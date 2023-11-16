Андрей Мостовой о срыве трансфера во Францию: «Зарплаты там в разы меньше, чем в России, я удивился»

Андрей Мостовой рассказал о своем несостоявшемся переходе во французский клуб.

— О предложении из Франции вы сказали на брифинге сборной. Что за вариант?

— Это было до продления контракта с клубом. Решил на данный момент поступить так, то есть остаться. Много моментов — и травма была.

— Какая команда?

— Посоветуюсь, может, скажу.

— Клуб уровня «Гавра»?

— Чуть повыше, может быть.

— То есть готовы были идти в условный «Гавр» с зарплатой около 300-400 тысяч евро [в год].

— Наверное, в этом моменте тоже была загвоздка, что не перешел. Зарплаты там в разы меньше, чем в России, я удивился.

— Такая маленькая?

— Ну да, – сказал хавбек « ».

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