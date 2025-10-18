  • Спортс
  Де Йонг о Ямале: «Он хорошо справляется – на тренировках и в матчах. Если продолжит так же, мне все равно, что Ламин будет делать за пределами поля»
14

Де Йонг о Ямале: «Он хорошо справляется – на тренировках и в матчах. Если продолжит так же, мне все равно, что Ламин будет делать за пределами поля»

Френки де Йонг высказался о поведении Ламина Ямаля.

– Как управлять таким футболистом, как Ламин Ямаль?

– Ламин в жизни должен делать то, что считает нужным. Я не обязан этим управлять. Я не тот человек, чтобы указывать ему, куда идти обедать.

Моя обязанность – помогать ему на поле. И он хорошо справляется – как на тренировках, так и на играх.

Если он продолжит в том же духе, мне все равно, что он будет делать за пределами поля, – сказал полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг.

«Барса» обеспокоена образом жизни Ямаля. Клубу не нравится, что происходит с вингером в последние месяцы (Ману Карреньо)

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: El Pais
