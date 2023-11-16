Романцев о Солженицыне: «Диссидент – никогда не любил Россию. С трибуны ООН призывал уничтожить нацию – тогда записей не было, но те, кто слышал, все помнят. Высоцкого, а не его надо проходить в школе»

Теги Спартак премьер-лига Россия Олег Романцев Sports.ru Политика книги почитать Владимир Высоцкий Футбол

Олег Романцев рассказал, почему негативно относится к Александру Солженицыну.

– Чем вас впечатляет Высоцкий?

– На мой взгляд, его, а не Солженицына нужно проходить в школе. Высоцкий же как раскручен? «Ой, гляди, какие клоуны». А вы почитайте его военные стихи – никто же так здорово не писал! О дружбе, взаимопомощи. Даже его горные стихи – сказка. А многие, кроме «Ой, гляди, какие клоуны», ничего не слышали и не читали.

– Вам не нравится, что Солженицына проходят в школе?

– Очень не нравится.

– Почему?

– Диссидент – не любит Россию. И никогда ее не любил.

– А критиковать и не любить – это одно и то же?

– Критиковать – это хорошо. Но есть еще такое слово «критиканство». Оно страшное. Мне оно знакомо. Говорить на весь мир, что эту нацию нужно уничтожить – это ничего?

– Он так разве говорил?

– Говорил, с трибуны ООН. Но это забыли. Тогда записей не было, но те, кто слышали это выступление, все помнят.

– Писатель он талантливый?

– Я не читал. Я как-то категорически не могу его читать. У него же везде тяжелое и плохое. «В круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ» – все о тяжести жизни. Как и у Некрасова. Но такой рифмы, как у Некрасова, даже у Пушкина с Лермонтовым нет. Рифма примитивная, но сильная. Но опять же, все тяжело. А человек талантливый.

Не ложится мне такое. У самого жизнь нелегкая была. Вот про Чехова говорят – злой оптимист. Злой, но все же оптимист, – сказал бывший главный тренер «Спартака» в интервью Sports.ru.

Олег Романцев – очень важный разговор о жизни

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

212 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladislav Zhalobkevich
Солженицына не читал, но осуждаю. Прям классика "советского" человека.
Если что, стенография выступлений в ООН ведётся с момента основания организации.
+203
-43
+160
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Грозовая Тень
А откуда тогда Романцев знает, что говорил Солженицын в ООН, если записи не было. Он лично там присутствовал, или что?
+129
-18
+111
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
У Солженицына не про тяжести жизни, а чистый антисовок в работах, потому что при СССР он сидел в лагерях. Для человека советской сборки, как Романцев, понятное дело, что он как красная тряпка для быка.

Хотя, честно говоря, у Солженицына и правда нет ни одного хорошего произведения. Все, кто его восхваляет, на самом деле не имеют вкуса. Среди авторов-иммигрантов достаточно более состоятельных и самостоятельных писателей и поэтов, просто они не так раскручены, как Солженицын. Потому что Солженицына изначально с его антикоммунизмом хотели сделать символом нашей страны чужие руки.
+115
-57
+58
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Не с трибуны ООН, а перед профсоюзами в США.
Не бомбить, а не сокращать вооружения
Нет записей, но есть и видео и тексты с которыми можно ознакомиться https://www.solzhenitsyn.ru/proizvedeniya/publizistika/Publitsistika_T_1-1995.pdf (256 страница)
Не любит не Россию, а Советский Союз.

