Бильярдистка-трансгендер Хейнс: «Нет научных доказательств, подтверждающих, что у нас есть преимущество в бильярде»
Бильярдистка-трансгендер считает, что у нее нет преимущества в женских турнирах.
Ранее британка Линн Пинчес отказалась играть против спортсменки-трансгендера Харриет Хейнс в финале турнира по пулу Ladies Champions of Champions в Денбишире.
«Несмотря на все комментарии о том, что у трансгендеров есть преимущество в бильярде, нет никаких научных доказательств, подтверждающих это.
Фактически это подтверждает и Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера (WPBSA), а также Международный олимпийский комитет (МОК), которые классифицируют бильярд как вид спорта на точность, что, следовательно, не зависит от пола», – говорится в заявлении Хейнс.
Раз нет никакой разницы;)))
Так что для меня все предельно ясно и в плане игр на "точность", мужчины должны играть с мужчинами, в этом нет ничего унизительно.