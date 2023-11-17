Воронков против «Аризоны»: передача и 4 броска за рекордные в НХЛ 16:36. У него 2+6 в 11 играх
Дмитрий Воронков сделал результативную передачу в матче с «Аризоной».
Форвард «Коламбуса» ассистировал при первой шайбе Дэймона Сиверсона в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Койотис» (2:3).
В активе россиянина стало 8 (2+6) очков в 11 играх сезона.
Сегодня Воронков (16:36 – личный рекорд по игровому времени в лиге, 2:09 – в большинстве, «0») отметился 4 бросками в створ и 1 силовым приемом.
Комментарии