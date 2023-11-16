Ирина Роднина: «Не вижу ничего плохого в том, что спортсмены идут в политику. Какие у людей могут быть претензии к спортсменам? Мы работаем на благо страны!»

Теги Татьяна Тарасова Ирина Роднина Государственная дума Политика Фигурное катание

Роднина ответила на критику Тарасовой в адрес спортсменов, работающих в Госдуме.

— Не вижу ничего плохого в том, что спортсмены идут в политику. Это не может вредить политическим процессам и развитию страны. Какие у людей могут быть претензии к спортсменам?!

— Некоторые говорят, что не ощущают эффекта от работы спортсменов в Думе.

— А что они ждут? Какой эффект? По каким критериям они судят вообще? Почему они думают, что спортсмен даст меньше стране, чем обычный политик? Скажите мне конкретную претензию. Мы работаем на благо страны!

— Кого из спортсменов вы хотели в будущем видеть в политике? Может быть, Овечкина или Романа Костомарова?

— Мое мнение не имеет значения. Они решат сами, что им нужно. Думаю, что как и в спорте они бы могли ставить перед собой задачи и добиваться успеха в политике. Но это может быть только их решение, — сказала Роднина

Татьяна Тарасова: «Работу спортсменов в Госдуме мы не чувствуем. Вопрос к ним, почему мы этого не ощущаем»

Материалы по теме

80 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
градус ненависти
Какие у людей могут быть претензии к спортсменам?! (c)

Кроме того, что вы тупорылые необразованные жополизы - практически никаких
+118
-3
+115
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ольга Боднарюк
есть такая профессия -кнопочку нажимать.
можно и мартышку посадить, толку будет столько же.
+58
-1
+57
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валентин и ыч
Нажимать по команде кнопку - тоже профессия.
+34
-1
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Orange carrot
А можно конкретнее? Какие блага принесла Роднина гражданам России?
+31
-1
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kristine Kristine
Ну и где это благо?
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лёха выдыхай
Ответ Orange carrot
А можно конкретнее? Какие блага принесла Роднина гражданам России?
Одному гражданину подарили неограниченную пожизненную власть, так что не надо тут
+27
-3
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Меган Лайф
Мне почему-то кажется, что законотворцы должны быть не специалистами по синхронному метанию мяча с шестом на траве.
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь 60
Учитывая то как живет народ, то вы работаете очень плохо. Гнать вас всех надо
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dedushka
страну уже тошнит от вашего блага
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lus
Ответ Ольга Боднарюк
есть такая профессия -кнопочку нажимать. можно и мартышку посадить, толку будет столько же.
В определенной части не согласен с вами. Мартышке не надо платить зарплату, предоставлять жилье, халявный автомобиль и т.д. В общем бананы обойдутся налогоплательщикам значительно дешевле. А в отношении результата, тут да, все будет то же самое.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь 60
Ответ Кот болотный
Комментарий скрыт
Судя по твоему ответу ты партнер Валуева ро спаррингу.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marya Y
==Мы работаем на благо страны!== Высокомерно обзывая внутренние соревнования первенством ЖЭКа? На благо какой страны "работает" Роднина?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антоша Спирин
Вы работаете на благо вас. Бесполезных, никому не нужных клоунов.
Раньше? Да, было. Мы за вас болели. Когда вы просто соревновались и защищали честь страны. Но потом вы полезли куда не надо.
Но даже раньше... Разве можно сравнить вас с врачом... учителем... обычным токарем...
Вы НИЧЕГО не производите. Вы просто пропагандируете правительство страны. Не людей, нет. ПРАВИТЕЛЬСТВО.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Гришин
на благо страны работают учителя, медики, работяги на заводах и т.д!!! а вы просто тратите когда-то величие нашей страны своей некчемностью и тупорылостью!!!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
СемёнСемёныч
Как она защищает своё кресло. В думе должны быть высокообразованные юристы, политики и экономисты. Но ни кто прыгает, бегает и скачет.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrusha_1
Это Роднина "работает" во благо страны? Только на благо себе и все.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vadned
Ответ Меган Лайф
Мне почему-то кажется, что законотворцы должны быть не специалистами по синхронному метанию мяча с шестом на траве.
Это системное заблуждение. Законотворцем (депутатом, политиком, президентом и т.д.) может быть кто угодно, в том числе и спортсмен любой дисциплины. Сам факт профессиональных занятий спортом не является каким-то препятствием для этого. Но! В тоже время в нормальной стране этот факт вовсе не должен быть какой-то преференцией, мол, "он же работал на благо страны". Депутатами должны становиться подходящие кандидатуры из народа, причем неважно из какой сферы деятельности - если человек умен, честен и действительно готов работать на благо людей, а не просто по указке кнопки жать, то пусть он будет законотворцем.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Karpins
Когда нет умных и толковых государственных руководителей, в политику идут спортсмены, артисты, певцы, музыканты, шуты и клоуны! И начинается балаган.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Always_sam
Ответ Кот болотный
Комментарий скрыт
Ельцин? хм...
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LoveGreguar
Ответ градус ненависти
Какие у людей могут быть претензии к спортсменам?! (c) Кроме того, что вы тупорылые необразованные жополизы - практически никаких
Прям лучше и не сказать. Определение ёмкое и исчерпывающее.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Al561
Нет ничего стремного, когда спортсмен идет в политику.
А вот когда спортсменов делают депутатами ГД это клоунада и порнография))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Michael1969
Стоп, она хочет сказать, что какие-то депутаты не работают на благо страны?
А насчёт спортсменов - не напомнит девушка свое образование? Она что-то понимает хоть в какой-то жизни, кроме каток - спортзал - дом - каток - приём у дорогого Леонида Ильича - каток - спортзал - дом?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Савчук
Кататься лицом по клавишам по указке может любой
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
Ответ СемёнСемёныч
Как она защищает своё кресло. В думе должны быть высокообразованные юристы, политики и экономисты. Но ни кто прыгает, бегает и скачет.
В думе должны быть независимые люди, знающие жизнь не из рассказов и принимать законы . защищающие народ. а не чиновников.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tatiana Klm
«Что плохого?» - а разве для плохого вы там сидите? Лучше ответьте, что от этого хорошего для общества и страны? Не для вас - для нас?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sanek_rabona
еще бы ты была против
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Наталья Карлова
Спортсмены толком школу не заканчивают... Если институт то спортивный... Политика это как минимум экономика и юриспруденция
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
Лапки поднимать по приказу любой может и понятно. что власть. набирает туда прикормленных спортсменов, которые все жизнь провели на госхарчах и жизни большинства людей не знают и не могут иметь своего мнения при принятии законов.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
СемёнСемёныч
Как могут малообразованные спортсмены работать в думе "на благо страны" ? Улыбнула про работать и про благо. Может спортсмены будут своими прямыми делами заниматься - спортом, а не лезть в политику.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
haymaker
Ну отчитайся, че ты там наработала
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
papadok
Совершенно верно, Ирина Константиновна. Поскольку реальный статус Госдумы в политической иерархии всем понятен, никакой разницы в том, сидит ли в ней «обычный политик» или условный спортсмен, не будет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nickolay Lyskov
Если кратко подытожить: "Мы работаем на благо страны! Мое мнение не имеет значения."
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peach Movie
А потом кричат "спорт вне политики"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dimitrii63
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
юмористам можно, спортсменам можно, #нерусским можно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
okkervil
В случае с Родниной возникает вопрос - какой страны?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
🤣🤣🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Karpins
У нас политика это некая забава, где любой мало мальски популярный/известный человек, считает что ничего страшного не будет, если он там попробует свои силы. Аналогий можно много провести.

Только вот, например, водителя такси не допустят к полетам на пассажирском судне, а спортсмены в нашей стране считают, что могут принимать решения и управлять страной
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Karpins
если мясник будет оперировать скальпелем смертельно больных, тоже видимо ничего плохого не будет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexantt
какие же они лицемерные негодяи,они служат только ему и его свите.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Клирик
Дык претензии не к спортсменам, а к людям попадающим в думу, абсолютно ненужный стране инструмент, где сборище ненужных обществу кнопкожателей. Все законы должны приниматься на уровне соответствующих министерств, а следовательно и отвечать за их исполнение. То есть и уволить могут за дебильное предложение, а с депутатов, как с гуся вода, что хочу то творю и не за что не отвечаю
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Ответ Наталья Карлова
Спортсмены толком школу не заканчивают... Если институт то спортивный... Политика это как минимум экономика и юриспруденция
в общем, идеальный депутат это Владимир Вольфович. потеряли, увы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pelerin
Так то и таксисты, вроде, не во вред работают...
Все согласны, если Госдума из таксистов с их взглядами на политику будет состоять? )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nickolay Lyskov
Еще в 1813 году на эту тему высказался один известный, слава богу, не политик:
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник..."
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лизавета Анна -Мария
"Мы работаем на благо страны!"©
Прошу назвать хотя бы пару благ лично от Родиной.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rodskjegget
А она не родственница Лаврова? Так похожа…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Ответ Совковая Лопата
Достаточно посмотреть на Колю Валуева и становится ясно в какой сказочной стране он живет
...сказала совковая лопата.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Злой Руся
🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лакс
Между думанием о работе на благо и реальной работой на благо дистанция огромных размеров.
Все политики думают/воображают что на благо людей.
Вон Урсула фон чтобы усиленно работать на благо вначале страны с работы гинекологом пошла в министры обороны ФРГ, а потом чтобы уже на благо всея страны главным европолитиком. Правда вот коллеги говорят что у неё деменция начинается - уработалась на благо то.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чавес2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ градус ненависти
Какие у людей могут быть претензии к спортсменам?! (c) Кроме того, что вы тупорылые необразованные жополизы - практически никаких
Сайт превратился в помойку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Паломей Корзинкин
"Мы работаем на благо страны!"

1. Страна это кто - власть или обычные граждане?
2. Где результат для граждан?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий