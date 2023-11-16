Флоренци, вероятно, не делал нелегальные ставки – он только играл в покер и блэкджек. Его не дисквалифицируют (Football Italia)

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Стали известны подробности дела Алессандро Флоренци, связанного с нелегальными ставками.

Ранее AGI сообщила, что 32-летнего защитника «Милана» подозревают в совершении нелегальных ставок.

16 ноября футболист прибыл в прокуратуру Турина для дачи показаний. По информации Football Italia, на данный момент Флоренци, как и Николо Дзаньоло, обвиняется только в азартных играх – покере, блэкджеке и других. Его не подозревают в нелегальных ставках.

Если информация подтвердится, то Флоренци грозит только штраф без дисквалификации.

Ранее за ставки на футбольные матчи были дисквалифицированы полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли и хавбек «Ньюкасла» Сандро Тонали. 

В текущем сезоне Серии А Флоренци провел 10 матчей. Его статистику можно найти здесь

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