?
+70
-28
+42
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Гномович!
Интересный факт: Роналду Лихтенштейну забил меньше чем Барселоне!!!
+68
-28
+40
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Бронислав Каминский
Ответ Роман
Роналду в 38 лет отрывается от защитника и забивает гол в девятку. Величайший.
От защитника Лихтенштейна ахахаха как хоть имя этого героя?))
+37
-19
+18
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Aleksandr Dubovik
Разбудите меня через 100 лет и спросите что делает Роналду, я отвечу - забивает голы и поджигает пятые точки хейтеров
+48
-36
+12
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Веселый денек
по голам топ-командам Криштиану тоже лидирует)
и да, если убрать товарняки и пенки, то от статки аргентинца ничего не останется))
+46
-34
+12
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Блуждающий странник
Иногда задаешься вопросом для чего нужны матчи сборных особенно нынешний отбор, редакторы спортс не задаются таким вопросом, халявный трафик)
Скриньте, Артём будет писать статистику Роналду о том какой он ГОАТ несколько дней после гола Лихтенштейну.
В будущем в зависимости от матча Аргентины будут комменты в духе: пока один тащит сборную другой ожидаемо провалился против Уругвая.
Если Месси забьет, то комменты будут в духе: это вам не гол Лихтенштейну, но тоже сойдет. Такие вы предсказуемые, но не менее смешные )
+22
-11
+11
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umnik3
Ответ Гномович!
Интересный факт: Роналду Лихтенштейну забил меньше чем Барселоне!!!
Интересный для чудных))🇱🇺 Люксембург = 11. (1)

144🇱🇹 Литва = 7. (1покер(1хет)

23🇸🇪 Швеция = 7. (1)

153🇦🇩 Андорра = 6. (1покер)

36🇭🇺 Венгрия = 6. (1)

95🇦🇲 Армения = 5. (1)

133🇱🇻 Латвия = 5.

12🇨🇭 Швейцария = 5. (1)

109🇪🇪 Эстония = 4.

59 🇮🇪 Северная Ирландия = 4. (1)

123🇫🇴 Фарерские Острова = 4. (1)

37🇷🇺 Россия = 3.
Голы в ворота топов.

14.🇩🇪 Германия = 1.

6.🇳🇱 Нидерланды = 4.

2.🇦🇷 Аргентина = 1.

4.🇧🇪 Бельгия = 3.

3.🇫🇷 Франция = 2 ( 2 с пенальти)

7.🇭🇷 Хорватия = 1.

10.🇪🇸 Испания = 3. ( 1 с пенальти)

15 голов топ сборным.

Вот и все, что надо знать про стату Кристинки))
+34
-23
+11
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Фарид Харисов
Ответ Бронислав Каминский
От защитника Лихтенштейна ахахаха как хоть имя этого героя?))
Не знаю какое у него имя, но ему завтра идти детей на школьном автобусе развозить или в офисе отчёты заполнять, поэтому мысли у него явно не о том, чтобы догнать Роналду :)
+13
-6
+7
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KING_OF_RUSSIA
ждём климова ригоберку гуруфутбола человека321312321 и прочих фанатов со стокгольмским синдромом чтобы прочесть их важное мнение))
+13
-8
+5
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Человек1991
Если бы Месси 20 лет играл бы в европейских отборах против слабейших непрофессиональных сборных по футболу , то у него было бы 200 голов .
+9
-5
+4
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Artem Piatkov
Что мы имеем:

450+120 за Реал
145+57 за Манчестер
128+34 за Португалию
101+20 за Ювентус
36+11 за Аль-Наср
5+4 за Спортинг

Итого сумасшедшие 865+246 за карьеру👌

🤞Единственный футболист с 100+ голами за 4 разные команды✨
👏46+12 за календарный 2023 год (и это в 38 лет)

Как всегда тащит родную Португалию, вместе с которой выиграл 2 важнейших трофея в её истории - Чемпионат Европы и Лигу Наций🏆

