Андрей Мостовой о срыве трансфера во Францию: «Зарплаты там в разы меньше, чем в России, я удивился»
Андрей Мостовой рассказал о своем несостоявшемся переходе во французский клуб.
— О предложении из Франции вы сказали на брифинге сборной. Что за вариант?
— Это было до продления контракта с клубом. Решил на данный момент поступить так, то есть остаться. Много моментов — и травма была.
— Какая команда?
— Посоветуюсь, может, скажу.
— Клуб уровня «Гавра»?
— Чуть повыше, может быть.
— То есть готовы были идти в условный «Гавр» с зарплатой около 300-400 тысяч евро [в год].
— Наверное, в этом моменте тоже была загвоздка, что не перешел. Зарплаты там в разы меньше, чем в России, я удивился.
— Такая маленькая?
— Ну да, – сказал хавбек «Зенита».
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