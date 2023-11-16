Квалификация ЧМ-2026. Аргентина против Уругвая, Бразилии в гостях у Колумбии
Стартует 5-й тур отбора ЧМ-2026 в Южной Америке.
Сборная Бразилии сыграет в гостях с Колумбией, Аргентина примет Уругвай.
Квалификация ЧМ-2026
Южная Америка
5-й тур
- Дата проведения
- 16 ноября, 23.00, «Estadio Hernando Siles»
- Дата проведения
- 17 ноября, 01.00, «Estadio Monumental de Maturin»
- Дата проведения
- 17 ноября, 03.00, «Estadio Metropolitano Roberto Melendez»
- Дата проведения
- 17 ноября, 03.00, «Эстадио Альберто Хакинто Армандо»
- Дата проведения
- 17 ноября, 03.30, «Estadio Monumental David Arellano»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Аргентина 🇦🇷 vs Уругвай 🇺🇾
Победы сборной Аргентины!
Аргентина - Уругвай.
1 место. 16 место.
Португалия - Лихтенштейн.
9 место. 199 место.