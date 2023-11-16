Губерниев о том, что Вяльбе назвала Березуцкого «козлом»: «Стыд и срам! Кто дал право этой тетеньке так говорить? Василий – гордость российского футбола, он одержал много красивых побед»
Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Елены Вяльбе о Василии Березуцком.
Бывший защитник ЦСКА посоветовал российским спортсменам уезжать из своей страны и продолжать выступать под любым флагом. В ответ на это глава Федерации лыжных гонок России заявила: «Козел он. Пусть дальше живет в своей Испании, пусть там его холят и лелеют, а мы посмотрим на это».
«Вот мне интересно, кто дал право этой тетеньке так говорить про Василия? Березуцкий – гордость российского футбола! И он дарил людям радость даже больше чем Вяльбе , ибо он футболист! Футболист, который одержал много красивых побед за ЦСКА и сборную России! Выиграл Кубок УЕФА! А футбол – вид спорта номер 1! И приличным людям нет никакого дела до того, в какой Испании Вася сейчас живет!
С его высказываниями можно не соглашаться, но подобная риторика недопустима! Госпожа Вяльбе – стыд и срам…» – написал комментатор «Матч ТВ».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
это еще не конец.
По этой логике Вяльбе нужно памятник установить. 3 олимпийских золотых медали и 14 золотых медали чемпионатов мира. Там много красоты было.
Человек с медалями имеет больше прав, чем человек без.
Скрепно.
Ну и ставить 3-е место на ЧЕ по футболу выше трех золотых медалей олимпиад + более десяти побед на чемпионатах мира - это прям верх адекватости от этого так называемого комментатора.
лучше бы контролировал и критиковал себя.
даже сложенные поленницей два близнеца-деревяшки не стоят и одной лыжи мировой звезды.