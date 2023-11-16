Губерниев о том, что Вяльбе назвала Березуцкого «козлом»: «Стыд и срам! Кто дал право этой тетеньке так говорить? Василий – гордость российского футбола, он одержал много красивых побед»

Теги ЦСКА Василий Березуцкий премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Елена Вяльбе Футбол

Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Елены Вяльбе о Василии Березуцком.

Бывший защитник ЦСКА посоветовал российским спортсменам уезжать из своей страны и продолжать выступать под любым флагом. В ответ на это глава Федерации лыжных гонок России заявила: «Козел он. Пусть дальше живет в своей Испании, пусть там его холят и лелеют, а мы посмотрим на это».

«Вот мне интересно, кто дал право этой тетеньке так говорить про Василия? Березуцкий – гордость российского футбола! И он дарил людям радость даже больше чем Вяльбе , ибо он футболист! Футболист, который одержал много красивых побед за ЦСКА и сборную России! Выиграл Кубок УЕФА! А футбол – вид спорта номер 1! И приличным людям нет никакого дела до того, в какой Испании Вася сейчас живет!

С его высказываниями можно не соглашаться, но подобная риторика недопустима! Госпожа Вяльбе – стыд и срам…» – написал комментатор «Матч ТВ». 

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88 комментариев

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Oleg A.A.
У Димы своя война))) Он найдет повод даже в луже на улице))
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Я всех их сделал
Ответ <CRISTIANO>
А кто тебе давал право про Малафеева в свое время говорить?
А он публично что ли это говорил? Это был приватный разговор, который по ошибке стал достоянием общественности. А уж не на публику любой человек имеет право говорить что угодно. Мерзость Губерниева в том, что он начал потом начал заднюю давать, какие-то детские отмазки лепить, типа это про вратаря сборной Дании и подобный бред, хотя по факту он всё правильно сказал в той своей речи, и про жену Малафеева в том числе - она действительно пьяная от ментов удирала, могла покалечить других людей на своём Бентли, это хорошо что убилась сама только. А про г..но в воротах - ну это его оценочное суждение, он может так хоть про Алиссона или Куртуа говорить, его право, тем более в частной беседе, это попало в эфир по ошибке. А вот публично называть человека козлом это уже хамство и оскорбление личности.
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Иван Прошкин
Не говорите этой хабалке про Торбинского. А то у неё совсем подорвёт...
+45
-11
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<CRISTIANO>
А кто тебе давал право про Малафеева в свое время говорить?
+36
-11
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ksn 1979
Ответ Пикачу82
Вообще то у этой старушки 14 золотых медалей чемпионатов мира и 3 олимпийских золота. И уж точно не тебе и Губерниеву судить о человеке который добился всего в спорте.
Если человек чемпион Мира и Олимпийских игр, значит ему, по определению, можно быть хамлом?
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crazy_elky
Ответ Oleg A.A.
У Димы своя война))) Он найдет повод даже в луже на улице))
«Это не лужа! Это результат работы бездарных не побоюсь этого слова комментаторов! Вот это мокрое место - олицетворение того, что из себя представляет продукт нашей современной школы футбольного комментирования! Лишь Черданцев выделяется на фоне этого мрачного уныния своей харизмой и мастерством (уступающим конечно моим)!»
+17
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Пикачу82
Ответ Любезный Коссутий
думаю, старушка когда протрезвеет, то ответит. это еще не конец.
Вообще то у этой старушки 14 золотых медалей чемпионатов мира и 3 олимпийских золота. И уж точно не тебе и Губерниеву судить о человеке который добился всего в спорте.
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Любезный Коссутий
думаю, старушка когда протрезвеет, то ответит.
это еще не конец.
+24
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schwein
Я так понимаю, что Губерниев везде, где срач? И наоборот.
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sp.msk.86
Некоторые персонажи, в погоне за выслуживанием несут такую чушь) сам ВВ говорит, что это выбор свободный каждого где и с кем жить, но у них своя повестка)
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seppblatter@mail.ru
Ответ <CRISTIANO>
А кто тебе давал право про Малафеева в свое время говорить?
А существует ли такое право вообще? Нужно ли его где-то получать, чтобы говорить о ком то, если это не запрещено УК РФ?
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Хаскерс
Как можно было назвать козлом Березуцкого, когда есть Губерниев. Вот уж настоящий.
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evgeniy
Ответ Оригинальный Ник
Просто Губерниев за справедливость и ни перед кем не отходит от своей жизненной позиции
Ха-ха-ха! Повеселили! Губа и "жизненная позиция"! Смешно.
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Scorpion
Ответ Oleg A.A.
У Димы своя война))) Он найдет повод даже в луже на улице))
Он и с лужей начнёт воевать)) Ты вообще не имеешь право лежать на российских дорогах и тротуарах скажет.)
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Daniyar Shukenov
"он одержал много красивых побед"
По этой логике Вяльбе нужно памятник установить. 3 олимпийских золотых медали и 14 золотых медали чемпионатов мира. Там много красоты было.
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ksn 1979
Ответ Пикачу82
Значит этот человек что то сделал в мире спорта и не просто сделал а ковал победы и уважение к стране как к спортивной державе и имеет право как минимум озвучить свое мнение и уж точно не Губерниеву который в спорте полный ноль ей рот затыкать и называть тетенькой.
Вы не способны отличить мнение от оскорбления.
Человек с медалями имеет больше прав, чем человек без.
Скрепно.
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Glyb Aleksey
Т.е. вчера называть "г*вном" своих коллег-комментаторов по тв каналу Губеру можно, а другим нечто подобное непозволительно.
Ну и ставить 3-е место на ЧЕ по футболу выше трех золотых медалей олимпиад + более десяти побед на чемпионатах мира - это прям верх адекватости от этого так называемого комментатора.
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Иван Иванов
