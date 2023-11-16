Россия и КНДР подписали план спортивных обменов на 2024-2026 годы

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Азиатские игры Тяжелая атлетика

Министры спорта России и КНДР подписали план спортивных обменов.

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), это произошло на встрече министров спорта Олега Матыцина и Ким Иль Гука в Пхеньяне.

«В ходе встречи были проведены консультации по практическим вопросам расширения и укрепления обменов и сотрудничества между Кореей и Россией в сфере спорта и парафирован план обменов на 2024-2026 годы», – говорится в сообщении ЦТАК.

В частности, Матыцину показали центральный стадион имени Ким Ир Сена, крытые площадки для тяжелой атлетики и настольного тенниса, а также Дворец тхэквондо.

Во встрече также участвовал замминистра спорта КНДР О Гван Хек, возглавлявший северокорейскую делегацию на Азиатских играх-2023 в Китае. Он сопровождал российскую делегацию при осмотре ряда спортивных объектов Пхеньяна.

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66 комментариев

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Юрий Суетин
Предлагаю товарища Рот Ен Берга отправить строить северокорейский хоккей
+138
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Arthurino
Обмениваться и сотрудничать со страной, вся спортивная инфраструктура которой на уровне инфраструктуры СССР 60-ых годов👍🏻 Настолько дно, что даже жители Бикини Боттома стучатся сверху
+87
-7
+80
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Leon Petov
А ведь глубинарию уже рассказывают, что в КНДР не так уж и плохо, а всё остальное фейки западной пропаганды
+68
-4
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Aleksey Yashin
Слава министру спорта Мат Ыц Ину!
+65
-6
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Arthurino
Ответ Юрий Суетин
Предлагаю товарища Рот Ен Берга отправить строить северокорейский хоккей
Так то можно всех во главе с товарищем Пут Иным туда отправить
+40
-4
+36
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Montenegro Serbian
Понятно что нашим чиновника от спорта сочувствовать смысла нет, они хорошо и вкусно живут.
Но всё равно я представляю как их внутренне корёжит от того, что они должны договариваться о сотрудничестве со странами типа Северной Кореи и делать вид на публику что всё хорошо, круто и это шаг вперёд 🤣🤣
+37
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+34
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IrinaKin
Ну вот вам и международные соревнования! ))
+27
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NickN
А еще год назад смеялись: "Ну теперь только с Северной Кореей играть будем"
Так вот, скептикам из прошлого привет. Мы еще с Кенией играем!
+26
-3
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Ярослав Веровский
Ответ Leon Petov
А ведь глубинарию уже рассказывают, что в КНДР не так уж и плохо, а всё остальное фейки западной пропаганды
Сборная КНДР чемпион мира по всем видам спорта, а Ким Чен Ын мастер спорта международного класса по всем видам спортам. А кто не верит - иноагент и предатель.
+18
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Savarona25
В советское время был анекдот, где были слова в конце "давайте закроем окна в поезде и сделаем вид что движемся вперед". Новоявленное спортивное "сотрудничество" с одиозным КНДР из той же серии - имитация международного партнерства. Для внутреннего пользования, конечно. "Я русский, всему миру назло" (Шаман).
+18
-4
+14
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Serkan_Ballboy
Ответ milya ololo
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В 60х было лучше для 60х. Не для 2023 года)))
+15
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факты про футбол
Вот и достойные соперники появились, а вы ныли что не с кем соревноваться
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Lev140588
Достойный партнёр, отлично попадает под линию партии. Зачем России эти ваши Европы...
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ApXuMaHqPuT
Вот это прорыв, теперь америке точно кирдык!✊
+11
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Dzhansug Bukiya
Обмен лагерными ребятами будет? ☠️☠️☠️
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NickN
Ответ Montenegro Serbian
Понятно что нашим чиновника от спорта сочувствовать смысла нет, они хорошо и вкусно живут. Но всё равно я представляю как их внутренне корёжит от того, что они должны договариваться о сотрудничестве со странами типа Северной Кореи и делать вид на публику что всё хорошо, круто и это шаг вперёд 🤣🤣
А с чего вы взяли, что это их корежит? Мне кажется - им совершенно плевать на то, кому руки пожимать. Нет разницы с кем пилить бабки, выделенные на спорт. Будь то хоть Италия, хоть КНДР, хоть Эритрея. Деньги не пахнут.
+9
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Ответ Montenegro Serbian
Понятно что нашим чиновника от спорта сочувствовать смысла нет, они хорошо и вкусно живут. Но всё равно я представляю как их внутренне корёжит от того, что они должны договариваться о сотрудничестве со странами типа Северной Кореи и делать вид на публику что всё хорошо, круто и это шаг вперёд 🤣🤣
В том и дело, что их это не корежит
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Benjamin
Где любители так называемого сво? Нравятся вам такие международные соревнования?
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Стэн Смит
Скоро за миска риса все будем пахать. Зато не как в проклятом Западе сатанистами не будем.
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rdyabin@icloud.com
Что-то уверенность, что после выборов, нам то что сейчас, сказкой покажется.
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justbored
Ну в принципе чего мы не знаем о Париже. Пхеньян это свежо, экзотично, познавательно. В кои веки не в фарватере, а как первооткрыватели - to boldly go where no man has gone before! ))

Я бы на месте Кимчика беспокоился больше - хорошему вряд ли научим ))
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Галина Ратникова
Судя по тому, какая в КНДР сильная идеологическая составляющая, их партия скажет:"Надо! " и корейцы сделают всё, чтобы догнать и перегнать наших во всех видах спорта
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Дурачок
Предлагаю сделать: на всех спортивных мероприятиях Россия - КНДР главным титульным спонсором будет либо Samsung, либо KIA.
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Антон Фалафель
Ну это просто праздник какой-то!
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catcher69
Ответ Aleksey Yashin
Слава министру спорта Мат Ыц Ину!
Ыну
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Кирилл Кожанов
Перспективная тема!
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Nikolay
матицин мастер спорта по настольному теннису, а в КНДР отличная школа по настольному теннису.
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Слончик
"Крытые площадки для тяжелой атлетики" - звучит заманчиво. Не то что "урановые рудники".
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АланСмити
Что-то прям вспомнился Вася Обломов и клип на песню «нести х…ю», где на слайде КНДР стратегический партнер. С ужасом пересмотрел, как выпущенный 6 лет назад клип настолько попадает по многим пунктам и если раньше это выглядело, как творческое утрирование, то сейчас это уже реальность.
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Muhammed Lokgaev
Ответ Arthurino
Обмениваться и сотрудничать со страной, вся спортивная инфраструктура которой на уровне инфраструктуры СССР 60-ых годов👍🏻 Настолько дно, что даже жители Бикини Боттома стучатся сверху
Кто обитает на дне океана?
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Россия будет свободной
Братья!
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Любезный Коссутий
ниже падать некуда.
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Александр Степанов
Наконец-то! Мы так ждали 😍
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Кавабунга Шреддоголовый
Одна сборная для игр дружбы уже имеется. Бабла на этом распилят мама не горюй
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ChodeMcBlob
Центральное телеграфное агентство ? Вот это уровень ! Kwadratisch, praktisch, analog.
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Иван Иванов
Прорыв!
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jdrk
Это уже ниже дна?
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Mukunku 64
Ростуризм поддерживает начинания Минспорта
Сезон отпусков 2024.. Россиянам предлагают пятидневные туры на теплоходе в Северную Корею. Ознакомительная поездка в будущее
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ApXuMaHqPuT
Ответ ChodeMcBlob
Центральное телеграфное агентство ? Вот это уровень ! Kwadratisch, praktisch, analog.
И зачем вам телеграм если есть телеграф!☝️
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Nottingham Forest
Ответ tolobas
Бывал там что ли? Или просто набросил?
он просто жертва западной пропаганды, все наши знают что КНДР самая сильная, могущественная, демократическая страна с мощной экономикой, а инфраструктура там опережает весь загнивающий западный мир лет на 100. гой да!
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paster_bibo
Ответ Log in
В том и дело, что их это не корежит
А с чего должно корежить то? Или там живут недочеловеки а не прогрессивные господа как в ч0ч или например Израиле?
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Человек_Легенда
Ахахаха))))

Не ну это должно было случится, почему нет
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goshforever
Посмотрел: 39 медалек на недавних Азиатских играх, вполне спортивная страна.
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градус ненависти
Всем плошка риса в этом чате!
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Zbra
Поясните, пожалуйста, а что значит "спортивный обмен"? Чем мы будем обмениваться?
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catcher69
мы сыграли с ыном 10 партий
в преферанс очко и на бильярде
ын сказал:
Такой не подведёт !!!!!!!!!!!!!!!
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Atsuktuvas
А для российских спортсменов это будет как поощрение или как наказание ?
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Hardy
🤣🤣🤣🤣
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метель
Ну теперь заживем!
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zommie
Ответ Галина Ратникова
Судя по тому, какая в КНДР сильная идеологическая составляющая, их партия скажет:"Надо! " и корейцы сделают всё, чтобы догнать и перегнать наших во всех видах спорта
а если не сделают, то пожалеют. думаете, там все прямо дико иедологически счастливы нести в светлое будущее идеи чучхе?
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