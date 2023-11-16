Андрей Мостовой о срыве трансфера во Францию: «Зарплаты там в разы меньше, чем в России, я удивился»

Теги Зенит премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Андрей Мостовой деньги Футбол

Андрей Мостовой рассказал о своем несостоявшемся переходе во французский клуб.

— О предложении из Франции вы сказали на брифинге сборной. Что за вариант?

— Это было до продления контракта с клубом. Решил на данный момент поступить так, то есть остаться. Много моментов — и травма была.

— Какая команда?

— Посоветуюсь, может, скажу.

— Клуб уровня «Гавра»?

— Чуть повыше, может быть.

— То есть готовы были идти в условный «Гавр» с зарплатой около 300-400 тысяч евро [в год].

— Наверное, в этом моменте тоже была загвоздка, что не перешел. Зарплаты там в разы меньше, чем в России, я удивился.

— Такая маленькая?

— Ну да, – сказал хавбек «Зенита».

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22 комментария

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Leon Petov
Просто ты узнал свою реальную зарплату без надбавки за паспорт, Андрей
+42
-2
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Антон Фалафель
Ну а ты то кто, штоб тебе платить много? По меркам мирового футбола вообще ноунейм "ниочём".
+19
-2
+17
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Sobachkin
Ну а уровень жизни выше....И клубы не для распила бюджетов местных создаются, они должны самоокупаться. Тем более кто ты такой Мостовой? Если не нужен уровень, сиди дальше в Зените, без еврокубков, зато с жирной з/п от Газпром, он ж народное достояние, скоро снова цены поднимает
+14
-3
+11
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ApXuMaHqPuT
Кто бы мог подумать, что нигде, кроме как в РФ, буратинам-паспортистам не будут давать личку в 3-4 раза выше их реального уровня? Просто удивительно🤔
+9
-1
+8
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Опа, Митяй
Ответ Sobachkin
Ну а уровень жизни выше....И клубы не для распила бюджетов местных создаются, они должны самоокупаться. Тем более кто ты такой Мостовой? Если не нужен уровень, сиди дальше в Зените, без еврокубков, зато с жирной з/п от Газпром, он ж народное достояние, скоро снова цены поднимает
Ну да, миллионер из Питера, под покровительством Газпрома, плохо живёт. Ему надо срочно повысить уровень жизни
+6
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+6
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alisa dvoikina
У людей там зарплаты как раз таки выше. Но то, как наших паспортистов шокируют адекватность зарплат футболистов в Европе, конечно, умиляет
+4
0
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Montenegro Serbian
Ответ Leon Petov
Просто ты узнал свою реальную зарплату без надбавки за паспорт, Андрей
Не думаю что они там настолько тупые и не в курсе что в среднем по европейскому рынку им за паспорт изрядно переплачивают.
Так, чисто на публику играет.
+4
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Sobachkin
Ответ Антон Фалафель
Ну а ты то кто, штоб тебе платить много? По меркам мирового футбола вообще ноунейм "ниочём".
Мостовой ж
+3
0
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maks44
Ответ Leon Petov
Просто ты узнал свою реальную зарплату без надбавки за паспорт, Андрей
Сильно переплачивают у нас не только паспортистами, но и легионерам. Так сказать, районный коэффициент. При равной зарплате они сюда не поедут.
+3
0
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selso99
Узнал, во сколько его оценивают в Европе, и на следующий день уже в 7 утра приехал в офис Зенита на продление контракта.
+2
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Montenegro Serbian
Ответ Sobachkin
Ну а уровень жизни выше....И клубы не для распила бюджетов местных создаются, они должны самоокупаться. Тем более кто ты такой Мостовой? Если не нужен уровень, сиди дальше в Зените, без еврокубков, зато с жирной з/п от Газпром, он ж народное достояние, скоро снова цены поднимает
Где там уровень жизни повыше?
Большинство "богатеньких" футболистов в РПЛ сосредоточено в Москве и Питере, где при их деньгах уровень жизни весьма и весьма на уровне, даже по европейским меркам.
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Илнур Кара
Ответ Sobachkin
Ну а уровень жизни выше....И клубы не для распила бюджетов местных создаются, они должны самоокупаться. Тем более кто ты такой Мостовой? Если не нужен уровень, сиди дальше в Зените, без еврокубков, зато с жирной з/п от Газпром, он ж народное достояние, скоро снова цены поднимает
вы мы на работу ходим за деньгами
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Причёска Бэйла
Ответ Sobachkin
Ну а уровень жизни выше....И клубы не для распила бюджетов местных создаются, они должны самоокупаться. Тем более кто ты такой Мостовой? Если не нужен уровень, сиди дальше в Зените, без еврокубков, зато с жирной з/п от Газпром, он ж народное достояние, скоро снова цены поднимает
Уровень жизни в Гавре лучше, чем в Питере? Что ты несёшь🤡?
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Sobachkin
Ответ Montenegro Serbian
Где там уровень жизни повыше? Большинство "богатеньких" футболистов в РПЛ сосредоточено в Москве и Питере, где при их деньгах уровень жизни весьма и весьма на уровне, даже по европейским меркам.
Тогда не надо ездить лечить кресты в Германию
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Sobachkin
Ответ Илнур Кара
вы мы на работу ходим за деньгами
Айтишники поэтому и уехали массово...
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Sobachkin
Ответ Montenegro Serbian
Где там уровень жизни повыше? Большинство "богатеньких" футболистов в РПЛ сосредоточено в Москве и Питере, где при их деньгах уровень жизни весьма и весьма на уровне, даже по европейским меркам.
Везде. Даже в соседней Финляндии. Которой надоело, что к ней прут русские даже на великих и они закрыли вообще границы.
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Sobachkin
Ответ Опа, Митяй
Ну да, миллионер из Питера, под покровительством Газпрома, плохо живёт. Ему надо срочно повысить уровень жизни
Надо. А тебе прочитать, что есть данное определение
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Sobachkin
Ответ Montenegro Serbian
Где там уровень жизни повыше? Большинство "богатеньких" футболистов в РПЛ сосредоточено в Москве и Питере, где при их деньгах уровень жизни весьма и весьма на уровне, даже по европейским меркам.
Согласно рейтингу Numbeo, лучшими странами по качеству жизни являются Швейцария, Дания, Нидерланды, Финляндия, Австралия, Исландия, Австрия, Германия, Новая Зеландия и Люксембург.
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BBshkin
Ответ Montenegro Serbian
Не думаю что они там настолько тупые и не в курсе что в среднем по европейскому рынку им за паспорт изрядно переплачивают. Так, чисто на публику играет.
А мне кажется, что они именно настолько. Верят они в свою исключительность
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jqzn88xn6n
Андрейка, он вам не Далерка
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Sobachkin
Ответ Roman
Чтобы было повышение в ЗП, после Зенита надо идти только в топ-клубы мира. Настолько раздута зарплатная ведомость у газового гегемона
Только тогда понимание, что уровень и то с натяжкой второй команды...
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