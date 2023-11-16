Губерниев о том, что Вяльбе назвала Березуцкого «козлом»: «Стыд и срам! Кто дал право этой тетеньке так говорить? Василий – гордость российского футбола, он одержал много красивых побед»

Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Елены Вяльбе о Василии Березуцком.

Бывший защитник ЦСКА посоветовал российским спортсменам уезжать из своей страны и продолжать выступать под любым флагом. В ответ на это глава Федерации лыжных гонок России заявила: «Козел он. Пусть дальше живет в своей Испании, пусть там его холят и лелеют, а мы посмотрим на это».

«Вот мне интересно, кто дал право этой тетеньке так говорить про ? Березуцкий – гордость российского футбола! И он дарил людям радость даже больше чем Вяльбе , ибо он футболист! Футболист, который одержал много красивых побед за и сборную России! Выиграл Кубок УЕФА! А футбол – вид спорта номер 1! И приличным людям нет никакого дела до того, в какой Испании Вася сейчас живет!

С его высказываниями можно не соглашаться, но подобная риторика недопустима! Госпожа Вяльбе – стыд и срам…» – написал комментатор «Матч ТВ».

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