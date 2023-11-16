Россия и КНДР подписали план спортивных обменов на 2024-2026 годы

Министры спорта России и КНДР подписали план спортивных обменов.

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), это произошло на встрече министров спорта Олега Матыцина и Ким Иль Гука в Пхеньяне.

«В ходе встречи были проведены консультации по практическим вопросам расширения и укрепления обменов и сотрудничества между Кореей и Россией в сфере спорта и парафирован план обменов на 2024-2026 годы», – говорится в сообщении ЦТАК.

В частности, Матыцину показали центральный стадион имени Ким Ир Сена, крытые площадки для тяжелой атлетики и настольного тенниса, а также Дворец тхэквондо.

Во встрече также участвовал замминистра спорта КНДР О Гван Хек, возглавлявший северокорейскую делегацию на Азиатских играх-2023 в Китае. Он сопровождал российскую делегацию при осмотре ряда спортивных объектов Пхеньяна.