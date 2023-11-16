Александр Усик и Тайсон Фьюри устроили битву взглядов.

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошла пресс-конференция перед боем за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между и , который состоится 17 февраля.

Бойцы устроили традиционную битву взглядов, в ходе которой завязалась потасовка. Охранникам пришлось разнять боксеров, толкавших друг друга лбами.

Усик и Фьюри подерутся за титул абсолютного чемпиона мира 17 февраля (ESPN)

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