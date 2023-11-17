Аргентина проиграла впервые за год – Уругваю. Прервалась 14-матчевая серия без поражений

Теги Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Футбол

Сборная Аргентины проиграла впервые с ЧМ-2022.

«Альбиселесте» потерпели домашнее поражение от Уругвая (0:2) в отборе ЧМ-2026, прервав 14-матчевую беспроигрышную серию.

Последний раз команда Лионеля Скалони уступала 22 ноября 2022 года – в 1-м туре группового этапа финального турнира ЧМ против Саудовской Аравии (1:2).

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18 комментариев

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GuruFutbola
Не с Лихтенштейном же играют каждый год
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Данил Луговский
Ответ Nick Nick
Справедливость восторжествовала.
Были незаслуженные победы? Или в чем справедливость?
+6
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alireal
Ответ Universal1000
Помнишь да? Кинь ссылки на комменты после той игры. Хотя нет, не надо. Я и так уже заранее разоржался в грохот от того насколько это теперь(и навсегда) задним числом дичайше, фантасмагорически, беспрецедентно, беспредельно и бесконечно смешно. Ахахахахахахаах. Я очень рад, что ты тогда уже понял, что 18.12.2022 неотвратимо. Спас психику от распада и травматизации тотальной. Норм.
Лечись чувак
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Данил Луговский
Ответ Begench Berdimuradov
Играл но не было видно в поля😉
Лучший игрок матча по оценкам))) Надо смотреть глазами, а не другим местом
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Aibek Mak
Ответ Данил Луговский
Лучший игрок матча по оценкам))) Надо смотреть глазами, а не другим местом
Особенно в моменте со вторым голом когда он обрезал всю команду и потерял мяч
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Алексей Алекс
Леонид Местный играл?
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SaH4r.
Трефеи кринжефанов в 2023 году: Интер Маями не вышел в плей-офф и Аргентина проиграла Уругваю. Поздравляю уважаемые клоуны, всех благ🙌🏻
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Сергей Котов
Ответ фк кабинет
Да помню игру с Саудовской Аравией.Сначала придумали липовый пенальти который забил наш золотомячист из БургерЛиги Месси.Потом выдали 6 жёлтых карточек саудитам и добавили 15 минут к игре,но и это не помогло,проигрыш 1:2.С первой игры тянули судейки к липовому чемпионству нашего пенальтиста и у них получилось.
а мне кажется аргов судьи гнобили судя по другим....с саудитами не засчитали два чистых гола..с мексикоф два фола рядом со штрафной не прошли..с нидерландами добавили лишних 10 минут.и левый штрафной на последней..и самое главное в финале два пеналя не обезательныхх...первый раз в истории...судьи чмо!!!!тянули портов к золоту!!!!но арги молодцы выстояли судейский беспредел!!!!!!
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Begench Berdimuradov
Ответ Данил Луговский
Лучший игрок матча по оценкам))) Надо смотреть глазами, а не другим местом
ага не против. он же лучший везде по оценкам. даже в 🍔 лиге тоже игрок сезона по оценкам.
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Begench Berdimuradov
Ответ Данил Луговский
Уже почти год прошел, и все никак не можешь отпустить эту боль?
Какой боль?🤷‍♂️ у меня все в порядке. думаю у тя что то не так после вчерашнего игры
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Begench Berdimuradov
Ответ Данил Луговский
Вчерашнего игры, я понял, отдыхай
да да отдыхай. это поможет тебе извлечь внимание от боли
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