Семак о недовольстве Жерсона в «Зените»: «Вы не представляете, сколько журналистов пишут вещи, не сопоставимые с реальностью. Не знаю, зачем они это делают»
Ранее появилась информация, что бразильский полузащитник несчастлив в петербургском клубе.
В этом сезоне хавбек провел 6 матчей в Мир РПЛ и не отметился результативными действиями.
– За последние месяцы было много слухов о том, что Жерсон несчастлив в «Зените» и может покинуть клуб. Все это имеет под собой какие-то основания?
– Он что, сам это говорит? Когда скажет, тогда и будем это обсуждать.
– То есть все это выдумки?
– А вы как думаете? Вы не представляете, сколько журналистов пишут вещи, совершенно не сопоставимые с реальностью. Я не знаю, зачем они это делают.
– Хоть вы слышали от него или его представителей, что ему что-то в России не нравится?
– Ни разу такого не было. Ни от него, ни от его отца, который абсолютно доволен и счастлив, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.