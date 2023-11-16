Романцев о Солженицыне: «Диссидент – никогда не любил Россию. С трибуны ООН призывал уничтожить нацию – тогда записей не было, но те, кто слышал, все помнят. Высоцкого, а не его надо проходить в школе»

Олег Романцев рассказал, почему негативно относится к Александру Солженицыну.

– Чем вас впечатляет Высоцкий?

– На мой взгляд, его, а не Солженицына нужно проходить в школе. Высоцкий же как раскручен? «Ой, гляди, какие клоуны». А вы почитайте его военные стихи – никто же так здорово не писал! О дружбе, взаимопомощи. Даже его горные стихи – сказка. А многие, кроме «Ой, гляди, какие клоуны», ничего не слышали и не читали.

– Вам не нравится, что Солженицына проходят в школе?

– Очень не нравится.

– Почему?

– Диссидент – не любит Россию. И никогда ее не любил.

– А критиковать и не любить – это одно и то же?

– Критиковать – это хорошо. Но есть еще такое слово «критиканство». Оно страшное. Мне оно знакомо. Говорить на весь мир, что эту нацию нужно уничтожить – это ничего?

– Он так разве говорил?

– Говорил, с трибуны ООН. Но это забыли. Тогда записей не было, но те, кто слышали это выступление, все помнят.

– Писатель он талантливый?

– Я не читал. Я как-то категорически не могу его читать. У него же везде тяжелое и плохое. «В круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ» – все о тяжести жизни. Как и у Некрасова. Но такой рифмы, как у Некрасова, даже у Пушкина с Лермонтовым нет. Рифма примитивная, но сильная. Но опять же, все тяжело. А человек талантливый.

Не ложится мне такое. У самого жизнь нелегкая была. Вот про Чехова говорят – злой оптимист. Злой, но все же оптимист, – сказал бывший главный тренер « » в интервью .ru.

Олег Романцев – очень важный разговор о жизни

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?