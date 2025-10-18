  • Спортс
  • Фанаты «Баварии» написали петицию против приезда Боатенга на стажировку в клуб. В 2024-м экс-футболиста оштрафовали на 200 тысяч евро по делу об избиении матери двух дочерей
Болельщики «Баварии» выступили против появления Джерома Боатенга в клубе.

37-летний бывший защитник «Баварии» намерен приехать в расположение клуба для прохождения стажировки.

Однако болельщиками мюнхенского клуба была создана петиция под названием: «Установим границы против женоненавистнического насилия: Жером Боатенг не должен вернуться в «Баварию».

Более 2200 человек подписались под этой петицией по состоянию на пятницу.

Как пишет Bild, стажировка экс-игрока мюнхенцев должна продлиться неделю, в ходе которой он сможет посмотреть четыре тренировки.

«Жером спросил главного тренера, может ли он понаблюдать за нашими тренировками несколько дней. Это не работа. Если тренер предоставит ему такую ​​возможность и у него будет подходящее время, мы не будем против», – заявили в «Баварии».

Ранее Джером Боатенг обвинялся в доведении до самоубийства бывшей девушки Касии Ленхардт, чье тело обнаружили в 2021 году.

Также футболист был обвинен в нанесении телесных повреждений бывшей девушке и матери двух дочерей Шерин Зенлер. Региональный суд в Мюнхене вынес решение по делу об избиении Зенлер. Боатенг получил условный штраф в размере 200 тысяч евро.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bild
