Олег Романцев: «Я вырос в лучшей стране мира – СССР. Сейчас вытягивают грязь: есть нечего, надеть нечего. Это было, но страна жила счастливо, была сильной. Космонавты – первые, огромное количество открытий»

Теги Спартак Олег Блохин премьер-лига Россия Георгий Ярцев Олег Романцев Николай Старостин контент Футбол

Олег Романцев высказался о жизни в СССР.

– Вы называли себя человеком советской формации. Что это значит?

– Наверное, я яркий представитель той формации, о которой сейчас рассказывал. Сейчас ведь слово «совесть» считается немодным. А у нас оно было одним из главных. Так же и с понятиями дружбы, взаимовыручки. Хотя с 90-х годов все это начали переламывать, внушать, что нельзя быть таким. Но я все-таки пытаюсь таким остаться.

Я вырос в лучшей стране мира – СССР. Сейчас вытягивают всю грязь: есть нечего, надеть нечего. Это было, но страна жила счастливо. И была сильной. Космонавты – первые. Огромное количество открытий. 

– Почему считаете, что качества куда-то деваются?

– Обстановка. Хочешь жить – умей вертеться. С качествами, которые я вам назвал, сейчас выжить невозможно. Я выжил, потому что чего-то добился. Николай Петрович [Старостин] (опять я о нем) говорил, что сначала работаешь на имя, потом оно работает на тебя. Вот сейчас такое и происходит. И я этого не стесняюсь.

– Чего еще вам не хватает?

– Людей не хватает. Георгия Саныча [Ярцева] не хватает. Не хватает общения с футболистами. Все заняты. Мы встречаемся, но довольно редко.

– А что-то плохое в СССР было?

– Да много плохого было. Только мы все плохое вытащили и выпятили, а все хорошее забыли. А с Запада наоборот – все хорошее не взяли, а все плохое перенесли. Все их дерьмо возвеличили и сказали, что оно прекрасное.

– Давайте разграничим. Что хорошего на Западе?

– Ой, сейчас я еще тут буду классифицировать. А что, мало хорошего?

– Нет, я-то считаю, что много.

– Та же музыка, литература. Нам же все это запрещали. Говорили не делать из еды культа. А мы сделали.

– Вас беспокоили запреты, отсутствие свобод?

– А каких свобод? Да, зацикленные немножко, но ничего страшного в этом не было. Не думали. Точнее, думали, что это и есть жизнь. Может быть, из-за молодости. Если бы я жил при советской власти в нынешнем возрасте, может, мне бы тоже показалось, что свобод нет, никуда поехать не могу, поесть нечего. Когда молодые – все по фигу. Ну подумаешь – никуда поехать не могу! Мы удовольствие получали там, где жили.

Тогда за нами следили. Летели, по-моему, из Аргентины со сборной. Пересадка в Париже. И переночевали, как это ни странно, в гостинице «Волга». Самым популярным у нас был Блохин: в сборной мира играл, все его знали. Говорит: «Здесь недалеко Плац-Пигаль. Кто хочет, можете сходить». И тут мне ребята говорят: «Олег, смотрящий же все равно за тобой пойдет. Давай ты налево, а мы затем в другую сторону». За мной – потому что я был капитаном.

Так и сделали. Я повернул – смотрящий за мной. Идем вместе, и он говорит: «Слушай, Олег, здесь где-то Плац-Пигаль. Пойдем, пока никого нет?» Пошли, и там всю команду встретили.

То есть они тоже были нормальные люди. Но кагэбэшники, ничего не поделать, – сказал бывший главный тренер «Спартака» в интервью Sports.ru.

Олег Романцев – очень важный разговор о жизни

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Клирик
Я вырос в девяностые, наверное худшего времени в послевоенной истории небыло, но я вспоминаю это как самое счастливое время, лучшие друзья, первая любовь!)) Ибо был молод...
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор Коренев
И Ленин такой молодой! И юный октябрь впереди!
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Стёпин
Ответ Клирик
Я вырос в девяностые, наверное худшего времени в послевоенной истории небыло, но я вспоминаю это как самое счастливое время, лучшие друзья, первая любовь!)) Ибо был молод...
я тоже в конце 80-х с удовольствием гонял на трехколесном велике по коридорам коммуналки. :) но сейчас думаю об этом и, честно говоря, радуюсь, что моим детям не пришлось жить в таких условиях.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimario
Ну, в чем-то он и прав.
Железный занавес, люди в СССР ничего слаще морковной жопки не ели, сравнивать не с чем.
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слутск Халлского
Я читал журнал «Корея», там всё тоже хорошо
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
Ответ a2wai
Насчет того, что все самое хреновое перетащили у запада Олег Иванович не первый, кто это отмечает, в свое время над этим иронизировал небезызвестный комик Задорнов. А в остальном СССР уже надо давно оставить за бортом истории - государство перестало существовать уже более чем 30 лет назад. Жить надо не пережитками прошлого и стенаниями о том, что раньше лимонад был вкуснее, а будущим. Это все в лучшем случае оставить только историкам надо.
права человека, свобода слова, свобода мысли, свобода вероисповеданий, свобода собраний, свободная пресса, независимые суды, выборная и сменяемая власть....

