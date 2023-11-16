Поздняков о санкциях МОК: «Ведется политика ограничений в худших традициях тоталитарных режимов»

Теги МОК Станислав Поздняков ОКР Легкая атлетика

Станислав Поздняков сравнил политику МОК с тоталитарным режимом.

«За ширмой интересов спортсменов ведется политика ограничений и запрета на участие в соревнованиях в самых худших традициях тоталитарных режимов, что мы и наблюдаем.

Мы надеемся, что руководство МОК одумается и будет соответствовать идеалам и принципам , которые стояли у истоков олимпийского движения», – сказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков.

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27 комментариев

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VictorVallecano
Прямо нынешную государственную систему РФ описал.
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Melnikov1968
Кстати, многие спортсмены из Швеции, Финляндии,, Норвегии и др. стран не хотят соревноваться с россиянами. Так что МОК защищает их интересы. Значит это не совсем ширма.
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S Works Tarmac SL7
Опять расчитано на внутреннего потребителя.Мир не слышит этот вой из преисподней
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Ковид 07.10.52
Забыл добавить. что он раньше в таком режиме жил и сейчас опять в страну тоталитаризм вернулся культом личности в капиталистическом формате.
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andrey kaluga
Ответ Я люблю картошку
калибр по зданию МОК запустите, может, одумаются, хах
Потом ответкп,по бункеру на валдае,хах
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A K
Вам ли не знать о традициях тоталитарных режимов
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Железная Леди
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Он каждый день Жалуется на МОК ? кто-нибудь слышит эти стьны
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Я люблю картошку
калибр по зданию МОК запустите, может, одумаются, хах
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andrey kaluga
Свой же режим завуалировано критикнул?
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Bdv68
Откопал газету *Правда*))
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Ten Hug
Тоталитаризм против тоталитаризма... Что-то это мне напоминает ))
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RS919
Ответ rdyabin@icloud.com
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Раньше хоть щёки надували 😏
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ancifer2
тоталитарные режимы тоже кое-где есть
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murzzzzzilka
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Matador
к чему этот вой или оскорбления в адрес международных спортивных институтов?! Неужели эти крикуны считают что это принесет пользу?! Не настолько же они тупы. Скорее это все расчиьанно на внутреннюю аудиторию
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Viks
Позднякову делать абсолютно нехрен - он никому не нужен. Подтявкивает каждый день, чтобы совсем о нём не забыли.
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GMF
Вот потому, что вы говорите то, что не думаете и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. (с)
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Melnikov1968
Ответ Hola Hola
А если спортсмены-мусульмане не хотят соревноваться с израильскими, то израильских тоже нужно отстранить? Или как определяется чьи интересы нужно защищать?
Необходимо защищать интересы всех спортсменов. Но в нынешней ситуации это практически невозможно, всегда будут недовольные.
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Melnikov1968
Ответ murzzzzzilka
Они реально этого не хотят, или просто опасаются, что «демократический» мир их закэнселит?:)) Вы лично опросили их? Многие наши спортсмены говорят, что продолжают общаться с иностранными спортсменами, и те им сочувствуют.
Читал мнение этих спортсменов.
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Melnikov1968
Ответ murzzzzzilka
Это именно то, что я спросила:) Это их реальное мнение, или желание не выпасть из мейнстрима, чтоб не заклевали? Или вы все еще верите в свободу слова на западе?:)))
Свободы слова нет ни у нас, ни на Западе. Все преследуют свои интересы и обрабатывают народ полной программе.
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Melnikov1968
Ответ Hola Hola
Ну так как определяется-то, чьи интересы защищать?
Кто платит деньги, тот девушку и танцует. Или было по-другому?
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rdyabin@icloud.com
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