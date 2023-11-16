Загитова о наряде на премии журнала: «Я благодарна и хейтерам, которые обосрали мой образ. Такая реакция мотивирует меня стараться и дальше»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Р-Спорт Фигурное катание

Загитова заявила, что благодарна хейтерам, которые «обосрали» ее образ.

Олимпийская чемпионка пришла на премию журнала Voice в платье с корсетом и прозрачной юбкой и в длинной шубе. 

«Все мои близкие люди поддержали меня. Но я благодарна и хейтерам, которые обосрали мой образ.

Я делала его специально под заказ в течение двух дней, тщательно готовилась. Такая реакция мотивирует меня стараться и дальше.

Чего было больше – поддержки или хейта? Конечно, поддержки. Она была как со стороны тех, кто со мной уже давно, так и от тех, кто присоединился к моей жизни недавно», – сказала Загитова. 

Загитова и Щербакова на тусовке глянцевого журнала: Алина – почти без юбки, но в шубе, Анна – в платье-макси и с декольте

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226 комментариев

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Buharoid
Какие хейтеры, Алиночка, ты выглядела как опытная ночная бабочка среднего ценового сегмента. Это без всякого хейта, это просто факт.
+245
-14
+231
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Happy_Kleo
У Загитовой звездная болезнь цветет вовсю. Какие выражения. А куда же подевался образ скромной чистой девочки?
+141
-10
+131
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Orange carrot
Ну прям речь светской дамы😄прям соответственно наряду
+143
-15
+128
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Е...С
Девушка не заморачивается ни с выбором одежды, ни с выбором выражений.
+105
-9
+96
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aion
Ответ Buharoid
Какие хейтеры, Алиночка, ты выглядела как опытная ночная бабочка среднего ценового сегмента. Это без всякого хейта, это просто факт.
а для нее все, что не елей, это хейт
+87
-3
+84
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Bombanero
Всегда пожалуйста! С тебя кринж, с нас хейт)
+84
-6
+78
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kost68
какой слог!
+74
-3
+71
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Streetbor
Это когда наступил в лужу, но делаешь вид что было так и задумано 😁
+71
-7
+64
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Ливия
Поклонники Загитовой выскажут свое мнение о фекальном сленге любимки?)) Или это высокий слог?😁
Так она старается ради хейтеров?)) Какая самодостаточная и счастливая))
+62
-4
+58
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Revery
Алина летящей походкой на крейсерской скорости двигается к тому, чтобы стать наглядным пособием к курсу "Как испортить блестящую репутацию. От амбассадора Шисейдо до клона Инстасамки".
+61
-5
+56
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Lavochkin12
Ответ Happy_Kleo
У Загитовой звездная болезнь цветет вовсю. Какие выражения. А куда же подевался образ скромной чистой девочки?
выветрился, новая российская Илитность прет наружу
+52
-3
+49
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Ритт
какая же она насквозь фальшивая. И кружок из ВУЗа выложила, типа учится, и собаку притащила аж из Ижевска, чтоб в очередной раз попиарится, и с детьми не брезгует обниматься. Но мы то знаем и про учебу, и про собаку, и как она детей отпихивала.
А вот в этих словах она настоящая. Завистливая, зависимая от чужого мнения, инфантильная, глупая
+64
-16
+48
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Тайга86
Сложно хейтерами наверное своих поклонников называть. А ведь даже они критиковали этот наряд. Те из них, кто не осмелился, многозначительно сопели и молчали. Поддержала небольшая кучка...то ли на автомате(патамушта так нада), то ли в пику критиканам. Но даже у них между строк чувствовалось недоумение. То что близкие поддержали, как-то даже особо сомнений нет. Если человек кормит сытно и разнообразно всю семью, там, как минимум, никто вообще никакого мнения не имеет кроме нужного. Как максимум, готовы сами подобное пошить, лишь бы станок не встал...
+49
-8
+41
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Аля Иванова
Стараться дальше, это прийти без трусов?
+41
-4
+37
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наталья Головченко
Я не хочу ее уже видеть ни в шоу, нигде… Самолюбование и звездная болезнь накрыли нашу «приму» с головой. Очень неприятна стала, когда-то обожаемая , прекрасная, скромная девочка Алина….. жаль…
+41
-5
+36
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3a_3eHuT
Ой, не ври-ка, благодарна она. Все соцсети вылизаны от и до, любое инакомыслие удаляется, чел в бан летит.
"Я делала его специально под заказ в течение двух дней, тщательно готовилась" Кому чего делала под заказ 2 дня?! Безызбежность какая-то...
+42
-6
+36
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Самая цитируемая и вообще недура
Алина, что ж ты делаешь...
+40
-4
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bolelschiza
Сначала я подумала, зачем Алина надевает наряд, не соответствующий ее содержанию. А теперь вижу, что соответствующий.
+36
-3
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Виктор Войнов
имелось ввиду не стараться, а раздеваться?
+41
-8
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наталья Головченко
Волочкова была когда истинной красавицей и великой балериной. Думаю, как бы Алину не постигла ее участь: они очень похожи по психотипу🤦‍♀️
+37
-6
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papadok
Не многовато ли пафоса для похода в неглиже на тусовку фриков?
«Стараться дальше» на пути совершенствования данного образа придётся уже на сайтах «для взрослых».
+34
-4
+30
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Ритт
а ты, девочка, почитай, что пишут те, кто с тобой, про других спортсменок.
