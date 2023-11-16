Бильярдистка-трансгендер Хейнс: «Нет научных доказательств, подтверждающих, что у нас есть преимущество в бильярде»

Теги WPBSA пул ЛГБТ Бильярд

Бильярдистка-трансгендер считает, что у нее нет преимущества в женских турнирах.

Ранее британка Линн Пинчес отказалась играть против спортсменки-трансгендера Харриет Хейнс в финале турнира по пулу Ladies Champions of Champions в Денбишире.

«Несмотря на все комментарии о том, что у трансгендеров есть преимущество в бильярде, нет никаких научных доказательств, подтверждающих это.

Фактически это подтверждает и Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера (WPBSA), а также Международный олимпийский комитет (МОК), которые классифицируют бильярд как вид спорта на точность, что, следовательно, не зависит от пола», – говорится в заявлении Хейнс.

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9 комментариев

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Комиссар Жабер
Почему с мужиками тогда не соревнуешься, если разницы нет? Почему-то все трансы только в женский идут
+9
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Сергей
У тебя два кия
+6
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+6
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VintDV
Теперь дойди до финала с мужиками:))))
Раз нет никакой разницы;)))
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Сергей
Два кия на одну лунку
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Я вот смотрю дартс и там, внезапно, всегда чемпионат мира всегда берут мужчины, а Фаллон Шеррок - единственная, кто за все время смогла выиграть хотя бы 2 матча подряд у мужиков, я уж не говорю о выходе в полуфинал или финал.
Так что для меня все предельно ясно и в плане игр на "точность", мужчины должны играть с мужчинами, в этом нет ничего унизительно.
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Кот под ногами майора
Крис, дорогой, то, что ты назвал себя женщиной не делает тебя оной
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Джон Иваныч
Кожаный кий руку греет. Так нечестно.
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Omar Sivori
Потому что обычно трансами становятся слабые мужчины, которые по физическим и умственным способностям равны сильным и умным женщинам
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