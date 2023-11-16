Британская бильярдистка Пинчес отказалась играть против трансгендера в финале турнира по пулу

Британская бильярдистка отказалась играть в финале турнира против трансгендера.

Как сообщает The Telegraph, это произошло на соревнованиях по пулу Ladies Champions of Champions в Денбишире (Уэльс).

Британка Линн Пинчес снялась с финала, так как ее соперником стала спортсменка-трансгендер Харриет Хейнс, которую в итоге объявили победителем.

«Сняться [с финала] было самым трудным, что мне когда-либо приходилось делать в этой игре за всю жизнь.

Я соревнуюсь 30 лет и никогда не пропускала даже фрейма, не говоря уже о матче. Это был лишь мой четвертый финал, но трофей или призовые не имеют для меня значения, если нет справедливости.

Об этом я и сказала директору турнира», – отметила 50-летняя Пинчес и добавила, что считает матчи с трансгендерами унижением для женщин.