А так все верно (с)
+61
-8
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladislav Zhalobkevich
Ответ a2wai
У Солженицына не про тяжести жизни, а чистый антисовок в работах, потому что при СССР он сидел в лагерях. Для человека советской сборки, как Романцев, понятное дело, что он как красная тряпка для быка. Хотя, честно говоря, у Солженицына и правда нет ни одного хорошего произведения. Все, кто его восхваляет, на самом деле не имеют вкуса. Среди авторов-иммигрантов достаточно более состоятельных и самостоятельных писателей и поэтов, просто они не так раскручены, как Солженицын. Потому что Солженицына изначально с его антикоммунизмом хотели сделать символом нашей страны чужие руки.
И какие же чужие руки хотели сделать из Солженицына символ РФ?
Солженицын стал популярным, потому что ясно показывал обратную сторону "Величия", на которое долбили любители СССР в 70е-80е. И сейчас долбят.
+84
-34
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
Ответ Грозовая Тень
А откуда тогда Романцев знает, что говорил Солженицын в ООН, если записи не было. Он лично там присутствовал, или что?
видимо, писали в советских газетах
+46
-11
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladislav Zhalobkevich
Ответ Tornado V
Комментарий удален пользователем
Не любить советскую власть не равно не любить Россию.
Впрочем, для очень многих людей до сих пор, Россия это чья-то высокопоставленная попа.
+48
-14
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Панарин
Не читал, но осуждаю
+52
-21
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Veld
Ответ a2wai
У Солженицына не про тяжести жизни, а чистый антисовок в работах, потому что при СССР он сидел в лагерях. Для человека советской сборки, как Романцев, понятное дело, что он как красная тряпка для быка. Хотя, честно говоря, у Солженицына и правда нет ни одного хорошего произведения. Все, кто его восхваляет, на самом деле не имеют вкуса. Среди авторов-иммигрантов достаточно более состоятельных и самостоятельных писателей и поэтов, просто они не так раскручены, как Солженицын. Потому что Солженицына изначально с его антикоммунизмом хотели сделать символом нашей страны чужие руки.
"Раковый корпус" очень достойная вещь
+30
-8
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rude.
Не читал, но осуждаю. Классика.
Так-то Солженицын вполне себе русский националист, судя по некоторым его работам, и никак не мог к такому призывать. И лично фронт прошел в ВОВ, так что чем он хуже "дидов"? Он не один из воевавших попал в лагеря, к слову. Но только он решил про это написать.
+29
-10
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladislav Zhalobkevich
Ответ a2wai
Без поддержки из Америки, в том числе и лобби иммигрантов, Солженицын никогда не был бы популярен. Да и ясно он ничего не показывал, как потом показали архивные документы, он специально преувеличивал все то, что видел в лагерях. Почему он так делал? Потому что был инструментом идеологической борьбы. Когда-нибудь и у вас откроются глаза, что оба пути ошибочны, и всегда есть третий, но будет уже поздно.
Никакие иммигранты из америки, или "лобби" не сделают писателя популярным, рынок так не работает. Иначе бы сейчас раскупали всяких зэд-авторов.
Это реальная обратная сторона "величия" - рабский труд большинства населения. То что не хотели видеть чиновники времён Брежнева(которые 30е годы провели на заднем сидении папиных членовозов), и что не хотят видеть сейчас.
Поэтому в 90е, когда всем уже тошнить хотелось от бесчисленных агиток "соцреализма", Солженицын и стал таким популярным и далеко не он один. Потому что люди тогда ещё помнили расхождение СССР в госпропаганде, от реального СССР. Сейчас это забылось, и снова "Солженицын - клеветник".
+26
-10
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
Ответ Vladislav Zhalobkevich
И какие же чужие руки хотели сделать из Солженицына символ РФ? Солженицын стал популярным, потому что ясно показывал обратную сторону "Величия", на которое долбили любители СССР в 70е-80е. И сейчас долбят.
Без поддержки из Америки, в том числе и лобби иммигрантов, Солженицын никогда не был бы популярен.

Да и ясно он ничего не показывал, как потом показали архивные документы, он специально преувеличивал все то, что видел в лагерях.

Почему он так делал? Потому что был инструментом идеологической борьбы.

Когда-нибудь и у вас откроются глаза, что оба пути ошибочны, и всегда есть третий, но будет уже поздно.
+34
-19
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
евГений
Ответ НеПотерплю!
Всем кому хочется разобраться в ситуации с Солженицыным советую смотреть выпуски Егора Яковлева и Плохой сигнал Иванова на ютубе, а также прочитать книги Островского и Бушина. Моё личное мнение: произведений Солженицына в школьной программе быть не должно. P.S. Читал "Архипелаг ГУЛАГ", "В кругу первом" и "Один день Ивана Денисовича" - это я про то, что "читал и осуждаю")
Да-да, еще на тупичке посидеть обязательно надо. Без мнения дим юрыча не обойтись🤣
+20
-7
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
градус ненависти
– Писатель он талантливый?

– Я не читал (с)

Всё понятно. Человеку, который читал «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор», «В круге первом» никогда бы в голову не пришёл подобный бред.

