Роналду забил 46-й гол в 2023 году. Лидирует Холанд с 48 мячами, у Кейна – 47
Роналду забил 46-й гол в 2023 году.
Капитан сборной Португалии открыл счет в матче отбора Евро-2024 против сборной Лихтенштейна в начале второго тайма.
В 2023 году на счету форварда «Аль-Насра» 46 голов за клуб и сборную во всех турнирах.
Роналду занимает 3-е место по этому показателю – лидером по числу забитых мячей в 2023 году является Эрлинг Холанд (48 голов), 2-е место с 47 голами занимает Харри Кейн. У форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе 43 гола.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Пеле - 1112 очков (762+359)
Роналду - 1111 очков (865+246)
Остался 1 гол или пас
П. С.: Те кто пишут про 1000+ голов Пеле, вы в своём уме? Если голы в Чемпе Штата ещё можно посчитать, то голы в товарках и на пляже - нет
Эстонию сюда!
8 голов из-за пределов штрафной, причем 3 из них левой НЕРАБОЧЕЙ ногой
4 гола гола со штрафних
14 голов забито головой
добротньіе голешники внутри штрафной коробки
+несколько кошерних ассистов пяткой
38 лет. Монстр.
Роналду - машина, идеальный спортсмен, режимщик.
Мой идеал - Роналдо (бразилец). Магия. У него и у Роналдиньо. Когда смотришь их выступления - это чистое волшебство, что-то неземное.
Но, увы, травмы и, совсем далекий от Роналду образ жизни.
Если бы Роналдо соблюдал режим и не было бы этих ужасных травм, был бы величайший игрок, но...
Греческая Суперлига на 10-м месте? РПЛ выше Эредивизи? Бразильская Серия Б и Бундеслига 2 престижнее Чемпионшипа?
Тебе хоть самому не стыдно, Риго, так людей #########?!
А еще он настолько первый игрок сборной, что Аргентина без него по сути весь плей-офф прошла (при всем уважении к нему)
А вообще из 127 голов у него всего 6 голов топам ĸоторые выиграли ЧМ. Остальные по большей части набиты на ĸарлиĸах.
За совместное время выступление крина и Месси за Испанские команды мы имеем:
472 гола Месси против 450ти у Кринжа, что с лицом?:) Там голевые даже писать не буду, уж очень сильно не хочу тебя унижать:))
Не ради спора, просто для информации.
так, что нужно ещё минимум 10 голов или пасов)
По трансфермаркту, например, у Роналду уже 279 передач
- 6 Спортинг
- 11 Аль-Наср
- 22 Ювентус
- 45 Сборная
- 64 МЮ
- 131 Реал
Так что Пеле уже позади, впереди - планка в 1200 голевых действий