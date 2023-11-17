Винисиус травмировал бедро в матче с Колумбией

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор получил травму в матче отбора ЧМ-2026 с Колумбией (1:2).

Игрок « » был заменен на 27-й минуте. Когда он уходил в раздевалку в перерыве игры, к его левому бедру был прикреплен пакет со льдом.

На днях хавбек «Реала» и сборной Франции Эдуардо Камавинга выбыл примерно на два месяца из-за растяжения связок колена.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?