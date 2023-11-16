Британская бильярдистка Пинчес отказалась играть против трансгендера в финале турнира по пулу

Теги пул ЛГБТ Бильярд

Британская бильярдистка отказалась играть в финале турнира против трансгендера.

Как сообщает The Telegraph, это произошло на соревнованиях по пулу Ladies Champions of Champions в Денбишире (Уэльс).

Британка Линн Пинчес снялась с финала, так как ее соперником стала спортсменка-трансгендер Харриет Хейнс, которую в итоге объявили победителем.

«Сняться [с финала] было самым трудным, что мне когда-либо приходилось делать в этой игре за всю жизнь.

Я соревнуюсь 30 лет и никогда не пропускала даже фрейма, не говоря уже о матче. Это был лишь мой четвертый финал, но трофей или призовые не имеют для меня значения, если нет справедливости.

Об этом я и сказала директору турнира», – отметила 50-летняя Пинчес и добавила, что считает матчи с трансгендерами унижением для женщин.

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65 комментариев

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Акинак
Поступила по-мужски.
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Bayern2004
Достойно.
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Иосиф Сталин
Редактору Sports.ru Игорю Новикову, желаю не расстраиваться из-за решения британской спортсменки и здоровья ему.
+65
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Аркус
Молодец,есть яйца.
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hh88_88
Ответ Александр Сачков
А вот, кстати, не совсем понятно. Зачем нужно разделение на полы в видах, где не предполагается соревнование в "физике" - шахматы, тот же бильярд?
В шахматах практически нет шансов у женщин.
+31
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Министерство совести
Уважение. Совсем уже с ума посходили
+21
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Олег Кучтраев
Ответ Вадим Нестеренко
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Мужиков ладно. А бильярдистов?
+19
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Ильдар М
очень смелый, даже мужественный поступок, в современных сумасшедших реалиях западного спорта. Ведь мало того, что сама отдала заслуженный титул (ведь она единственная из женщин дошла до финала), так теперь её подвергнут обструкции, "отмене", да еще заставят извиняться. Хотя в нормальном мире это всё должно было обрушиться на её "соперницу", которая оказалась ряженым мужиком в женском турнире.
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Али Алиев
Ответ Александр Сачков
А вот, кстати, не совсем понятно. Зачем нужно разделение на полы в видах, где не предполагается соревнование в "физике" - шахматы, тот же бильярд?
Во многих видах спорта мужские соревнования являются открытыми.Там могут участвовать и женщины,но они вылетят очень рано.
Ну и что бильярд без физики спорно.Сильнее удары и подкрутки
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Omar Sivori
Ответ Александр Сачков
А вот, кстати, не совсем понятно. Зачем нужно разделение на полы в видах, где не предполагается соревнование в "физике" - шахматы, тот же бильярд?
Потому что есть различие в умственных способностях, и оно более ощутимо, чем в соревнованиях, в которых сила нужна
+25
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Кот под ногами майора
Пинчес отметила важную, на мой взгляд, проблему: "No one cares how humiliating it is for us as women" - "Никого не волнует, как это унизительно для женщин". Проблема даже не в преимуществе, которое дает мужской биологический пол, - в бильярде это не так существенно, а вот в этом
+14
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Кот под ногами майора
Ответ Ильдар М
очень смелый, даже мужественный поступок, в современных сумасшедших реалиях западного спорта. Ведь мало того, что сама отдала заслуженный титул (ведь она единственная из женщин дошла до финала), так теперь её подвергнут обструкции, "отмене", да еще заставят извиняться. Хотя в нормальном мире это всё должно было обрушиться на её "соперницу", которая оказалась ряженым мужиком в женском турнире.
В материале Дейли мейл отмечается, что зрители поддержали Пинчес, аплодировали и кричали "Да, Линн". Вроде как даже в трансляцию попало
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Primus78
Ответ Александр Сачков
А вот, кстати, не совсем понятно. Зачем нужно разделение на полы в видах, где не предполагается соревнование в "физике" - шахматы, тот же бильярд?
А Вы походите вокруг стола без физики и сразу всё поймете. Игрок наматывает за матч очень большое расстояние вокруг стола, от усталости может трясти и ноги и руки, мужчина априори выносливее и сильнее женщины. Так что и в бильярде и в иных видах спорта (сидячих, типа шахмат, шашек и т.п.) влияет общая физическая подготовка, ведь физическая усталость не позволяет сосредоточиться, думать.
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Ильдар М
Ответ justbored
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в обычном турнире обычного мужика - ничего унизительного. Но тут переодетый мужик заявился на ЖЕНСКИЙ турнир.
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gninnur esrever*
Правильно, всё сделала правильно.
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Ильдар М
Ответ Кот под ногами майора
В материале Дейли мейл отмечается, что зрители поддержали Пинчес, аплодировали и кричали "Да, Линн". Вроде как даже в трансляцию попало
понятное дело, обычные нормальные люди во всем мире против всей этой бесовщины. Но повестку там почему-то диктуют такие, как эта "соперница" Линн. Иначе не было бы всех этих допусков "бывших" мужчин на женские соревнования. Включая уже и Олимпийские Игры.
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Кашшай Чакырович
Ответ Иосиф Сталин
Редактору Sports.ru Игорю Новикову, желаю не расстраиваться из-за решения британской спортсменки и здоровья ему.
А он разве не трансгендер ?
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Руслан Сафин
Ответ Александр Сачков
А вот, кстати, не совсем понятно. Зачем нужно разделение на полы в видах, где не предполагается соревнование в "физике" - шахматы, тот же бильярд?
Потому что мужчины и женщины разные. В топ100 шахмат всего 1 шахматистка и то неактивная, хотя на начальных уровнях их более 10%. Чем выше рейтинг тем их меньше.
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Мурманчанин37
Ответ Иосиф Сталин
Редактору Sports.ru Игорю Новикову, желаю не расстраиваться из-за решения британской спортсменки и здоровья ему.
Хорошечно))
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-1
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Diyas
все бы так поступали, закрыли бы эту лавочку маразма.
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Александр Сачков
А вот, кстати, не совсем понятно. Зачем нужно разделение на полы в видах, где не предполагается соревнование в "физике" - шахматы, тот же бильярд?
+16
-12
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Fat-n-Green
У девушки есть яйца. Хотя у другой тоже есть , но есть нюанс…
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Hola Hola
Галя, у нас отмена!
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Сергей Лепехин
Поступок
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Петрович
Ответ Александр Сачков
А вот, кстати, не совсем понятно. Зачем нужно разделение на полы в видах, где не предполагается соревнование в "физике" - шахматы, тот же бильярд?
Ну если вы только физически женщин превосходите, то это печально. Но если что, то женщины так же превосходят в каких-то вещах мужчин и это нормально, природа такими создала нас. Беда в том, что появляются персонажи которые это обойти пытаются...
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bulsada
Ответ Александр Сачков
А вот, кстати, не совсем понятно. Зачем нужно разделение на полы в видах, где не предполагается соревнование в "физике" - шахматы, тот же бильярд?
В шахматах для женщин ограничений нет, мужчинам нельзя в женских турнирах. Общее количество гроссмейстеров не пропорционально, потому и разделяют.
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всебудет
Ответ Onion
Уж в бильярде-то вроде можно вообще убрать гендерное разделение на турнирах, женщины на одном уровне с мужчинами играют
В шахматах тоже вроде можно, но че-та не убирают, не задумывался почему?
+2
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Sedlacek
Ответ justbored
ну она делает плохую службу общему делу, я сказал. в некоторых видах дарованное мужчинам природой преимущество прямо очевидно, а здесь - статус сомнительно.
Из зарубежной статьи, посвящённой данной тематике:

• Мужчины, как правило, в детстве получают больше опыта (спорт, физические игры, сборка и разборка вещей, видеоигры и т. д.), которые помогают улучшить зрительно-моторную координацию и пространственные навыки;

• Мужчины, как правило, обладают большей силой и более быстросокращающимися мышцами, что позволяет выполнять множество ударов (особенно мощных) с большей точностью, контролем и постоянством;

• Мужчины потенциально имеют эволюционные преимущества т.к. исторически были охотниками (что требовало хорошего пространственного восприятия, планирования, исключительной сосредоточенности, стоицизма, бесстрашия и т. д.);

• Мужчины, как правило, более конкурентоспособны и уверены в себе, они ненавидят проигрывать
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Ильдар М
Ответ justbored
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ну вот из-за этой "фобии" Линн и отказалась играть с ним
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Sedlacek
Ответ justbored
Данной тематике это бильярду?
Пулу
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justbored
Ответ Omar Sivori
Потому что есть различие в умственных способностях, и оно более ощутимо, чем в соревнованиях, в которых сила нужна
Есть много разновидностей intelligence. В бильярде какие востребованы?
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Яйца Холанда
шары гонять непонятно с кем, это тебе не голы забивать
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Ola BP
Когда у женщины больше яиц чем у этого
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Primus78
Ответ justbored
не в курсе специфики спорта, конечно, но там прям биологические различия огромную роль играют? https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/A_Game_of_Billiards_by_Adriaen_Pietersz._van_de_Venne.jpg/1280px-A_Game_of_Billiards_by_Adriaen_Pietersz._van_de_Venne.jpg
Играют так как матч может быть длинный и выносливость у мужика скажется в его пользу?
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m.scaline
Ответ Omar Sivori
Потому что есть различие в умственных способностях, и оно более ощутимо, чем в соревнованиях, в которых сила нужна
ну я полагаю, дело в том, что гораздо меньше женщин играют в бильярд или шахматы, а не в умственных способностях
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justbored
Ответ Sedlacek
Пулу
"Конкурентоспособные уверенные в себе ненавидящие проигрывать охотники" за бильярдным столом, девочки подвинетесь, ну окей.
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gukmamop
Безобразие. Проработать поступок товарища Пинчес на заседании местной ячейки лгбткома и объявить выговор!
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Sedlacek
Ответ justbored
"Конкурентоспособные уверенные в себе ненавидящие проигрывать охотники" за бильярдным столом, девочки подвинетесь, ну окей.
Если бы эта была игра в "камень, ножницы, бумага", то можно было бы сыграть, без проблем. Но профессиональная 50-летняя спортсменка, которая всю жизнь наблюдает и мужскую и женскую игру, в т.ч. наверняка не раз лично игравшая против мужчин-профессионалов из интереса и исключительно ради развлечения, однозначно лучше всех здесь понимает, что разница есть
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justbored
Ответ Primus78
Играют так как матч может быть длинный и выносливость у мужика скажется в его пользу?
ну это прям совсем за уши. по степени именно выносливости я бы сказал, что женщины дадут фору))
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Михаил Тихомиров
Ответ Иосиф Сталин
Редактору Sports.ru Игорю Новикову, желаю не расстраиваться из-за решения британской спортсменки и здоровья ему.
А эстонец по этой теме убивается?
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Beaver
Ответ omega pepega
видимо в странах снг с умственными способностями у мужчин совсем все плохо, раз Дарья Миронова выиграла летний кубок чемпионов по русскому биллиарду
Диана Миронова.
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Omar Sivori
Ответ Slava
Это отчасти правда. Но средне статистический iq у мужчин и женщин практически не отличается. Мужчин больше как и среди невероятно умных, так и среди невероятно глупых. Поэтому не обольщайтесь, вероятность того, что вы глупее средне статистической женщины, равна ровно 50%.
Нет
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Slava
Ответ Omar Sivori
Потому что есть различие в умственных способностях, и оно более ощутимо, чем в соревнованиях, в которых сила нужна
Это отчасти правда. Но средне статистический iq у мужчин и женщин практически не отличается. Мужчин больше как и среди невероятно умных, так и среди невероятно глупых.

Поэтому не обольщайтесь, вероятность того, что вы глупее средне статистической женщины, равна ровно 50%.
+1
-1
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hh88_88
Было бы круче, если бы вышла и обыграла это.
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a2wai
Базированная, все по факту сказала.
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murzzzzzilka
Мужественный поступок.
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-2
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riverman1980
Интересно, останутся ли после этого у нее спонсоры и вообще ее дальнейшая судьба.
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sdds sdsd
Показала кто здесь мужик
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Кашшай Чакырович
Так обидно за неё
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Сергей
Да харе уже киями мериться
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