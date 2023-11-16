НХЛ. «Оттава» и «Детройт» сыграют в Швеции, «Питтсбург» примет «Нью-Джерси», «Чикаго» – «Тампу», «Лос-Анджелес» против «Флориды»

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«Оттава» примет «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ в Швеции.

«Питтсбург» сыграет с «Нью-Джерси», «Чикаго» – с «Тампой», «Сиэтл» будет противостоять «Айлендерс», «Лос-Анджелес» – «Флориде».

Регулярный чемпионат

Оттава – Детройт
Дата проведения
16 ноября, 22.00, «Avicii Arena»
Онлайн матча Видео

 

Монреаль – Вегас
Дата проведения
17 ноября, 03.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Нью-Джерси
Дата проведения
17 ноября, 03.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Коламбус – Аризона
Дата проведения
17 ноября, 03.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Тампа-Бэй
Дата проведения
17 ноября, 04.00, «United Center (hoc)»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Ванкувер
Дата проведения
17 ноября, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

 

Сиэтл – Айлендерс
Дата проведения
17 ноября, 06.00, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Сент-Луис
Дата проведения
17 ноября, 06.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Флорида
Дата проведения
17 ноября, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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6 комментариев

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Pink Floyd1276
Сегодня шведский стол - на выбор.
+3
0
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sk0208827
Let’s go Pen’s!!!
+2
-2
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Барин
Опять Чикаго? Ну тогда, за реванш.
0
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Суворов Антон
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Надеюсь комнатный hhlg будет занят историей визита Си в Сан_Франциско..

Этож надо.. Си плюс Байден.. Заметьте не - Си vs Байден, а именно Плюс.. Кто бы мог подумать.. Вот это разворот..

А комнатный геополитик только неделю назад рассказывал, что всё.. капитуляция.. Западный мир сник..

Да..
+1
-1
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Авл Агерий
Посмотрим как Айлендерс сыграют сегодня утром с Сиэтлом. Серия поражений неприлично затягивается. Чувствую оргштатные мероприятия уже не за горами.
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