Мбаппе отказался от бонусов на 80 млн евро в «ПСЖ», клуб хочет продлить контракт с форвардом

Килиан Мбаппе отказался от многомиллионных бонусов в «ПСЖ».

24-летний нападающий и парижский клуб договорились о том, что игрок не получит часть причитающихся ему денег.

Речь идет примерно о 80 млн евро, которые были предусмотрены в виде различных бонусов, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

« » все еще хочет продлить с Мбаппе контракт, срок которого истекает по окончании нынешнего сезона.

забил 13 голов в 11 матчах Лиги 1 в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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