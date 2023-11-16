Поздняков о санкциях МОК: «Ведется политика ограничений в худших традициях тоталитарных режимов»

Станислав Поздняков сравнил политику МОК с тоталитарным режимом.

«За ширмой интересов спортсменов ведется политика ограничений и запрета на участие в соревнованиях в самых худших традициях тоталитарных режимов, что мы и наблюдаем.

Мы надеемся, что руководство МОК одумается и будет соответствовать идеалам и принципам , которые стояли у истоков олимпийского движения», – сказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков.

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