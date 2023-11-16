Загитова о наряде на премии журнала: «Я благодарна и хейтерам, которые обосрали мой образ. Такая реакция мотивирует меня стараться и дальше»
Загитова заявила, что благодарна хейтерам, которые «обосрали» ее образ.
Олимпийская чемпионка пришла на премию журнала Voice в платье с корсетом и прозрачной юбкой и в длинной шубе.
«Все мои близкие люди поддержали меня. Но я благодарна и хейтерам, которые обосрали мой образ.
Я делала его специально под заказ в течение двух дней, тщательно готовилась. Такая реакция мотивирует меня стараться и дальше.
Чего было больше – поддержки или хейта? Конечно, поддержки. Она была как со стороны тех, кто со мной уже давно, так и от тех, кто присоединился к моей жизни недавно», – сказала Загитова.
Загитова и Щербакова на тусовке глянцевого журнала: Алина – почти без юбки, но в шубе, Анна – в платье-макси и с декольте
Так она старается ради хейтеров?)) Какая самодостаточная и счастливая))
А вот в этих словах она настоящая. Завистливая, зависимая от чужого мнения, инфантильная, глупая
"Я делала его специально под заказ в течение двух дней, тщательно готовилась" Кому чего делала под заказ 2 дня?! Безызбежность какая-то...
«Стараться дальше» на пути совершенствования данного образа придётся уже на сайтах «для взрослых».
Ну и слушай их больше, еще кринжовее будешь. Хотя куда еще больше
Алина, Алина!! Проснитесь, вы обо***лись!!!
- А я и не сплю.
Так народ не о б о....... Он просто лепку своим именем назвал. .
Я утром написала "дальше больше". Вот, не подвела Заги, и слова подобрала соответствующие своему интеллекту.
Из грязи, да в князи.
Чудесная Юлия Липницкая vs Проявляющееся вот ЭТО.