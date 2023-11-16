Государственная компания Саудовской Аравии станет крупнейшим спонсором ФИФА.

Нефтяной гигант Aramco вскоре должен завершить подписание крупной спонсорской сделки с ФИФА после того, как страна осталась единственным претендентом на проведение чемпионата мира в 2034 году.

Ожидается, что самая прибыльная компания в мире станет самым крупным партнером Международной федерации футбола ФИФА, заключив соглашение до 2034 года.

Эксперты отрасли полагают, что выплата ФИФА по сделке могут достигнуть 100 миллионов долларов в год.

Источники в индустрии, знакомые с планами Aramco, сообщили The Times, что переговоры о заключении спонсорского контракта находятся на продвинутой стадии.

Aramco уже выступает в роли спонсора в крикете, «Формуле-1», женском гольфе.

Отмечается, что спонсорские соглашения ФИФА с компаниями, связанными с государством, – это обычная практика в рамках глобальных спортивных мероприятий. Так, в 2018 году, перед чемпионатом мира в России, спонсором был « », в 2022-м перед турниром в Катаре – Qatar Airways.

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