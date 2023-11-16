Саудовская государственная нефтяная компания станет крупнейшим спонсором ФИФА, выплаты могут достичь 100 млн долларов в год. Это связано с ЧМ-2034

Теги бизнес ФИФА Газпром Сборная Саудовской Аравии по футболу ЧМ-2018 FIFA высшая лига Саудовская Аравия чемпионат мира ЧМ-2022 деньги Футбол

Государственная компания Саудовской Аравии станет крупнейшим спонсором ФИФА.

Нефтяной гигант Aramco вскоре должен завершить подписание крупной спонсорской сделки с ФИФА после того, как страна осталась единственным претендентом на проведение чемпионата мира в 2034 году.

Ожидается, что самая прибыльная компания в мире станет самым крупным партнером Международной федерации футбола ФИФА, заключив соглашение до 2034 года.

Эксперты отрасли полагают, что выплата ФИФА по сделке могут достигнуть 100 миллионов долларов в год.

Источники в индустрии, знакомые с планами Aramco, сообщили The Times, что переговоры о заключении спонсорского контракта находятся на продвинутой стадии.

Aramco уже выступает в роли спонсора в крикете, «Формуле-1», женском гольфе.

Отмечается, что спонсорские соглашения ФИФА с компаниями, связанными с государством, – это обычная практика в рамках глобальных спортивных мероприятий. Так, в 2018 году, перед чемпионатом мира в России, спонсором ФИФА был «Газпром», в 2022-м перед турниром в Катаре – Qatar Airways.

ЧМ-2034 отдали Саудовской Аравии, потому что нет альтернатив. Как так получилось?

