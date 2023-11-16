Фьюри и Усик устроили потасовку на битве взглядов в Эр-Рияде

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Александр Усик и Тайсон Фьюри устроили битву взглядов.

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошла пресс-конференция перед боем за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, который состоится 17 февраля.

Бойцы устроили традиционную битву взглядов, в ходе которой завязалась потасовка. Охранникам пришлось разнять боксеров, толкавших друг друга лбами.

Усик и Фьюри подерутся за титул абсолютного чемпиона мира 17 февраля (ESPN)

Александр Усик: «Поверю в бой с Фьюри только тогда, когда услышу звук гонга»

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14 комментариев

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Тёма Тёма
Это фигня, а не потасовка. Тупо хайп для поддержки страстей)
+45
-1
+44
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Bayern2004
Что там,брови не пострадали?
+41
-1
+40
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Potapson
Битва взглядов неожиданно переросла в потасовку лбами😂
+24
0
+24
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Russ Ivan
Сыграли так, как велел режиссёр, прямо что-то новое в мире бокса...
+11
-2
+9
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palez
Ой, да ладно.
+4
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+4
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Sergeev55
взглядами не сошлись!!! 😆😆
+2
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Alex Nobilius
Ответ Bayern2004
Что там,брови не пострадали?
Да что там брови! Макиаж мог поплыть!
+2
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Олнг Волков
битва лбами!
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Олнг Волков
смешно, если после этого не подерутся😂😂😂
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Дамир Хаируллин
интересно какой кф будет на Фьюри
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Mordegard Glezgorv
Фьюри откровенно повезло. Еще чуть-чуть и попал бы в "Миротворец"
+3
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Wiley Fox
Завтра анисимов расскажет на своем больном шоу для аутистов, что гитлер кроме еврейского вопроса решал и цыганский
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dpv
Ответ Тёма Тёма
Это фигня, а не потасовка. Тупо хайп для поддержки страстей)
Да они обнимались так мило несколько дней назад. Конечно постанова.
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