Губерниев в перерыве матча «Спартак» – ЦСКА в августе 2011-го, думая, что микрофоны выключены, рассуждал в эфире телеканала «Россия-2» о травме вратаря Игоря Акинфеева и сказал, имея в виду Вячеслава Малафеева: «Впереди решающие матчи, а у нас говно в воротах будет стоять». Далее он обсуждал детали гибели в ДТП супруги голкипера «Зенита» Марины Малафеевой. Малафеев подал в суд, и Губерниева обязали выплатить компенсацию в размере 75 тысяч рублей и
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Виктор Войнов
а я думал это команда одержала много красивых побед. в вот Березуцкий был игроком этой команды
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Ярославец75
Кто такой Березуцкий против Вяльбе в мировом спорте? Никто.
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evgeniy
Вот же хамелеон (без последних пяти букв). Т.е. Губе можно нелицеприятно, очень мягко говоря, отзываться о ветеранах ВОВ. Называть выдающихся спортсменов мира свиньями и пр. А тут обиделся за "гордость" футбола, причем в весьма спорной ситуации. Слов нет цензурных.
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Dark.Babysitter
Губер, а как насчёт "Г***о в воротах?"
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Иван Иванов
Димка Губерниев забыл свою историю про вратаря сборной России видимо.
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Йохан Чпохан
не вам судить, Дмитрий. как вы опускаете коллег и спортсменов? никто не позволяет себе такого хамства!
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Любезный Коссутий
Ответ Пикачу82
Вообще то у этой старушки 14 золотых медалей чемпионатов мира и 3 олимпийских золота. И уж точно не тебе и Губерниеву судить о человеке который добился всего в спорте.
я не возражаю. титулованная хабалка
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Док Аксель
Для Губера и козла мало будет. Там целый набор животных в нём уживается и процветает.
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Valentin Kompaneytsev
Он позволяет себе заниматься критиканством других, а
лучше бы контролировал и критиковал себя.
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Пастух улиток
Ответ Иван Грозный
А что такое в мировом спорте лыжи протиы футбола?
А Березуцкий статуснее, чем Вяльбе, Делли и Нортуг?
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FudPro
когда это мурло уберут с экранов тв? тупой, не профи ,вообще ни о чём!
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Ярославец75
А кто давал тебе право обзывать ту же Вяльбе? Она в отличии от тебя ковала славу страны!
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GullitRuud
По хорошему этот деятель должен быть арестован , ну а то что он работает на федеральном канале вообще в голове не укладывается значит и в руководстве сего МатчТВ засели неблагонадёжные люди , возможно и предатели или иностранные агенты надобно провести спецслужбам полную проверку и наконец очистить наш спортивный эфир от скверны .
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VladislavZ
губошлеп называет гордостью «деревяшку» :)
даже сложенные поленницей два близнеца-деревяшки не стоят и одной лыжи мировой звезды.
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catcher69
Ответ Любезный Коссутий
думаю, старушка когда протрезвеет, то ответит. это еще не конец.
санта-варвара ))))))
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Максим 1986
Всё, теперь Губер стал на шаг дальше от ТЭФИ
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Rhett Butler
ждем комментарий Уткина
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Максим Столбов
Стыд и срам это когда Губерниев лезет со своим мнением в каждый конфликт.
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Vvild
Ответ Пикачу82
Вообще то у этой старушки 14 золотых медалей чемпионатов мира и 3 олимпийских золота. И уж точно не тебе и Губерниеву судить о человеке который добился всего в спорте.
А какая разница, как она на лыжах бегала, если как человек не удалась? Мне от её медалек ни горячо, ни холодно.
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Красная стрела
Почему одержавший победы в одном, не может быть козлом в чем-то другом ?🤔
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N-6 AlexanderX
Дмитрий. К зеркалу подойдите. Недопустимый...
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leon01
а Вася потешается над этими клоунами
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Пикачу82
А кто дал право Губерниеву так разговаривать о Вяльбе? Она так то покруче Васи будет в плане спортивных достижений и гордости за наш спорт. Уж Вяльбе со своими заслугами в мире спорта имеет право слова!
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valderoma
Ответ Пикачу82
Вообще то у этой старушки 14 золотых медалей чемпионатов мира и 3 олимпийских золота. И уж точно не тебе и Губерниеву судить о человеке который добился всего в спорте.
всё дело в том, что старушка поехала...
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tankist231
Ну Уасю всяко больше чихвостили за карьеру, чем Вяльбе))
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Ярик01
Ответ <CRISTIANO>
А кто тебе давал право про Малафеева в свое время говорить?
Малафеев при неотключенном микрофоне, лыжная Джабба Хатт в публичном интервью.
+1
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wlad wasew
Это глум ? Или он не умеет...?
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Сергей Стес
если березовое полено Вася гордость российского футбола- то таков и российский футбол. Это как сказать, что Губошлеп гордость российского спортивного комментажа. А вот Вяльбе на самом деле гордость советских лыж, достаточно посмотреть список ее достижений, одно из которых можно только повторить , но не превзойти- взять на всех дистанциях золото на одном чемпионате мира.
+2
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Pawel K
Однажды учёные города Н. скрестили Мостового и Губерниева. В результате реакции в городе образовалась зловонная воронка, а местность в радиусе 100 км накрыло пеплом с говном.
+1
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Александр Сачков
Кто дал ей право назвать коня козлом?!
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Сергей Лепехин
За то мальчик и по коллегам, и по девчонкам из фигурки, по всем может
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Александр Сачков
Ответ schwein
Я так понимаю, что Губерниев везде, где срач? И наоборот.
Немного не так. Срач везде, где Губерниев.
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