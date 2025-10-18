Дмитрий Аленичев: «Спартак» должен возглавлять российский тренер. Нужны такие, как Мусаев, но его не отпустят. Слуцкий может не захотеть уезжать из Китая»

Дмитрий Аленичев считает, что «Спартак» должен тренировать российский специалист.

На данный момент команду возглавляет серб Деян Станкович.

– Если верить СМИ, «Спартак» рассматривает преимущественно иностранцев в качестве кандидатов на пост главного тренера. Вам обидно?

– Неприятно, конечно. Не буду лгать. Неоднократно говорил: такую команду, как «Спартак», должен возглавлять российский тренер.

Посмотрите, если не считать Олега Кононова, то после меня коллективом руководили исключительно зарубежные специалисты. А ведь прошло почти десять лет. Как говорит в таких случаях Валерий Карпин: «Ну и?» (смеется).

– Вы видите сейчас российского тренера, который мог бы успешно работать в «Спартаке»? В контексте клуба упоминают Владимира Федотова, можно вспомнить и о Леониде Слуцком, успешно трудящемся в Китае.

– Выступление ЦСКА под руководством Слуцкого мне очень импонировало. Конечно, тогда у него был сумасшедший состав, но это не всегда гарант качественной игры.

Вспомните «Реал» времен Фабио Капелло – «галактикос», россыпь звезд. Итальянец привел его к победе в чемпионате Испании, но сразу по окончании его отправили в отставку. Потому что болельщикам не нравился стиль, из-за чего они освистывали собственный коллектив.

Помню, в бытность работы в тульском «Арсенале» мы встречались с ЦСКА. Это была великолепная команда, заслуженно завоевавшая золотые медали.

При этом сами футболисты получали кайф от выступления за красно-синих, поэтому философия Леонида Викторовича мне очень нравилась. Подобное могу сказать и о Мураде Мусаеве . На пресс-конференции тренеров обменялся с ним парой слов.

– О чем общались?

– Сказал: «Мурад, продолжайте в том же духе. Ни в коем случае не меняйте философию «Краснодара ».

Он ответил: «Сергей Николаевич (Галицкий – Спортс’‘) не поймет». На мой взгляд, такие тренеры, как Мусаев, нужны «Спартаку». Понятно, его не отпустят.

Слуцкий же может не захотеть уезжать из Китая, – сказал бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев.