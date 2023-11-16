Сергачев удалил аккаунт в инстаграме из-за критики болельщиков. У него 0+8 в 16 играх сезона при «минус 14» – худшей полезности в «Тампе»

Теги болельщики Тампа-Бэй НХЛ соцсети Михаил Сергачев Хоккей

Михаил Сергачев деактивировал аккаунт в инстаграме.

Защитник «Тампы» набрал 8 (0+8) очков в 16 играх нынешнего сезона НХЛ при показателе полезности «минус 14» (худший показатель в «Лайтнинг»).

Как сообщает DansLesCoulisses, Михаил Сергачев решил деактивировать аккаунт после критики со стороны болельщиков в соцсети. 

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
norg
Нужен кнопочный телефон )
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ogent
И что это ему даст? Играть что лучше будет? Хотя вся Тампа пока не блещет....Там и Хэдмен не лучше выглядит. Вратари тоже пока не особо впечатляют.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
icey_punk
Ответ Великий Алонсо
С его зарплатой мне было бы вообще глубоко класть на чьё то мнение
Зарплату то болельщики платят, они имеют право спрашивать.
Это в России с билетами по 500 р у болел нет права критиковать игроков.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jqzn88xn6n
Ответ ogent
И что это ему даст? Играть что лучше будет? Хотя вся Тампа пока не блещет....Там и Хэдмен не лучше выглядит. Вратари тоже пока не особо впечатляют.
Да почему бы и нет. На психологическом уровне даст ему спокойствия, чтобы всякие «учителя и критики» не маячили. Нормальный ход, главное чтобы помогло действительно. Все методы хороши!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey Smolensky
-14?
После интервью с кобылой, у всех проблемы
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
С его зарплатой мне было бы вообще глубоко класть на чьё то мнение
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Den_94
Какой ты чувствительный мальчик, Томми©
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gombocrew
Мише нужно было поменьше посещать всякие подкасты с пафосным видом и поменьше давать интервью, а больше уделять времени хоккею и улучшению своей игры. Просто брал бы пример с Кучерова, а не вот это вот всё.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Кто ругал, наши или аборигены
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Персональные данные Номер 67327384
Пал очередной боец на фронтах Медиаатаки
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
forsp
Ну а вдруг ему просто надоело тратить время на бессмысленный просмотр пафоса в телефоне) Это же основная цель инстаграма.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ogent
Ответ norg
Нужен кнопочный телефон )
Пусть у Панарина попросит "погонять"......
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Мохначёв
Не проще ли отключить комменты хотя бы
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ogent
Ответ Фанат спорта01
по сравнению с сергачевым хэдман играет как бог особенно в защите. в этом сезоне игра Миши это какой-то звездец.
Ну насчёт Бога ты загнул......Если и лучше, то совсем не намного
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ilya1809
Ответ Фанат спорта01
по сравнению с сергачевым хэдман играет как бог особенно в защите. в этом сезоне игра Миши это какой-то звездец.
Ну Сергачев никогда не было богом обороны, команда сдала и Сергачев собственно где то на уровне всей команды.Тащером Миша никогда не был, он был хорошим войном глубины состава.Контракт урвал конечно от души, тут вообще вопросов никаких, но не в Мише дело, и наврядли(исходя из прошлого) Михаил их решит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ogent
Ответ Фанат спорта01
ну прилично лучше. и очков набрал в 2раза больше и в защите не косячит как Миша.
Насчёт набранных очков согласен, а вот что не косячит, не совсем.В этом сезоне в Тампе можно выделить пока лишь Никиту Кучерова.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SuperDubina
Мощный поступок настоящего мужика!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий