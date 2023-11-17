Костин применил 8 силовых приемов за 10:36 в матче против «Оттавы». Он 2-й в «Детройте» по хитам в сезоне – 29 в 13 играх

Клим Костин применил 8 силовых приемов за 10:36 в матче с «Оттавой».

Форвард « » был самым активным игроком в плане силовой борьбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сенаторс» (4:5 ОТ) в Швеции.

Всего у нападающего 29 хитов в 13 играх сезона – 2-е место в «Ред Уингс». На 1-м идет защитник (36 в 16).

В активе россиянина 2 (1+1) набранных очка в сезоне при полезности «+1» и среднем времени на льду 08:30.