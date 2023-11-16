Романцев о Солженицыне: «Диссидент – никогда не любил Россию. С трибуны ООН призывал уничтожить нацию – тогда записей не было, но те, кто слышал, все помнят. Высоцкого, а не его надо проходить в школе»
Олег Романцев рассказал, почему негативно относится к Александру Солженицыну.
– Чем вас впечатляет Высоцкий?
– На мой взгляд, его, а не Солженицына нужно проходить в школе. Высоцкий же как раскручен? «Ой, гляди, какие клоуны». А вы почитайте его военные стихи – никто же так здорово не писал! О дружбе, взаимопомощи. Даже его горные стихи – сказка. А многие, кроме «Ой, гляди, какие клоуны», ничего не слышали и не читали.
– Вам не нравится, что Солженицына проходят в школе?
– Очень не нравится.
– Почему?
– Диссидент – не любит Россию. И никогда ее не любил.
– А критиковать и не любить – это одно и то же?
– Критиковать – это хорошо. Но есть еще такое слово «критиканство». Оно страшное. Мне оно знакомо. Говорить на весь мир, что эту нацию нужно уничтожить – это ничего?
– Он так разве говорил?
– Говорил, с трибуны ООН. Но это забыли. Тогда записей не было, но те, кто слышали это выступление, все помнят.
– Писатель он талантливый?
– Я не читал. Я как-то категорически не могу его читать. У него же везде тяжелое и плохое. «В круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ» – все о тяжести жизни. Как и у Некрасова. Но такой рифмы, как у Некрасова, даже у Пушкина с Лермонтовым нет. Рифма примитивная, но сильная. Но опять же, все тяжело. А человек талантливый.
Не ложится мне такое. У самого жизнь нелегкая была. Вот про Чехова говорят – злой оптимист. Злой, но все же оптимист, – сказал бывший главный тренер «Спартака» в интервью Sports.ru.
Олег Романцев – очень важный разговор о жизни
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Если что, стенография выступлений в ООН ведётся с момента основания организации.
Хотя, честно говоря, у Солженицына и правда нет ни одного хорошего произведения. Все, кто его восхваляет, на самом деле не имеют вкуса. Среди авторов-иммигрантов достаточно более состоятельных и самостоятельных писателей и поэтов, просто они не так раскручены, как Солженицын. Потому что Солженицына изначально с его антикоммунизмом хотели сделать символом нашей страны чужие руки.
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Нет записей, но есть и видео и тексты с которыми можно ознакомиться https://www.solzhenitsyn.ru/proizvedeniya/publizistika/Publitsistika_T_1-1995.pdf (256 страница)
Не любит не Россию, а Советский Союз.
А так все верно (с)
Солженицын стал популярным, потому что ясно показывал обратную сторону "Величия", на которое долбили любители СССР в 70е-80е. И сейчас долбят.
Впрочем, для очень многих людей до сих пор, Россия это чья-то высокопоставленная попа.
Так-то Солженицын вполне себе русский националист, судя по некоторым его работам, и никак не мог к такому призывать. И лично фронт прошел в ВОВ, так что чем он хуже "дидов"? Он не один из воевавших попал в лагеря, к слову. Но только он решил про это написать.
Это реальная обратная сторона "величия" - рабский труд большинства населения. То что не хотели видеть чиновники времён Брежнева(которые 30е годы провели на заднем сидении папиных членовозов), и что не хотят видеть сейчас.
Поэтому в 90е, когда всем уже тошнить хотелось от бесчисленных агиток "соцреализма", Солженицын и стал таким популярным и далеко не он один. Потому что люди тогда ещё помнили расхождение СССР в госпропаганде, от реального СССР. Сейчас это забылось, и снова "Солженицын - клеветник".
Да и ясно он ничего не показывал, как потом показали архивные документы, он специально преувеличивал все то, что видел в лагерях.
Почему он так делал? Потому что был инструментом идеологической борьбы.
Когда-нибудь и у вас откроются глаза, что оба пути ошибочны, и всегда есть третий, но будет уже поздно.
– Я не читал (с)
Всё понятно. Человеку, который читал «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор», «В круге первом» никогда бы в голову не пришёл подобный бред.
Впрочем, спрашивать футболиста о литературе - это ещё бредовее, надо было ещё поинтересоваться, что Иваныч думает о Джеймсе Джойсе, наверное что то вроде «я не читал, но видно что хороший был мужик, выпить любил»
Моё личное мнение: произведений Солженицына в школьной программе быть не должно.
P.S. Читал "Архипелаг ГУЛАГ", "В кругу первом" и "Один день Ивана Денисовича" - это я про то, что "читал и осуждаю")
А с ними и Ахматова, Чуковский
Говорить о том, что Солженицын бесталантный - чудовищное невежество
Солженицын - прежде всего русский националист, то есть анти-левак, правый традиционалист, а совок - это и есть концентрированное левачество. Понятно почему он им как бельмо в глазу.
И, кстати, понятия Родина и власть Солженицын разделял для себя не только на словах, но и на деле, и на фронт пошёл добровольцем, хотя имел бронь.
2) интересно, почему?)) хммм что же такое произошло в 20 веке на территории России, что напрочь уничтожило 95% талантливых людей?
Так и тут - не читал , но осуждаю.
Видео нет , но доказательства у меня есть , ага.
Олег Иваныч , рыбачьте дальше лучше.
В любой стране бывшего союза есть совковость у определенного числа людей из народа,, и это вообще то ещё нормально.
называть весь народ совковостью это глупость
-Не читал, но осуждаю(с)
ЗЫ:
Шариков пожал плечами.
— Да не согласен я.
— С кем?
С Энгельсом или с Каутским?
— С обоими, — ответил Шариков.
— Это замечательно, клянусь Богом.
А что бы вы со своей стороны могли предложить?
— Да что тут предлагать... А то пишут, пишут... конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет. Взять все да и поделить... (с) СС. Булгаков
У вас что то не вяжется)))
Солженицына можно за содержание критиковать, но текст у него легкий, читается очень просто. Если вы ничего сложнее "Колобка" не читали, то, конечно, вам "невозможно читать"