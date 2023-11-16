Сергачев удалил аккаунт в инстаграме из-за критики болельщиков. У него 0+8 в 16 играх сезона при «минус 14» – худшей полезности в «Тампе»

Михаил Сергачев деактивировал аккаунт в инстаграме.

Защитник «Тампы» набрал 8 (0+8) очков в 16 играх нынешнего сезона НХЛ при показателе полезности «минус 14» (худший показатель в «Лайтнинг»).

Как сообщает DansLesCoulisses, Михаил Сергачев решил деактивировать аккаунт после критики со стороны болельщиков в соцсети.