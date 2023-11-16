Саудовская государственная нефтяная компания станет крупнейшим спонсором ФИФА, выплаты могут достичь 100 млн долларов в год. Это связано с ЧМ-2034
Государственная компания Саудовской Аравии станет крупнейшим спонсором ФИФА.
Нефтяной гигант Aramco вскоре должен завершить подписание крупной спонсорской сделки с ФИФА после того, как страна осталась единственным претендентом на проведение чемпионата мира в 2034 году.
Ожидается, что самая прибыльная компания в мире станет самым крупным партнером Международной федерации футбола ФИФА, заключив соглашение до 2034 года.
Эксперты отрасли полагают, что выплата ФИФА по сделке могут достигнуть 100 миллионов долларов в год.
Источники в индустрии, знакомые с планами Aramco, сообщили The Times, что переговоры о заключении спонсорского контракта находятся на продвинутой стадии.
Aramco уже выступает в роли спонсора в крикете, «Формуле-1», женском гольфе.
Отмечается, что спонсорские соглашения ФИФА с компаниями, связанными с государством, – это обычная практика в рамках глобальных спортивных мероприятий. Так, в 2018 году, перед чемпионатом мира в России, спонсором ФИФА был «Газпром», в 2022-м перед турниром в Катаре – Qatar Airways.
ЧМ-2034 отдали Саудовской Аравии, потому что нет альтернатив. Как так получилось?
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
FYI Саудовская Аравия ровно 50 лет пыталась нагнуть западный мир и Израиль.
И что в итоге? Кто у кого придаток? У кого военные базы в стране? Кто активно проводит политику вестернизации?
Кто из всех сил пытается провести ЧМ по футболу,? Почему американцы не вкладывают миллиарды в успешных верблюдов, как саудиты - в футболистов, наконец?))
Это написано в статье. Это известно интересующимся матчастью.
Абсолютно аналогичная история была с Газпромом перед ЧМ в России, или с GM и АА перед ЧМ в США. Даже с катарцами партнерились, несмотря на наличие Эмирейтс в своем списке и во время блокады Катара.