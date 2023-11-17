Аргентина проиграла впервые за год – Уругваю. Прервалась 14-матчевая серия без поражений
Сборная Аргентины проиграла впервые с ЧМ-2022.
«Альбиселесте» потерпели домашнее поражение от Уругвая (0:2) в отборе ЧМ-2026, прервав 14-матчевую беспроигрышную серию.
Последний раз команда Лионеля Скалони уступала 22 ноября 2022 года – в 1-м туре группового этапа финального турнира ЧМ против Саудовской Аравии (1:2).
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