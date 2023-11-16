НХЛ. «Оттава» и «Детройт» сыграют в Швеции, «Питтсбург» примет «Нью-Джерси», «Чикаго» – «Тампу», «Лос-Анджелес» против «Флориды»

«Оттава» примет «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ в Швеции.

«Питтсбург» сыграет с «Нью-Джерси», «Чикаго» – с «Тампой», «Сиэтл» будет противостоять «Айлендерс», «Лос-Анджелес» – «Флориде».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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