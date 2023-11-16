Мбаппе отказался от бонусов на 80 млн евро в «ПСЖ», клуб хочет продлить контракт с форвардом
Килиан Мбаппе отказался от многомиллионных бонусов в «ПСЖ».
24-летний нападающий и парижский клуб договорились о том, что игрок не получит часть причитающихся ему денег.
Речь идет примерно о 80 млн евро, которые были предусмотрены в виде различных бонусов, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.
«Пари Сен-Жермен» все еще хочет продлить с Мбаппе контракт, срок которого истекает по окончании нынешнего сезона.
Килиан забил 13 голов в 11 матчах Лиги 1 в этом сезоне. Его статистика – здесь.
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Кстати слышал, он 8й ЗМ получил)
80 миллионов …
Не зациклен он, конечно. К скромному и стеснительному парню не приезжает президент страны просить не уходить из французского клуба.
Они договорились об отмене бонусов, потому что Мбаппе не захотел продлевать контракт, а Псж не захотел терять его бесплатно еще и бонусы платить.
Ты походу не в курсе всей ситуации.
Мбаппе и Псж договорились, что если Мбаппе не продлевает контракт, то он отказывается от бонусов по контракту. Потому что его сманивает Реал, а парижане не хотят его отдавать бесплатно, да еще и бонусы за лояльность ему платить.
имей ты хоть миллиард, от 80 миллионов ты отказываться не будешь.
очень интересно узнать реальные причины