Бильярдистка-трансгендер считает, что у нее нет преимущества в женских турнирах.

Ранее британка Линн Пинчес отказалась играть против спортсменки-трансгендера Харриет Хейнс в финале турнира по пулу Ladies Champions of Champions в Денбишире.

«Несмотря на все комментарии о том, что у трансгендеров есть преимущество в бильярде, нет никаких научных доказательств, подтверждающих это.

Фактически это подтверждает и Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера (WPBSA), а также Международный олимпийский комитет (МОК), которые классифицируют бильярд как вид спорта на точность, что, следовательно, не зависит от пола», – говорится в заявлении Хейнс.