Поздняков о санкциях МОК: «Ведется политика ограничений в худших традициях тоталитарных режимов»
Станислав Поздняков сравнил политику МОК с тоталитарным режимом.
«За ширмой интересов спортсменов ведется политика ограничений и запрета на участие в соревнованиях в самых худших традициях тоталитарных режимов, что мы и наблюдаем.
Мы надеемся, что руководство МОК одумается и будет соответствовать идеалам и принципам , которые стояли у истоков олимпийского движения», – сказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков.
27 комментариев