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43 комментария

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T622222
20234 🤣🤣🤣🤣🤣
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mc-manaman
судя по году, тогда сумма ещё норм, хотя инфляция съест 😏😁
+11
0
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fbd
Ответ Balt
Вообще уже не стесняются. Всё, СА официально владелец ФИФА. ))
Если б вы прочитали дальше заголовка, то сделали бы вывод, что до 22 года хозяевами ФИФА был Катар, а до 18 года - Россия
+9
0
+9
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СержМиранэн
ФИФА - чиччолина. Только берет больше
+8
-1
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Зизуха
а кто доживёт до 20234?
+4
0
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Кокич
Ползарплаты Роналду всего лишь.
+2
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Висита Эльмурзаев
Ответ Balt
Вообще уже не стесняются. Всё, СА официально владелец ФИФА. ))
последний абзац не стал читать?
+2
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Утя Ваткин
Ответ Зизуха
а кто доживёт до 20234?
Есть один царь.
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Боевой Бурят Путина
Откровенная коррупция. Стыд и позор ФИФА. История с Катаром ничему не научила. Даже смена «девочек» в руководстве не помогла этому борделю, клиенты все так и ходят, а им не могут отказать
+4
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Зизуха
Ответ Утя Ваткин
Есть один царь.
у нас два царя, кого имеешь ввиду?
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Always_sam
Ответ DVS1
Западный "демократичный" и свободный мир нагибают и в итоге нагнут по всем фронтам, а арабы с Китаем уже просто стебутся. Но "элита" этого мира даже и не собираются что-то с этим делать, им наоборот хорошо, потому бабки бабки бабки, и тут опять дают бабки. Возьмут, распилят и будут снова орать лозунги своей пропаганды о свободах, демократиях, пидоралюбстве и прочем бреде...пока окончательно в итоге не сдохнут
омг, что в голове у человека
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love_sport737
какие же беспринципные, наглые и мерзкие товарищи. дело блаттера живёт
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fbd
Ответ DVS1
Западный "демократичный" и свободный мир нагибают и в итоге нагнут по всем фронтам, а арабы с Китаем уже просто стебутся. Но "элита" этого мира даже и не собираются что-то с этим делать, им наоборот хорошо, потому бабки бабки бабки, и тут опять дают бабки. Возьмут, распилят и будут снова орать лозунги своей пропаганды о свободах, демократиях, пидоралюбстве и прочем бреде...пока окончательно в итоге не сдохнут
То есть правильно было бы не брать бабки? Стебаться то они, может, и стебутся, но бабки все равно несут на запад.
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Always_sam
Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
интересно, тебя мрнусуют те, кто не хочет, чтобы он так долго жил или те, кто очень хочет, но не верит, что получится?:)
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vitalis
Ответ Surviving
Кому подарят кубок мира в этот раз?
кому в прошлый ПОДАРИЛИ?
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GibsonFlyingV
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Оруэлл сейчас бы написал продолжение - 2034
У Оруэлла был соперник на писательском поприще - Энтони Берджесс, автор "Заводного апельсина". Он нападал на Оруэлла, считая что в романе тот описал не мир будущего, а прошлое, кальку с Англии времен Второй мировой (многие критики, впрочем, ехидно считали, что Берджесс просто завидует Оруэллу). Так вот, Берджесс написал роман с нехитрым названием "1985" и в нем многое предугадал - общество потребления, забастовки по разным причинам, глобализацию и власть арабов и т.д.
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justbored
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Оруэлл сейчас бы написал продолжение - 2034
Силюсь провести параллели, говоря откровенно. Что здесь способно навеять ассоциации с 1984.
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DVS1
Ответ Always_sam
омг, что в голове у человека
омг, я так понял это омайгад?) ты еще по лбу себя при этом не стукнуло, пока писало? обращение в среднем роде не оскорбление ни в коем случае, у вас просто в позиции"пол" указано "я не знаю", поэтому обращаюсь гендерно нейтрально)
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Бросок Фли
Ответ DVS1
Западный "демократичный" и свободный мир нагибают и в итоге нагнут по всем фронтам, а арабы с Китаем уже просто стебутся. Но "элита" этого мира даже и не собираются что-то с этим делать, им наоборот хорошо, потому бабки бабки бабки, и тут опять дают бабки. Возьмут, распилят и будут снова орать лозунги своей пропаганды о свободах, демократиях, пидоралюбстве и прочем бреде...пока окончательно в итоге не сдохнут
Вот это винегрет в голове.
FYI Саудовская Аравия ровно 50 лет пыталась нагнуть западный мир и Израиль.
И что в итоге? Кто у кого придаток? У кого военные базы в стране? Кто активно проводит политику вестернизации?
Кто из всех сил пытается провести ЧМ по футболу,? Почему американцы не вкладывают миллиарды в успешных верблюдов, как саудиты - в футболистов, наконец?))
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"Рот-Вайсс"
Ответ CSKA_AC Milan
С какого сезона Аль-Фигаль будет в ЛЧ играть?
А Аль-Халяль?
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Артур Ганненко
Ответ CSKA_AC Milan
С какого сезона Аль-Фигаль будет в ЛЧ играть?
Когда саудовцы поделятся не только с фифа, но и с УЕФА. УЕФА тоже кушать хочет..
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dimitrii63
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
Игорь Новиков, так спешил, что sports рассмешил
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Ярик01
Ответ Зизуха
у нас два царя, кого имеешь ввиду?
Один самозванец из Испании, что даже за свой памятник заплатил в итоге
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T622222
Ответ Зизуха
а кто доживёт до 20234?
Комментарий удален пользователем
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jqzn88xn6n
Ответ T622222
20234 🤣🤣🤣🤣🤣
Нормальный такой план😂
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Бросок Фли
Совершенно не поклонник арабов, но это обычная практика.
Это написано в статье. Это известно интересующимся матчастью.
Абсолютно аналогичная история была с Газпромом перед ЧМ в России, или с GM и АА перед ЧМ в США. Даже с катарцами партнерились, несмотря на наличие Эмирейтс в своем списке и во время блокады Катара.
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CaSpeR-13
давайте, рассказывайте что взяточничество, коррупция и серые схемы только в России
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Igorsm
предлагаю по этому поводу перед каждой игрой под эгидой ФИФА вставать на колено и осуждать ковровые бомбардировки Израилем Сектора газа
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Максим Черкашин
ФИФА всё для развития футбола.:)))))
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Potapson
Официальная взятка?
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mark r
не жмут саудовские деньги западных правдолюбов.Как то сразу забыли про тамошний древний обычай публичного отрубания голов
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Ярик01
Что-то мало, неужели кокакола и пивовары меньше платят
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Птюч, Ёж.
при Блаттере такого не было.
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