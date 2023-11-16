Загитова заявила, что благодарна хейтерам, которые «обосрали» ее образ.

Олимпийская чемпионка пришла на премию журнала Voice в платье с корсетом и прозрачной юбкой и в длинной шубе.

«Все мои близкие люди поддержали меня. Но я благодарна и хейтерам, которые обосрали мой образ.

Я делала его специально под заказ в течение двух дней, тщательно готовилась. Такая реакция мотивирует меня стараться и дальше.

Чего было больше – поддержки или хейта? Конечно, поддержки. Она была как со стороны тех, кто со мной уже давно, так и от тех, кто присоединился к моей жизни недавно», – сказала Загитова.

Загитова и Щербакова на тусовке глянцевого журнала: Алина – почти без юбки, но в шубе, Анна – в платье-макси и с декольте