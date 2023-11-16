Мбаппе отказался от бонусов на 80 млн евро в «ПСЖ», клуб хочет продлить контракт с форвардом

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе деньги Футбол

Килиан Мбаппе отказался от многомиллионных бонусов в «ПСЖ».

24-летний нападающий и парижский клуб договорились о том, что игрок не получит часть причитающихся ему денег.

Речь идет примерно о 80 млн евро, которые были предусмотрены в виде различных бонусов, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

«Пари Сен-Жермен» все еще хочет продлить с Мбаппе контракт, срок которого истекает по окончании нынешнего сезона.

Килиан забил 13 голов в 11 матчах Лиги 1 в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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51 комментарий

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Ophiomorph
Отказался от бонусов в 80 млн, чтобы в новом контракте прописали бонусы в 200 млн.
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Garre Garre
Началось!
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Денис Ширинов
Ща лямов 200 и договорятся, все норм будет
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Олег Кузнецов
Ответ Garre Garre
Началось!
Продолжение бразильского сериала началось...
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Cruel Snake
У него определённо есть талант. Талант доить шейхов, качественно. В новом контракте сумма будет куда больше. Аргумент. Соглашаетесь или я ухожу. И ему всё дадут!
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Liquidozz
Припоминаю что-то подобное... Год назад или два... Или три...
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Средний палец Кирана Тирни
Бонус за лояльность господину: при отказе от 80 млн активируется премия на 160 млн.
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Iamliam
Ответ Имя Фамилия
Кому-то 80 лямов не жалко, а кто-то душит свой бчк за каждую копейку, даже когда та на грани банкротства 🤷‍♂️
Бедненький, не дает тебе Месси покоя, раз даже здесь нашел как его приплести.
Кстати слышал, он 8й ЗМ получил)
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Серхио Гарсио
Боже мой 👀
80 миллионов …
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Виктор Войнов
Ответ Егор Годин
Интересно, какая мотивация про отказе от такой суммы Вряд ли просто из-за любви к клубу Либо они согласились его отпустить, либо предложили новый контракт с бешеной зарплатой
удвоение
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Demyan Grachev
Ответ Глиномес
Много хочет
отличный ник)) случаем не из клуба Панама Бойз?)
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Iamliam
Ответ Геннадий Тимченко
продление контракта не было увязано с получением бонусов - было одно условие: на определенную дату (начисления бонуса) Мбаппе должен быть игроком ПСЖ
Никакого продления и не планировалось, со стороны Мбаппе.
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Геннадий Тимченко
Ответ Iamliam
Никакого продления и не планировалось, со стороны Мбаппе.
Ещё раз: выплата бонусов не была никоим образом связана с продлением контракта - давайте уж хоть сегодня без вранья - сможете ❓🤔
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Iamliam
Ответ Геннадий Тимченко
Ещё раз: выплата бонусов не была никоим образом связана с продлением контракта - давайте уж хоть сегодня без вранья - сможете ❓🤔
С каким продлением? Мбаппе не планировал продлевать контракт и поэтому отказался от бонусов по старому контракту.
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Дмитрий Иванов
Ответ Геннадий Тимченко
он просто не зациклен на деньгах, как Месси и только☝️
Да, просто ему некуда уже их девать
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Кирилл Ткач
Ответ Геннадий Тимченко
он просто не зациклен на деньгах, как Месси и только☝️
🤣🤣🤣
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xamer 9
Ответ Геннадий Тимченко
он просто не зациклен на деньгах, как Месси и только☝️
Не зациклен на деньгах, но доит катарцев как хочет, шантажируя уход к другим, кого тоже будет доить.
Не зациклен он, конечно. К скромному и стеснительному парню не приезжает президент страны просить не уходить из французского клуба.
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Геннадий Тимченко
Ответ xamer 9
Не зациклен на деньгах, но доит катарцев как хочет, шантажируя уход к другим, кого тоже будет доить. Не зациклен он, конечно. К скромному и стеснительному парню не приезжает президент страны просить не уходить из французского клуба.
президент хочет, чтобы лучший игрок Франции играл за французский клуб - что не так❓если бы доил, то от бонусов бы не отказался - они были положены по контракту☝️
