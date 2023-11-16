Фьюри и Усик устроили потасовку на битве взглядов в Эр-Рияде
Александр Усик и Тайсон Фьюри устроили битву взглядов.
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошла пресс-конференция перед боем за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, который состоится 17 февраля.
Бойцы устроили традиционную битву взглядов, в ходе которой завязалась потасовка. Охранникам пришлось разнять боксеров, толкавших друг друга лбами.
Усик и Фьюри подерутся за титул абсолютного чемпиона мира 17 февраля (ESPN)
Александр Усик: «Поверю в бой с Фьюри только тогда, когда услышу звук гонга»
14 комментариев