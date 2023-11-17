Роналду забил 46-й гол в 2023 году. Лидирует Холанд с 48 мячами, у Кейна – 47

Роналду забил 46-й гол в 2023 году.

Капитан сборной открыл счет в матче отбора Евро-2024 против сборной в начале второго тайма.

В 2023 году на счету форварда « » 46 голов за клуб и сборную во всех турнирах.

Роналду занимает 3-е место по этому показателю – лидером по числу забитых мячей в 2023 году является (48 голов), 2-е место с 47 голами занимает . У форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе 43 гола.

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