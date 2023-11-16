Ирина Роднина: «Не вижу ничего плохого в том, что спортсмены идут в политику. Какие у людей могут быть претензии к спортсменам? Мы работаем на благо страны!»

Роднина ответила на критику Тарасовой в адрес спортсменов, работающих в Госдуме.

— Не вижу ничего плохого в том, что спортсмены идут в политику. Это не может вредить политическим процессам и развитию страны. Какие у людей могут быть претензии к спортсменам?!

— Некоторые говорят, что не ощущают эффекта от работы спортсменов в Думе.

— А что они ждут? Какой эффект? По каким критериям они судят вообще? Почему они думают, что спортсмен даст меньше стране, чем обычный политик? Скажите мне конкретную претензию. Мы работаем на благо страны!

— Кого из спортсменов вы хотели в будущем видеть в политике? Может быть, Овечкина или Романа Костомарова?

— Мое мнение не имеет значения. Они решат сами, что им нужно. Думаю, что как и в спорте они бы могли ставить перед собой задачи и добиваться успеха в политике. Но это может быть только их решение, — сказала .

Татьяна Тарасова: «Работу спортсменов в Госдуме мы не чувствуем. Вопрос к ним, почему мы этого не ощущаем»