Ну и слушай их больше, еще кринжовее будешь. Хотя куда еще больше
+40
-10
+30
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OopsIDidItAgain
"Обосраться, значит замотивировать себя" - курс от Алины Загитовой, успей купить.
+32
-2
+30
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Е...С
Ответ Happy_Kleo
У Загитовой звездная болезнь цветет вовсю. Какие выражения. А куда же подевался образ скромной чистой девочки?
Наверное, тренеры запрещали тогда что-либо говорить.
+31
-3
+28
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alexnew
Ответ Е...С
Девушка не заморачивается ни с выбором одежды, ни с выбором выражений.
Не правда, она специально заказала это платье и целых два дня ждала. А Вы говорите не заморачивается. Наоборот заморочилась.
+29
-2
+27
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Adeen
Любое высказанное мнение, любая критика - Хейтеры. Нельзя же так.
+27
-1
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Андрей Фетисов
фото в машине в сауну везут
+28
-2
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bolelschiza
Ответ aion
а для нее все, что не елей, это хейт
Фанаты приучили
+29
-3
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Иван Иванов
Перефразируя анекдот:
Алина, Алина!! Проснитесь, вы обо***лись!!!
- А я и не сплю.
+31
-6
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A Buk
это были не хейтеры, а люди со вкусом
+24
-2
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bolelschiza
А кто к ней "присоединился недавно"? Новый папик?
+27
-5
+22
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gift...!
Она еще и образ сама делала, типа лепила 2 дня из того , что было. .
Так народ не о б о....... Он просто лепку своим именем назвал. .
+25
-4
+21
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aion
Ответ Ритт
какая же она насквозь фальшивая. И кружок из ВУЗа выложила, типа учится, и собаку притащила аж из Ижевска, чтоб в очередной раз попиарится, и с детьми не брезгует обниматься. Но мы то знаем и про учебу, и про собаку, и как она детей отпихивала. А вот в этих словах она настоящая. Завистливая, зависимая от чужого мнения, инфантильная, глупая
когда нужно тряпки продать, и обнимешься и Масару из деревни притащешь
+22
-1
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Biathlon Fan
Да ты просто похожа на дорогой эскорт, вот и всё. Не знаю, кто тебя поддержал, это, наверное, для красного словца сказано, но это ужас ужасный твой наряд. Но если тебе нравится так ходить, то, конечно, вперёд...
+25
-4
+21
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наталья Головченко
Ответ Михаил Петров
Вполне закономерный образ эдакой простой девчонки из глубинки которая покоряет Москву и шоу-бизнес. спасибо что без накачанных губ и килограммов бижутерии. Забавны люди, которые всё ещё считают её скромным ребенком и требуют интеллигентности и сверхпрзнаний.
Губы, как раз накачаны!!!
+21
-1
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wexor
Ответ Tatuana
А вам как хочется ?
Что бы не позорилась хочется.
+23
-3
+20
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tanya_1111
Ответ jqzn88xn6n
Комментарий удален модератором
Комментаторы могут быть учителями, врачами или инженерами, то что ее туфли стоят больше их зар плат чести ей не делает.
+23
-3
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Девочка с севера
Ответ Happy_Kleo
У Загитовой звездная болезнь цветет вовсю. Какие выражения. А куда же подевался образ скромной чистой девочки?
Я мусульманка, меня так воспитали (с). Алина, ты сейчас позоришь в первую очередь своих родителей и всех мусульман!!! Задумайся!!!
+23
-3
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Graf Cagliostro
Она и раньше так выражалась публично или это новое "попробовать"?
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MyCA
Ответ Михаил Петров
Вполне закономерный образ эдакой простой девчонки из глубинки которая покоряет Москву и шоу-бизнес. спасибо что без накачанных губ и килограммов бижутерии. Забавны люди, которые всё ещё считают её скромным ребенком и требуют интеллигентности и сверхпрзнаний.
Без накаченных?
+19
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Melnikov1968
Сразу видно, что много читает и хорошо учится:)
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-1
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RWMen
Судя по комментариям на спортсе, поддержки у неё меньше, чем хейта (смеха)!) Но главное то, что она в силу развития мозга не хочет понимать, что выглядит вульгарно в этом наряде!
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Olga.t
Звучит угрожающе..
Я утром написала "дальше больше". Вот, не подвела Заги, и слова подобрала соответствующие своему интеллекту.
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a71
Таков он, внутренний мир Алины Загитовой.
+19
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Raduga
Ого. А других за такие слова уже бы загнобили). "Культурная" Алина)
+20
-2
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senderoluminoso
Уважай своих врагов, они первые замечают твои ошибки...
+24
-6
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KoKoc769
А поговорка та точно про неё...
Из грязи, да в князи.
+18
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Furyus
В испанском парламенте официально принят закон о запрете признания вышеуказанного происходящего их стыдом.
+18
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Триксель+5
Ахахахх, какие у нас разные олимпийские чемпионки. Кто 2 дня "делает специально под заказ" образ (корсет шьёт ночами, наверное, рукодельница Загитова), а кто в эти же 2 дня (и не только) тренирует учеников, приводя их к победам, и всегда выглядит достойно, со вкусом и без пошлости.
Чудесная Юлия Липницкая vs Проявляющееся вот ЭТО.
+25
-7
+18
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Pentrak
Тяжело, наверное, когда вместо мозга в черепушке хлебушек.
+21
-4
+17
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