Впрочем, спрашивать футболиста о литературе - это ещё бредовее, надо было ещё поинтересоваться, что Иваныч думает о Джеймсе Джойсе, наверное что то вроде «я не читал, но видно что хороший был мужик, выпить любил»
+18
-7
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zlatan Ibra
Это в каком веке до нашей эры Солженицын выступал на трибуне ООН, что записей ещё не было, а Романцев уже был?))))
+17
-7
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
НеПотерплю!
Всем кому хочется разобраться в ситуации с Солженицыным советую смотреть выпуски Егора Яковлева и Плохой сигнал Иванова на ютубе, а также прочитать книги Островского и Бушина.
Моё личное мнение: произведений Солженицына в школьной программе быть не должно.
P.S. Читал "Архипелаг ГУЛАГ", "В кругу первом" и "Один день Ивана Денисовича" - это я про то, что "читал и осуждаю")
+35
-25
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Tsimbaluk
Ответ a2wai
У Солженицына не про тяжести жизни, а чистый антисовок в работах, потому что при СССР он сидел в лагерях. Для человека советской сборки, как Романцев, понятное дело, что он как красная тряпка для быка. Хотя, честно говоря, у Солженицына и правда нет ни одного хорошего произведения. Все, кто его восхваляет, на самом деле не имеют вкуса. Среди авторов-иммигрантов достаточно более состоятельных и самостоятельных писателей и поэтов, просто они не так раскручены, как Солженицын. Потому что Солженицына изначально с его антикоммунизмом хотели сделать символом нашей страны чужие руки.
а это вы что ли эталон вкуса, чтобы так категорично заявлять? все его произведения перечитали? балабол
+20
-10
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Стёпин
Ответ Nasim Kaliev
Солженицына следует запретить хотя бы ввиду его бездарности как автора - настолько вязкие тексты, которые невозможно читать. Если столько народу у нас будет читать это, Минздраву придется вводить новую причину госпитализации "чрезмерное г...вноедство".
нет никакого смысла запрещать книги из-за того, что у автора "вязкий текст" или что он, по чьему-то мнению, "бездарен". если это так, его просто перестанут читать и забудут в итоге, а запреты – это будет как раз типичная имитация полезной деятельности.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ArnoNeputevy
Ответ Грозовая Тень
А откуда тогда Романцев знает, что говорил Солженицын в ООН, если записи не было. Он лично там присутствовал, или что?
Он знает. Хотя и не присутствовал. Компетентные товарищи донесли.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Савчук
Ответ Ярик01
Не с трибуны ООН, а перед профсоюзами в США. Не бомбить, а не сокращать вооружения Нет записей, но есть и видео и тексты с которыми можно ознакомиться https://www.solzhenitsyn.ru/proizvedeniya/publizistika/Publitsistika_T_1-1995.pdf (256 страница) Не любит не Россию, а Советский Союз. А так все верно (с)
Ну вот так и работает "серая" пропаганда, подменил пару понятий и стадо уже во всю верит, ведь правдоподобно же звучит.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Димка Прогрессивный
Если «поклонники» Солженицына прочитают его произведения, то их количество уменьшится на порядок
+20
-13
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
оле - топ юрген - клоп
Ответ a2wai
У Солженицына не про тяжести жизни, а чистый антисовок в работах, потому что при СССР он сидел в лагерях. Для человека советской сборки, как Романцев, понятное дело, что он как красная тряпка для быка. Хотя, честно говоря, у Солженицына и правда нет ни одного хорошего произведения. Все, кто его восхваляет, на самом деле не имеют вкуса. Среди авторов-иммигрантов достаточно более состоятельных и самостоятельных писателей и поэтов, просто они не так раскручены, как Солженицын. Потому что Солженицына изначально с его антикоммунизмом хотели сделать символом нашей страны чужие руки.
Ага, советские критики, наверное, тоже на запад работали
А с ними и Ахматова, Чуковский
Говорить о том, что Солженицын бесталантный - чудовищное невежество
+21
-14
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валентин и ыч
Это в какой же такой период в ООН записей не было?! В тот самый, когда то ли Тэтчер, то ли Олбрайт говорила, что 15 млн. русских достаточно?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
градус ненависти
А ещё очень смешно как совки пытаются представить Солженицына либералом;))
Солженицын - прежде всего русский националист, то есть анти-левак, правый традиционалист, а совок - это и есть концентрированное левачество. Понятно почему он им как бельмо в глазу.
И, кстати, понятия Родина и власть Солженицын разделял для себя не только на словах, но и на деле, и на фронт пошёл добровольцем, хотя имел бронь.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Proline