Лучший футболист в истории футбола!🐏🇵🇹
+55
-51
+4
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Гномович!
Ответ umnik3
Интересный для чудных))🇱🇺 Люксембург = 11. (1) 144🇱🇹 Литва = 7. (1покер(1хет) 23🇸🇪 Швеция = 7. (1) 153🇦🇩 Андорра = 6. (1покер) 36🇭🇺 Венгрия = 6. (1) 95🇦🇲 Армения = 5. (1) 133🇱🇻 Латвия = 5. 12🇨🇭 Швейцария = 5. (1) 109🇪🇪 Эстония = 4. 59 🇮🇪 Северная Ирландия = 4. (1) 123🇫🇴 Фарерские Острова = 4. (1) 37🇷🇺 Россия = 3. Голы в ворота топов. 14.🇩🇪 Германия = 1. 6.🇳🇱 Нидерланды = 4. 2.🇦🇷 Аргентина = 1. 4.🇧🇪 Бельгия = 3. 3.🇫🇷 Франция = 2 ( 2 с пенальти) 7.🇭🇷 Хорватия = 1. 10.🇪🇸 Испания = 3. ( 1 с пенальти) 15 голов топ сборным. Вот и все, что надо знать про стату Кристинки))
Роналду против топов на крупные турниры (ЧЕ и ЧМ):
-Нидерландам: 3 гола
-Испании: 3 гола
-Франции: 2 гола
-Германии: 1 гол
Общее: 9 голов (6 с игры и 3 с пенальти)

Месси против топов на крупные турниры (КА и ЧМ):
-Франции: 2 гола
-Нидерландам: 1 гол
Общее: 3 гола (1 с игры и 2 с пенальти)

Куда ты лезишь вообще?! иди считай голы в товарняках, у тебя там шансы на много больше)
+18
-15
+3
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Роман
Роналду в 38 лет отрывается от защитника и забивает гол в девятку. Величайший.
+31
-28
+3
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FOOTBALL Live
чемпион мира Месси улыбнулся
+5
-2
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Blaumerc
Ответ Гномович!
Роналду против топов на крупные турниры (ЧЕ и ЧМ): -Нидерландам: 3 гола -Испании: 3 гола -Франции: 2 гола -Германии: 1 гол Общее: 9 голов (6 с игры и 3 с пенальти) Месси против топов на крупные турниры (КА и ЧМ): -Франции: 2 гола -Нидерландам: 1 гол Общее: 3 гола (1 с игры и 2 с пенальти) Куда ты лезишь вообще?! иди считай голы в товарняках, у тебя там шансы на много больше)
Роналду в плей-офф на ЧМ 0+0 за 25 лет, куда ты лезешь вообще?
приплели удобную себе статистику и хвастается 🤡

а что же ты не приплел стату Роналду против ЮА сборных? уверен там цифры очень скромные.
за то приплел стату Месси против европейских сборных, хотя Месси играет на другом континенте.
+6
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+2
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Фарид Харисов
Ответ Горец Юнайтед
Но почему они даже не рядом с ним в списке бомбардиров?
Я в своем сообщении ни разу не сказал, что Роналду весь свой рекорд набил на таких вот Лихтенштейнах. Я сказал, что восхищаться голами Лихтенштейну — полная лажа.
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Iamliam
Ответ Гномович!
Интересный факт: Роналду Лихтенштейну забил меньше чем Барселоне!!!
Так с Барсой он гораздо больше игр сыграл, гений)
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Человек1991
Ответ Artem Piatkov
Что мы имеем: 450+120 за Реал 145+57 за Манчестер 128+34 за Португалию 101+20 за Ювентус 36+11 за Аль-Наср 5+4 за Спортинг Итого сумасшедшие 865+246 за карьеру👌 🤞Единственный футболист с 100+ голами за 4 разные команды✨ 👏46+12 за календарный 2023 год (и это в 38 лет) Как всегда тащит родную Португалию, вместе с которой выиграл 2 важнейших трофея в её истории - Чемпионат Европы и Лигу Наций🏆 Лучший футболист в истории футбола!🐏🇵🇹
Тёмка "Кипятком по Роналду " Пятков ))
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Dauren Nurbatsin
Ответ Michael_the_creator
Что с лицом хейтеры ?
Вроде живые, спасибо) но серьезно, гол лихтенштейну, и это повод для гордости😱
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rigobersong
Главное не забывайте: "Только Чемпионы мира, остануться Чемпионами мира":)

