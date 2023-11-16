Квалификация ЧМ-2026. Аргентина против Уругвая, Бразилии в гостях у Колумбии

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Стартует 5-й тур отбора ЧМ-2026 в Южной Америке.

Сборная Бразилии сыграет в гостях с Колумбией, Аргентина примет Уругвай.

Квалификация ЧМ-2026

Южная Америка

5-й тур

Боливия – Перу
Дата проведения
16 ноября, 23.00, «Estadio Hernando Siles»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Венесуэла – Эквадор
Дата проведения
17 ноября, 01.00, «Estadio Monumental de Maturin»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Колумбия – Бразилия
Дата проведения
17 ноября, 03.00, «Estadio Metropolitano Roberto Melendez»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аргентина – Уругвай
Дата проведения
17 ноября, 03.00, «Эстадио Альберто Хакинто Армандо»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Чили – Парагвай
Дата проведения
17 ноября, 03.30, «Estadio Monumental David Arellano»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

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5 комментариев

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rigobersong
Можно мусорить статку в европе против трубочистов, а можно биться с лучшими командами мира и становиться Чемпионом Мира!:)
+7
-3
+4
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fussballer
Не Португалия - Лихтенштейн, но тоже неплохо.
+4
-1
+3
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Игорь Климов
Это будет эпичное противостояние!
Аргентина 🇦🇷 vs Уругвай 🇺🇾
Победы сборной Аргентины!
+3
-1
+2
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aidos_1979
Ответ rigobersong
Можно мусорить статку в европе против трубочистов, а можно биться с лучшими командами мира и становиться Чемпионом Мира!:)
Ну трубочистов кринжик точно любит, готов даже напропускать от них)))
+3
-2
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Игорь Климов
Ответ fussballer
Не Португалия - Лихтенштейн, но тоже неплохо.
Нужно уже всегда писать рейтинг ФИФА, чтобы всем было более понятен уровень команд)
Аргентина - Уругвай.
1 место. 16 место.

Португалия - Лихтенштейн.
9 место. 199 место.
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