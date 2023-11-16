НХЛ. «Оттава» и «Детройт» сыграют в Швеции, «Питтсбург» примет «Нью-Джерси», «Чикаго» – «Тампу», «Лос-Анджелес» против «Флориды»
«Оттава» примет «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ в Швеции.
«Питтсбург» сыграет с «Нью-Джерси», «Чикаго» – с «Тампой», «Сиэтл» будет противостоять «Айлендерс», «Лос-Анджелес» – «Флориде».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 ноября, 22.00, «Avicii Arena»
- Дата проведения
- 17 ноября, 03.00, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 17 ноября, 03.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 17 ноября, 03.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 17 ноября, 04.00, «United Center (hoc)»
- Дата проведения
- 17 ноября, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
- Дата проведения
- 17 ноября, 06.00, «Climate Pledge Arena»
- Дата проведения
- 17 ноября, 06.30, «SAP Center at San Jose»
- Дата проведения
- 17 ноября, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Этож надо.. Си плюс Байден.. Заметьте не - Си vs Байден, а именно Плюс.. Кто бы мог подумать.. Вот это разворот..
А комнатный геополитик только неделю назад рассказывал, что всё.. капитуляция.. Западный мир сник..
Да..