https://imageup.ru/img102/4625891/screenshot_20231117-000727_gallery.jpg.html
+8
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Пинающий Достоинства
Король, не герцог, герцог Лихтенштейнский)
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Arthur Jacob
Ответ Гномович!
Роналду против топов на крупные турниры (ЧЕ и ЧМ): -Нидерландам: 3 гола -Испании: 3 гола -Франции: 2 гола -Германии: 1 гол Общее: 9 голов (6 с игры и 3 с пенальти) Месси против топов на крупные турниры (КА и ЧМ): -Франции: 2 гола -Нидерландам: 1 гол Общее: 3 гола (1 с игры и 2 с пенальти) Куда ты лезишь вообще?! иди считай голы в товарняках, у тебя там шансы на много больше)
А с каких пор Хорватия не топ сборная ?)
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Горец Юнайтед
Ответ Фарид Харисов
Роналду отличный футболист и до сих пор держит форму. Но так восхищаться тем, что он оторвался защитника Лихтенштейна... Это достижение уровня игрока любительской лиги. Причем хоккейной. Ты серьёзно это пишешь?
У меня один вопрос, а другие футболисты против Лихтенштейна не играют? Или только роналду играет против этих сборных?
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Вальдано
Ответ rigobersong
Главное не забывайте: "Только Чемпионы мира, остануться Чемпионами мира":) https://imageup.ru/img102/4625891/screenshot_20231117-000727_gallery.jpg.html
Пора это выносит в заголовки.. 👏👏👏
+2
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alexmixer9
Ответ Youzhny23
не голевая 3 составу Цинциннати, но тоже пойдет ..
Так уровень тот же)
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Бронислав Каминский
Ответ Роман
Почему-то ты не спрашивал, если это касалось Месси) ведь ему не мешает фармить в МЛС и при этом быть даже в номинантах лиги) и получать ЗМ.
Я помню,как он на ЧМ возил защитника за которого сити 100млн заплатили
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Universal1000
Ответ KING_OF_RUSSIA
У "убогого замыкателя" почти в 3 раза больше голов с 1/4 стадии ЛЧ - максимально беспристрастный турнир, где число проведенных матчей (каждый год, а не раз в 4 года) позволяет оценить их статистику более репрезентативно. Что-то как только гном встречает организованную оборону, случается полное исчезновение с поля, а иногда еще и 8-2
Нечесе...еще одна рамка? А у него еще и в квалификации к ЛЧ больше голов прикинь, он в своей жизни неоднократно докатывался до участия в матчах такого уровня просто в отл. от более солидных игроков.
И АПОЭЛАМ, Сараям, Вольфсбургам с Порту можно хоть в 40 раз больше класть в 1/4 ЛЧ. Цена всему этому - ноль.
Банальный фарт на жребиях. Никакой беспристрастности там не было и нет. НИКТО в истории ЛЧ столько днищ в соперники не вытягивал по нагреву шаров как Кристина. Никто даже близко.

Вот ЧМ совсем другое дело. Что ни Мундиаль, то засада.
Никаких АПОЭЛОВ и Мальмё по пути. Как итог - бяда.
А с плэй-офф катастрофа. НОЛЬ+НОЛЬ.
А откуда взяться хотя бы единичке, если за 5 ЧМ ни разу не вышло поиграть хотя бы тайм полный против откровенного дна. До жребии жесткие, то Сантуш выгнал на лавку греть жепку. Ну просто ужас рррррр(((

Увы, но единственным практически адекватным показателем сравнения может быть только длинная дистанция против одинаковы соперников и с гарантированными личными встречами в турнире.
В данном случае - Ла Лига. И там счет 7-2 в 2009-2018. Такой же счет был бы и по ЗМ при справедливом распределении оных.
Всегда это писал хехе.
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Messi GOAT
Ответ Dexter Morgan
Вот в этом и разница, друг. Я признаю величие Месси. Только он почти достал Роналду. Остальные и рядом не стоят. Хотя много великих было. А ты просто Хейтер. Тебе, чтобы в твоей голове кто-то был лучше, нужно ненавидеть другого.
ХАХАХАХАХА серьезно?? раналда даже не лучше Зидана или Феномена не говоря уже про Кройфа Марадону или Пеле. раналда так чисто продукт пиара. И ты говоришь мне про адекватность?? Тебе не стыдно называть эту бездарность лучшим в истории.. Он и история это 2 паралельные вселенные. Он все тот же по менталитету игрок спортинга которого по случаю судьбы дядя САФ взял под свое крыло.
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Никита Воронин
Ответ Гномович!
Роналду против топов на крупные турниры (ЧЕ и ЧМ): -Нидерландам: 3 гола -Испании: 3 гола -Франции: 2 гола -Германии: 1 гол Общее: 9 голов (6 с игры и 3 с пенальти) Месси против топов на крупные турниры (КА и ЧМ): -Франции: 2 гола -Нидерландам: 1 гол Общее: 3 гола (1 с игры и 2 с пенальти) Куда ты лезишь вообще?! иди считай голы в товарняках, у тебя там шансы на много больше)
ЛезЕшь. Не проспи завтра урок по русскому языку😉😆
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Messi GOAT
Ответ Dexter Morgan
Величайший в истории. Роналду был лучшим полузащитником мира. Был лучшим вингером мира, потом стал лучшим форвардом мира. Рекордсмен, легенда, победитель по жизни. В каждом клубе и в сборной творил и продолжает творить невероятные вещи. Благодаря ему сборная Португалии выиграла Лигу Наций и Чемпионат Европы со средним составом. А хейтеры пусть и дальше его ненавидят. Роналду только сильнее становится. Он всегда вызов бросал тем, кто его терпеть не может. И у него больше всех фанатов в мире. Роналду невероятен. Он, обладая невероятными техническими и физическими характеристиками, искренне любит футбол. Он упорно и усердно тренируется и сейчас. Многие в его возрасте уже не играют вообще. А он продолжает обновлять рекорды. Просто гений.
Ты забыл ещё написать что раналда играл на позиции атакующего вратаря
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Dexter Morgan
Ответ Messi GOAT
запомни, дексьтерь! ранальда даже не в топ 10 за всю историю футбола!!!
Вот в этом и разница, друг. Я признаю величие Месси. Только он почти достал Роналду. Остальные и рядом не стоят. Хотя много великих было. А ты просто Хейтер. Тебе, чтобы в твоей голове кто-то был лучше, нужно ненавидеть другого.
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Станислав Л
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NomerSports
Ответ goblin3
Роналду оторвался от Месси на 3 золотых мяча
Роналду просто оторвался . как воздушный шарик .
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yrok77
Ответ Always_sam
ребят, а кстати кто лучше - Месси или Рональду? что думаете? Месси же чемпион мира, а криш много раз брал лч. думаю надо обсудить
нужно создать отдельную ветку для этого, думаю будет весело
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Dexter Morgan
Ответ NomerSports
ахахахх обожаю читать бред фонатиков кришти на ночь .
Бред, когда хейтеры не уважают никого.
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Roostam Qwacker
Ответ Андрей Евсеенко
ФИФА надо постараться и придумать пару любительских турниров для своего любимца, чтобы он хоть как-то смог приблизиться к такому результату
Кюрасао есть всегда ))))
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Always_sam
Ответ Messi GOAT
раналда даже не в топ 10 за всю историю футбола
типа он совсем ни о чем? а месси как? топыч?
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Universal1000
Ответ KING_OF_RUSSIA
с какой темы? то что ты решил взять только отдельно взятый показатель голы на плей-офф чм? так посчитай сколько их было у гнома до последнего чм. хоспади, вы своей аргумментацией сами себя же закапываете, если ты не видишь кривость своей логики, то даже жаль тебя
До последнего ЧМ? А может быть еще оценить Месси до ноября 2004-го? Ты ничего больше не хочешь? Может еще какие-то рамки там есть и ограничения, кинг? Ты не стесняйся, пиши, мы оценим, я готов ржать.

