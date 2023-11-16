Сергачев удалил аккаунт в инстаграме из-за критики болельщиков. У него 0+8 в 16 играх сезона при «минус 14» – худшей полезности в «Тампе»
Михаил Сергачев деактивировал аккаунт в инстаграме.
Защитник «Тампы» набрал 8 (0+8) очков в 16 играх нынешнего сезона НХЛ при показателе полезности «минус 14» (худший показатель в «Лайтнинг»).
Как сообщает DansLesCoulisses, Михаил Сергачев решил деактивировать аккаунт после критики со стороны болельщиков в соцсети.
Это в России с билетами по 500 р у болел нет права критиковать игроков.
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