да, все самое херовове переняли. слава богу, Вадим Вадимыч избавил нас от этих пережитков проклятого запада.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bororo
Ответ Vićtor Diaź
Комментарий удален модератором
это вы про современное Отечество, надо понимать?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
Насчет того, что все самое хреновое перетащили у запада Олег Иванович не первый, кто это отмечает, в свое время над этим иронизировал небезызвестный комик Задорнов.

А в остальном СССР уже надо давно оставить за бортом истории - государство перестало существовать уже более чем 30 лет назад. Жить надо не пережитками прошлого и стенаниями о том, что раньше лимонад был вкуснее, а будущим. Это все в лучшем случае оставить только историкам надо.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eric_Cartman
Безотносительно вью. Люди всегда романтизируют молодость. Это данность 🤷🏻‍♂️
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DVS1
"– А что-то плохое в СССР было?
– Да много плохого было. Только мы все плохое вытащили и выпятили, а все хорошее забыли. А с Запада наоборот – все хорошее не взяли, а все плохое перенесли. Все их дерьм . возвеличили и сказали, что оно прекрасное"

вот все просто в точку!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
УльтраПравый
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Dimario
Ну, в чем-то он и прав. Железный занавес, люди в СССР ничего слаще морковной жопки не ели, сравнивать не с чем.
Зато сейчас у тебя есть 300 сортов колбасы из которых не одна вкусной не кажется, дефицит и изобилие (не самого высокого качества ), хрен редьки то не слаще выходит
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
Он правильно сказал, что все было хорошо, потому что был молодым, ну и конечно такого беспредела власти, как сейчас не было, отвечали за свои поступки и несли наказания, а не как сейчас воришка министр обороны тюрьмы избежал.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Петроград
Короче, небо было голубее, а трава зеленее.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Writer 1
Вот зачем вырывать такие куски из интервью и пихать в ленту? Тут ничего футбольного нету. Создайте раздел оригинальных интервью спортса и пусть там лежит, кто хочет, тот и оставит комментарий на тот или иной кусок, а так лишь бы пропихнуть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dinamik1
Время другое кумиры другие.Раньше Гагарин сейчас бузова.Угодайте кто лучше с трех раз.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фан Рубина
В будущем наши внуки спросят, как мы жили без термоядерных летающих велосипедов, а мы ответим - зато у нас комменты на спорце были. )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Araslanov
«Это было, но страна жила счастливо»
Как у человека не возникает когнитивный диссонанс?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladislav Zhalobkevich
Ответ Ковид 07.10.52
Он правильно сказал, что все было хорошо, потому что был молодым, ну и конечно такого беспредела власти, как сейчас не было, отвечали за свои поступки и несли наказания, а не как сейчас воришка министр обороны тюрьмы избежал.
При СССР он бы даже не попал в поле зрения следственных органов. Убрали бы максимум по тихому.
В СССР - коррупции не было, как и секса.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Ответ Ковид 07.10.52
Он правильно сказал, что все было хорошо, потому что был молодым, ну и конечно такого беспредела власти, как сейчас не было, отвечали за свои поступки и несли наказания, а не как сейчас воришка министр обороны тюрьмы избежал.
Раньше в СССР была такая корупция во власти, что тебе даже и не снилось, одно только "хлопковое дело" чего стоит.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Хлопковое_дело
А таких дел в каждой республике было немало.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
2RIN
Ответ Игорь Климов
Раньше в СССР была такая корупция во власти, что тебе даже и не снилось, одно только "хлопковое дело" чего стоит. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Хлопковое_дело А таких дел в каждой республике было немало.
Хлопковое дело закончилось расстрелами и посадками для виновных, рассказать чем закончилось дело Сердюкова и его ляди? И куча таких же дел, Союз не был идеальным государством, но по сравнению с современной версией, даже издыхающий в 80-х годах колос был на десять голов выше
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Ответ 2RIN
Хлопковое дело закончилось расстрелами и посадками для виновных, рассказать чем закончилось дело Сердюкова и его ляди? И куча таких же дел, Союз не был идеальным государством, но по сравнению с современной версией, даже издыхающий в 80-х годах колос был на десять голов выше
Сердюков "сыграл свою роль" для Запада, ты об этом не подумал, что это была постановка на международном уровне, откуда у нас столько нового вооружения, если бы он тогда всё развалил?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vićtor Diaź
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий