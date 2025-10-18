  • Спортс
Семак о недовольстве Жерсона в «Зените»: «Вы не представляете, сколько журналистов пишут вещи, не сопоставимые с реальностью. Не знаю, зачем они это делают»

Сергей Семак опроверг данные о недовольстве Жерсона положением в «Зените».

Ранее появилась информация, что бразильский полузащитник несчастлив в петербургском клубе.

В этом сезоне хавбек провел 6 матчей в Мир РПЛ и не отметился результативными действиями.

– За последние месяцы было много слухов о том, что Жерсон несчастлив в «Зените» и может покинуть клуб. Все это имеет под собой какие-то основания?

– Он что, сам это говорит? Когда скажет, тогда и будем это обсуждать.

– То есть все это выдумки?

– А вы как думаете? Вы не представляете, сколько журналистов пишут вещи, совершенно не сопоставимые с реальностью. Я не знаю, зачем они это делают.

– Хоть вы слышали от него или его представителей, что ему что-то в России не нравится?

– Ни разу такого не было. Ни от него, ни от его отца, который абсолютно доволен и счастлив, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