По факту. 11 гол+пас в плэй-офф ЧМ с решаловом на КАЖДОЙ стадии без исключений. Против....нуля. Полного, беспросветного нуля. 0 голов. 0 пасов. 0+0. Полный 0. Это цифра является олицетворением того кем является убогий замыкатель примитивный на фоне Лучшего Футболиста Всех Времен. Является он полным нулем.
И это уже никак не изменить, поезд уехал, потуги пенсионерские позорные с покупкой места в сборной на игры с люксембургами и фарерами не ничего не исправят.
Такие дела.
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Dimonty
Ответ Гномович!
Роналду против топов на крупные турниры (ЧЕ и ЧМ): -Нидерландам: 3 гола -Испании: 3 гола -Франции: 2 гола -Германии: 1 гол Общее: 9 голов (6 с игры и 3 с пенальти) Месси против топов на крупные турниры (КА и ЧМ): -Франции: 2 гола -Нидерландам: 1 гол Общее: 3 гола (1 с игры и 2 с пенальти) Куда ты лезишь вообще?! иди считай голы в товарняках, у тебя там шансы на много больше)
очередной сказочный методичку копипастит в комменты)) жалко таких...
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stubborn89
сколько всего было забито лихтенштейну?
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KarLik
Неужели нельзя не болеть головой, а просто понять ) мы живым в эпоху 2 потрясающих футболистов ; объективно многим нравится больше Криш, просто потому что, он более человечен и более душевный , нежели Месси , ну и более красивый 😂, однако Месси такой же топ; затем пропасть , и начинаются все остальные
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Always_sam
ребят, а кстати кто лучше - Месси или Рональду? что думаете? Месси же чемпион мира, а криш много раз брал лч. думаю надо обсудить
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Iamliam
Ответ Карл-Хайнц Кёрбель
Не было бы дела, не писал бы тут эту чушь
Дела или деда? Ты ведь хотел сказать деда да? Так Роналду еще не называли))
Ну да ты прав, не было бы деда и матча с его участием, я бы наверное это не писал.
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Карл-Хайнц Кёрбель
Ответ Iamliam
Роналду забивает Лихтенштейнам и делает больно фанам Месси, которых придумали глоры Роналду, потому что им очень одиноко и они думают что фанам Месси есть дело до Роналду))
Не было бы дела, не писал бы тут эту чушь
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leon01
Вот нет в южной Америке команд уровня Лихтенштейна и всяких там сан Марино , Латвий и прочих футбольных карликов, что поделать . Раздолье деревянному!
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Вячеслав Тесла
Ответ Artem Piatkov
Что мы имеем: 450+120 за Реал 145+57 за Манчестер 128+34 за Португалию 101+20 за Ювентус 36+11 за Аль-Наср 5+4 за Спортинг Итого сумасшедшие 865+246 за карьеру👌 🤞Единственный футболист с 100+ голами за 4 разные команды✨ 👏46+12 за календарный 2023 год (и это в 38 лет) Как всегда тащит родную Португалию, вместе с которой выиграл 2 важнейших трофея в её истории - Чемпионат Европы и Лигу Наций🏆 Лучший футболист в истории футбола!🐏🇵🇹
статистика как у Ови прям
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cukken
Жестко с вами футбольная судьба распорядилась, мы радуемся победе блохи на ЧМ, а вам остается радоваться голам Лихтенштейнску и пастухам верблюдов, которые в СА на рамах стоят. Ибра тоже в Италии забивал, и в 39 даже. В Италии! Не в Аравии!
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Messi GOAT
Ответ Universal1000
Нечесе...еще одна рамка? А у него еще и в квалификации к ЛЧ больше голов прикинь, он в своей жизни неоднократно докатывался до участия в матчах такого уровня просто в отл. от более солидных игроков. И АПОЭЛАМ, Сараям, Вольфсбургам с Порту можно хоть в 40 раз больше класть в 1/4 ЛЧ. Цена всему этому - ноль. Банальный фарт на жребиях. Никакой беспристрастности там не было и нет. НИКТО в истории ЛЧ столько днищ в соперники не вытягивал по нагреву шаров как Кристина. Никто даже близко. Вот ЧМ совсем другое дело. Что ни Мундиаль, то засада. Никаких АПОЭЛОВ и Мальмё по пути. Как итог - бяда. А с плэй-офф катастрофа. НОЛЬ+НОЛЬ. А откуда взяться хотя бы единичке, если за 5 ЧМ ни разу не вышло поиграть хотя бы тайм полный против откровенного дна. До жребии жесткие, то Сантуш выгнал на лавку греть жепку. Ну просто ужас рррррр((( Увы, но единственным практически адекватным показателем сравнения может быть только длинная дистанция против одинаковы соперников и с гарантированными личными встречами в турнире. В данном случае - Ла Лига. И там счет 7-2 в 2009-2018. Такой же счет был бы и по ЗМ при справедливом распределении оных. Всегда это писал хехе.
по ЗМ прямо в точку! только уже не 7-2 а 8-2. раналда даже не в топ 10 за всю историю футбола!
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Messi GOAT
Ответ leon01
Вот нет в южной Америке команд уровня Лихтенштейна и всяких там сан Марино , Латвий и прочих футбольных карликов, что поделать . Раздолье деревянному!
самое обидное что сб. Португалии поедет таки с якорем на ЧМ 2026, и ожидаемо провалится из-за отсутствия командной игры. А какая может быть командная игра когда в твоей команде раналда???
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Universal1000
До последнего ЧМ? А может быть еще оценить Месси до ноября 2004-го? Ты ничего больше не хочешь? Может еще какие-то рамки там есть и ограничения, кинг? Ты не стесняйся, пиши, мы оценим, я готов ржать. По факту. 11 гол+пас в плэй-офф ЧМ с решаловом на КАЖДОЙ стадии без исключений. Против....нуля. Полного, беспросветного нуля. 0 голов. 0 пасов. 0+0. Полный 0. Это цифра является олицетворением того кем является убогий замыкатель примитивный на фоне Лучшего Футболиста Всех Времен. Является он полным нулем. И это уже никак не изменить, поезд уехал, потуги пенсионерские позорные с покупкой места в сборной на игры с люксембургами и фарерами не ничего не исправят. Такие дела.
У "убогого замыкателя" почти в 3 раза больше голов с 1/4 стадии ЛЧ - максимально беспристрастный турнир, где число проведенных матчей (каждый год, а не раз в 4 года) позволяет оценить их статистику более репрезентативно. Что-то как только гном встречает организованную оборону, случается полное исчезновение с поля, а иногда еще и 8-2
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