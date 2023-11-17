Винисиус травмировал бедро в матче с Колумбией

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига травмы квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Винисиус Жуниор Футбол

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор получил травму в матче отбора ЧМ-2026 с Колумбией (1:2).

Игрок «Реала» был заменен на 27-й минуте. Когда он уходил в раздевалку в перерыве игры, к его левому бедру был прикреплен пакет со льдом.

На днях хавбек «Реала» и сборной Франции Эдуардо Камавинга выбыл примерно на два месяца из-за растяжения связок колена.

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7 комментариев

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xDe xDe
Ну да, конечно, у нас же мало травм в Мадриде. Хотя бы атака была более-менее живая, в то время как в центре поля вообще никого не осталось, кроме стариков) Правильно, давайте ещё и Вини травмируется.
Пардон, подгорает немного, ну сколько можно-то. Травма на травме.
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Данияр Жумабекович
Ответ Имя Фамилия
Бразильцам надо придумать какой-то турнир с европейскими командами для поддержания формы, а на все эти южноамериканские костоломные турниры положить болт и приезжать вторым-третьим составом, преимущественно из местных игроков. На ЧМ всё равно практически невозможно не отобраться, на Копу они и так плевали всю свою историю.
на Копу один аргентинец долго шёл, что аж каждый год пришлось проводить, чтоб он взял этот трофей
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Begench Berdimuradov
что то не так с игроками Реала🤷‍♂️. Эду получил травму 2 дня назад теперь Вини. Ждём хорошего новости от врачей. Иначе будет большая потеря для Реала
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Имя Фамилия
Бразильцам надо придумать какой-то турнир с европейскими командами для поддержания формы, а на все эти южноамериканские костоломные турниры положить болт и приезжать вторым-третьим составом, преимущественно из местных игроков. На ЧМ всё равно практически невозможно не отобраться, на Копу они и так плевали всю свою историю.
+1
-1
0
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