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Iamliam
Ответ Ophiomorph
Отказался от бонусов в 80 млн, чтобы в новом контракте прописали бонусы в 200 млн.
хах это будет прикол)
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Имя Фамилия
Ответ Имя Фамилия
Кому-то 80 лямов не жалко, а кто-то душит свой бчк за каждую копейку, даже когда та на грани банкротства 🤷‍♂️
Какая разница что он там получил карточку фифа или приз от несуществующей газеты. Слышал, что он провалился в любительской лиге.
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Михаил Будылёв
Ответ Имя Фамилия
Кому-то 80 лямов не жалко, а кто-то душит свой бчк за каждую копейку, даже когда та на грани банкротства 🤷‍♂️
чел, это по-моему уже триста раз все сказали - даже если бы Месси максимально возможно сократил зп в рамках правил Ла лиги, то Барса все равно бы не смогла его сохранить даже с учётом того что она сделала. Поэтому Месси и ушел
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Имя Фамилия
Ответ &_Bishep_&
Шейхам дешевле вышло бы войти бабками в трансфер Холланда в Реал. Взяли бы на себя 50% стоимости норга, Реалу уже Мбаппе не нужен , а Киллиану пришлось бы оставаться, ибо в другой клуб с потерей до 70% в з/п он не пойдет. В итоге все довольны.
Шёл 23-й год, реалоглоры всё ещё думают, что ПСЖ будет платить за их трансферы 🤣
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Master Slova
Ответ Иван Иванов
А смысл ему куда то уходит зная что бабло у него на 1 месте, столько как в Париже ему ни кто в европе башлять не будет, а в Аравию думаю он еще не готов ехать.
чел читай новость, он отказался от их денег, потому что хочет уйти
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Iamliam
Ответ Геннадий Тимченко
он просто не зациклен на деньгах, как Месси и только☝️
Нет не поэтому.
Они договорились об отмене бонусов, потому что Мбаппе не захотел продлевать контракт, а Псж не захотел терять его бесплатно еще и бонусы платить.
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Fenix4050
Ответ Геннадий Тимченко
он просто не зациклен на деньгах, как Месси и только☝️
хорошая шутка!
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Геннадий Тимченко
Ответ Егор Годин
Интересно, какая мотивация про отказе от такой суммы Вряд ли просто из-за любви к клубу Либо они согласились его отпустить, либо предложили новый контракт с бешеной зарплатой
он просто не зациклен на деньгах, как Месси и только☝️
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a2wai
Ну не получит и не получит. Бог с ним.
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Iamliam
Геннадий Тимченко
Ты походу не в курсе всей ситуации.
Мбаппе и Псж договорились, что если Мбаппе не продлевает контракт, то он отказывается от бонусов по контракту. Потому что его сманивает Реал, а парижане не хотят его отдавать бесплатно, да еще и бонусы за лояльность ему платить.
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Demyan Grachev
идеальный союз черепахи и супа
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ArnoNeputevy
Само собой: какие-то несчастные 80 млн. Хотя бы 200 млн дали бы.
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f42h45d84q
Криптой получит и сделает всем красивый фейс при плохой погоде!
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Ena Therapy
Вообщем ребят, трейлеры к новому сезону начали выходить. Ждем первые серии с нового года
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Молодой Френки
Хайп спадает вокруг Мбаппе. Даже уже не слежу как он там клубом управляет. Неинтересно, да и скучно.
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&_Bishep_&
Шейхам дешевле вышло бы войти бабками в трансфер Холланда в Реал. Взяли бы на себя 50% стоимости норга, Реалу тогда Мбаппе не нужен , а Киллиану пришлось бы оставаться, ибо в другой клуб с потерей до 70% в з/п он не пойдет. В итоге все довольны.
0
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Akusra
мне дайте один миллион евро, если вам не нужно. каждый день буду вас здесь хвалить - и Мбаппе и ПСЖ!
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Имя Фамилия
Кому-то 80 лямов не жалко, а кто-то душит свой бчк за каждую копейку, даже когда та на грани банкротства 🤷‍♂️
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jqzn88xn6n
Наконец-то что-то свежее
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zffchp2swp
может я конечно чего-то не понимаю, но как можно просто отказываться от 80 миллионов евро, которые тебе полагаются по законному контракту ?
имей ты хоть миллиард, от 80 миллионов ты отказываться не будешь.
очень интересно узнать реальные причины
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