Классический эффект Манделы - множество людей помнят то, чего на самом деле не было
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SadButTrue
Ответ Ярик01
Не с трибуны ООН, а перед профсоюзами в США. Не бомбить, а не сокращать вооружения Нет записей, но есть и видео и тексты с которыми можно ознакомиться https://www.solzhenitsyn.ru/proizvedeniya/publizistika/Publitsistika_T_1-1995.pdf (256 страница) Не любит не Россию, а Советский Союз. А так все верно (с)
Жалко Романцев про план Даллеса нам не напомнил, из того же периода. Оно обычно вкупе идёт с "плохим" Солженицыным.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Unclemeat
Полная каша в голове у человека. Ни с какой трибуны ООН Солженицын не выступал, а была "Гарвардская" речь 78-го года, которая всем доступна, если есть интернет.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
градус ненависти
Ответ a2wai
У Солженицына не про тяжести жизни, а чистый антисовок в работах, потому что при СССР он сидел в лагерях. Для человека советской сборки, как Романцев, понятное дело, что он как красная тряпка для быка. Хотя, честно говоря, у Солженицына и правда нет ни одного хорошего произведения. Все, кто его восхваляет, на самом деле не имеют вкуса. Среди авторов-иммигрантов достаточно более состоятельных и самостоятельных писателей и поэтов, просто они не так раскручены, как Солженицын. Потому что Солженицына изначально с его антикоммунизмом хотели сделать символом нашей страны чужие руки.
У Солженицина есть как очень слабые и откровенно халтурные работы («архипелаг гулаг»), так и очень сильные, на уровне топа русской классики - «Матрёнин двор», «Раковый корпус»
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Самсонов
Ответ a2wai
У Солженицына не про тяжести жизни, а чистый антисовок в работах, потому что при СССР он сидел в лагерях. Для человека советской сборки, как Романцев, понятное дело, что он как красная тряпка для быка. Хотя, честно говоря, у Солженицына и правда нет ни одного хорошего произведения. Все, кто его восхваляет, на самом деле не имеют вкуса. Среди авторов-иммигрантов достаточно более состоятельных и самостоятельных писателей и поэтов, просто они не так раскручены, как Солженицын. Потому что Солженицына изначально с его антикоммунизмом хотели сделать символом нашей страны чужие руки.
Большая часть критикует Солженицина, при том, что никогда его не читала.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
евГений
Ответ .ru
графоман-мыслитель... не более да и вообще, вторая половина двадцатого века своего следа в русской литературе практически не оставила...
1) небольшой, но оставила
2) интересно, почему?)) хммм что же такое произошло в 20 веке на территории России, что напрочь уничтожило 95% талантливых людей?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
СержМиранэн
Ответ Vladislav Zhalobkevich
Солженицына не читал, но осуждаю. Прям классика "советского" человека. Если что, стенография выступлений в ООН ведётся с момента основания организации.
а те кто не читал, а поддерживают, чем лучше ?))))
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всё знаю
Это из той серии - я в футболе не разбираюсь , но закон мы приняли(с)
Так и тут - не читал , но осуждаю.
Видео нет , но доказательства у меня есть , ага.
Олег Иваныч , рыбачьте дальше лучше.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Клаутов
Ответ wonderwall
Солженицын это настоящее позорище. удивляет как на полном серьёзе обсуждают архипелаг ГУЛАГ- это не то что антисоветчина,это просто-напросто враньё
Ужас антисоветчина ведь как можно не любить великий Советский Союз! Ведь там все было хорошо, классно и прекрасно)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лжетрофеич
"Я не читал". Собственно, на этом интервью надо кончать
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anthony Wrynn
Ответ андрей ф
Комментарий удален модератором
осуждать всю нацию это недалекость
В любой стране бывшего союза есть совковость у определенного числа людей из народа,, и это вообще то ещё нормально.
называть весь народ совковостью это глупость
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pashka Prokopenko
Большинство ныне живущих читателей Солженицына , воспринимают его рассказы , повести , романы как исторические , а это всего лишь художественная литература .
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
НеПотерплю!
Ответ евГений
Да-да, еще на тупичке посидеть обязательно надо. Без мнения дим юрыча не обойтись🤣
Можете и посидеть, если Вам хочется.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЛыСъ
– Я не читал. Я как-то категорически не могу его читать. У него же везде тяжелое и плохое.

-Не читал, но осуждаю(с)
ЗЫ:
Шариков пожал плечами.
— Да не согласен я.
— С кем?
С Энгельсом или с Каутским?
— С обоими, — ответил Шариков.
— Это замечательно, клянусь Богом.
А что бы вы со своей стороны могли предложить?
— Да что тут предлагать... А то пишут, пишут... конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет. Взять все да и поделить... (с) СС. Булгаков
+11
-8
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Харламов Никита
а страна не есть государство
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Стёпин
Высоцкого по военным песням и киноролям прекрасно знают, по-моему. что за странная идея, что его только по комическому репертуару знают, на чем она базируется?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dayti
Ответ a2wai
У Солженицына не про тяжести жизни, а чистый антисовок в работах, потому что при СССР он сидел в лагерях. Для человека советской сборки, как Романцев, понятное дело, что он как красная тряпка для быка. Хотя, честно говоря, у Солженицына и правда нет ни одного хорошего произведения. Все, кто его восхваляет, на самом деле не имеют вкуса. Среди авторов-иммигрантов достаточно более состоятельных и самостоятельных писателей и поэтов, просто они не так раскручены, как Солженицын. Потому что Солженицына изначально с его антикоммунизмом хотели сделать символом нашей страны чужие руки.
Ахахах, человек без даже намёка на вкус и знание предмета, говорит о неимении вкуса у других 🙈😁
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
brig_Mercury
Ответ a2wai
Если вы под фразой "ни одного хорошего произведения" ищете бесталатность автора - то это ваша большая ментальная проблема. А еще советские критики бывают разные. Ахматова и Чуковский, при всей их критике, никуда не уезжали. А Солженицын, увы, был диссидентом, а большая часть из них это да, идеологические борцы на стороне США в Холодной Войне, хотели бы вы этого или нет. Это факт.
Про любовь власти советов к Цветаевой и Гумилёву упоминать конечно не будем. Бродский тоже вкусил плодов этой любви.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dronetz02
Ответ Nasim Kaliev
Солженицына следует запретить хотя бы ввиду его бездарности как автора - настолько вязкие тексты, которые невозможно читать. Если столько народу у нас будет читать это, Минздраву придется вводить новую причину госпитализации "чрезмерное г...вноедство".
Если и так невозможно читать - то зачем запрещать то?
У вас что то не вяжется)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
дедушкин сон
Ответ Димка Прогрессивный
Если «поклонники» Солженицына прочитают его произведения, то их количество уменьшится на порядок
а поклонники Союза и вовсе исчезнут
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
valderoma
кого любить-то надо было? большевиков?
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
glock17
Ответ Nasim Kaliev
Солженицына следует запретить хотя бы ввиду его бездарности как автора - настолько вязкие тексты, которые невозможно читать. Если столько народу у нас будет читать это, Минздраву придется вводить новую причину госпитализации "чрезмерное г...вноедство".
ох уж эти литературные эксперты на спортс 🤦‍♂

Солженицына можно за содержание критиковать, но текст у него легкий, читается очень просто. Если вы ничего сложнее "Колобка" не читали, то, конечно, вам "невозможно читать"
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ArnoNeputevy
Ответ Zlatan Ibra
Это в каком веке до нашей эры Солженицын выступал на трибуне ООН, что записей ещё не было, а Романцев уже был?))))
Романцев всегда был, на рыбалке.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Прошкин
Солженицын был тем ещё имперцем,и сейчас бы поддержал все решения Путина. Так что не надо ля-ля,Романцев.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
2882
Ответ Харламов Никита
а например Доктор Живаго Пастернака - тоже запрещали
Сравнивать Пастернака с Солженицыным в плане творчества, надеюсь в ум не придет?))
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cachootb
Один день Ивана Денисовича - глубокое и сильное произведение. Другие не читал у Солженицына.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий