Британская бильярдистка Пинчес отказалась играть против трансгендера в финале турнира по пулу
Британская бильярдистка отказалась играть в финале турнира против трансгендера.
Как сообщает The Telegraph, это произошло на соревнованиях по пулу Ladies Champions of Champions в Денбишире (Уэльс).
Британка Линн Пинчес снялась с финала, так как ее соперником стала спортсменка-трансгендер Харриет Хейнс, которую в итоге объявили победителем.
«Сняться [с финала] было самым трудным, что мне когда-либо приходилось делать в этой игре за всю жизнь.
Я соревнуюсь 30 лет и никогда не пропускала даже фрейма, не говоря уже о матче. Это был лишь мой четвертый финал, но трофей или призовые не имеют для меня значения, если нет справедливости.
Об этом я и сказала директору турнира», – отметила 50-летняя Пинчес и добавила, что считает матчи с трансгендерами унижением для женщин.
Ну и что бильярд без физики спорно.Сильнее удары и подкрутки
• Мужчины, как правило, в детстве получают больше опыта (спорт, физические игры, сборка и разборка вещей, видеоигры и т. д.), которые помогают улучшить зрительно-моторную координацию и пространственные навыки;
• Мужчины, как правило, обладают большей силой и более быстросокращающимися мышцами, что позволяет выполнять множество ударов (особенно мощных) с большей точностью, контролем и постоянством;
• Мужчины потенциально имеют эволюционные преимущества т.к. исторически были охотниками (что требовало хорошего пространственного восприятия, планирования, исключительной сосредоточенности, стоицизма, бесстрашия и т. д.);
• Мужчины, как правило, более конкурентоспособны и уверены в себе, они ненавидят проигрывать
Поэтому не обольщайтесь, вероятность того, что вы глупее средне статистической женщины, равна ровно 50%.