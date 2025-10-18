Дмитрий Аленичев: «Спартак» должен возглавлять российский тренер. Нужны такие, как Мусаев, но его не отпустят. Слуцкий может не захотеть уезжать из Китая»
На данный момент команду возглавляет серб Деян Станкович.
– Если верить СМИ, «Спартак» рассматривает преимущественно иностранцев в качестве кандидатов на пост главного тренера. Вам обидно?
– Неприятно, конечно. Не буду лгать. Неоднократно говорил: такую команду, как «Спартак», должен возглавлять российский тренер.
Посмотрите, если не считать Олега Кононова, то после меня коллективом руководили исключительно зарубежные специалисты. А ведь прошло почти десять лет. Как говорит в таких случаях Валерий Карпин: «Ну и?» (смеется).
– Вы видите сейчас российского тренера, который мог бы успешно работать в «Спартаке»? В контексте клуба упоминают Владимира Федотова, можно вспомнить и о Леониде Слуцком, успешно трудящемся в Китае.
– Выступление ЦСКА под руководством Слуцкого мне очень импонировало. Конечно, тогда у него был сумасшедший состав, но это не всегда гарант качественной игры.
Вспомните «Реал» времен Фабио Капелло – «галактикос», россыпь звезд. Итальянец привел его к победе в чемпионате Испании, но сразу по окончании его отправили в отставку. Потому что болельщикам не нравился стиль, из-за чего они освистывали собственный коллектив.
Помню, в бытность работы в тульском «Арсенале» мы встречались с ЦСКА. Это была великолепная команда, заслуженно завоевавшая золотые медали.
При этом сами футболисты получали кайф от выступления за красно-синих, поэтому философия Леонида Викторовича мне очень нравилась. Подобное могу сказать и о Мураде Мусаеве. На пресс-конференции тренеров обменялся с ним парой слов.
– О чем общались?
– Сказал: «Мурад, продолжайте в том же духе. Ни в коем случае не меняйте философию «Краснодара».
Он ответил: «Сергей Николаевич (Галицкий – Спортс’‘) не поймет». На мой взгляд, такие тренеры, как Мусаев, нужны «Спартаку». Понятно, его не отпустят.
Слуцкий же может не захотеть уезжать из Китая, – сказал бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев.