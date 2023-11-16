Ирина Роднина: «Не вижу ничего плохого в том, что спортсмены идут в политику. Какие у людей могут быть претензии к спортсменам? Мы работаем на благо страны!»
Роднина ответила на критику Тарасовой в адрес спортсменов, работающих в Госдуме.
— Не вижу ничего плохого в том, что спортсмены идут в политику. Это не может вредить политическим процессам и развитию страны. Какие у людей могут быть претензии к спортсменам?!
— Некоторые говорят, что не ощущают эффекта от работы спортсменов в Думе.
— А что они ждут? Какой эффект? По каким критериям они судят вообще? Почему они думают, что спортсмен даст меньше стране, чем обычный политик? Скажите мне конкретную претензию. Мы работаем на благо страны!
— Кого из спортсменов вы хотели в будущем видеть в политике? Может быть, Овечкина или Романа Костомарова?
— Мое мнение не имеет значения. Они решат сами, что им нужно. Думаю, что как и в спорте они бы могли ставить перед собой задачи и добиваться успеха в политике. Но это может быть только их решение, — сказала Роднина.
Татьяна Тарасова: «Работу спортсменов в Госдуме мы не чувствуем. Вопрос к ним, почему мы этого не ощущаем»
Кроме того, что вы тупорылые необразованные жополизы - практически никаких
можно и мартышку посадить, толку будет столько же.
Раньше? Да, было. Мы за вас болели. Когда вы просто соревновались и защищали честь страны. Но потом вы полезли куда не надо.
Но даже раньше... Разве можно сравнить вас с врачом... учителем... обычным токарем...
Вы НИЧЕГО не производите. Вы просто пропагандируете правительство страны. Не людей, нет. ПРАВИТЕЛЬСТВО.
А вот когда спортсменов делают депутатами ГД это клоунада и порнография))
А насчёт спортсменов - не напомнит девушка свое образование? Она что-то понимает хоть в какой-то жизни, кроме каток - спортзал - дом - каток - приём у дорогого Леонида Ильича - каток - спортзал - дом?
Только вот, например, водителя такси не допустят к полетам на пассажирском судне, а спортсмены в нашей стране считают, что могут принимать решения и управлять страной
Все согласны, если Госдума из таксистов с их взглядами на политику будет состоять? )
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник..."
Прошу назвать хотя бы пару благ лично от Родиной.
Все политики думают/воображают что на благо людей.
Вон Урсула фон чтобы усиленно работать на благо вначале страны с работы гинекологом пошла в министры обороны ФРГ, а потом чтобы уже на благо всея страны главным европолитиком. Правда вот коллеги говорят что у неё деменция начинается - уработалась на благо то.
1. Страна это кто - власть или обычные граждане?
2. Где результат для граждан?