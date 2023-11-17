Роналду забил 46-й гол в 2023 году. Лидирует Холанд с 48 мячами, у Кейна – 47

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Лихтенштейна по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 Харри Кейн Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Роналду забил 46-й гол в 2023 году.

Капитан сборной Португалии открыл счет в матче отбора Евро-2024 против сборной Лихтенштейна в начале второго тайма.

В 2023 году на счету форварда «Аль-Насра» 46 голов за клуб и сборную во всех турнирах.

Роналду занимает 3-е место по этому показателю – лидером по числу забитых мячей в 2023 году является Эрлинг Холанд (48 голов), 2-е место с 47 голами занимает Харри Кейн. У форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе 43 гола.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

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74 комментария

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Гномович!
Время идет а мир футбола не меняется, Роналду забивает 45+ голов за год, Месси дарят очередной липовый ЗМ.
+78
-44
+34
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Artem Piatkov
Статистика по гол+пас:

Пеле - 1112 очков (762+359)
Роналду - 1111 очков (865+246)

Остался 1 гол или пас

П. С.: Те кто пишут про 1000+ голов Пеле, вы в своём уме? Если голы в Чемпе Штата ещё можно посчитать, то голы в товарках и на пляже - нет
+42
-17
+25
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фк кабинет
Холанд,Кейн,Мбаппе,Роналду.А где наш липовый золотомячист из Бургер лиги...
+37
-25
+12
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Гномович!
Ответ фк кабинет
Холанд,Кейн,Мбаппе,Роналду.А где наш липовый золотомячист из Бургер лиги...
в кабинетах КОНМЕБОЛ отрабатывает контракт на 5 пенальти на Копа Америка 24
+19
-13
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сам ГазПром
Ответ Хаскерс
Пеле 1000 голов забил. Или голы Пеле в Бразилии не все считаются, зато голы Роналду в пустыне - все?
я во дворе мильен голов затолкал.
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Габи Жезус
Те кто пишут про голы слабой команде, а вы знаете, что у Месси за всю карьеру игры против Бразилии в официальных матчах 0 голов и 0 ассистов?

Эстонию сюда!
+24
-18
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Веселый денек
продублирую:
8 голов из-за пределов штрафной, причем 3 из них левой НЕРАБОЧЕЙ ногой
4 гола гола со штрафних
14 голов забито головой
добротньіе голешники внутри штрафной коробки
+несколько кошерних ассистов пяткой
38 лет. Монстр.
+25
-19
+6
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Sekor
Ответ Гномович!
Время идет а мир футбола не меняется, Роналду забивает 45+ голов за год, Месси дарят очередной липовый ЗМ.
Я не фанат ни Месси, ни Рона, но в 38 лет такая результативность заслуживает, как минимум, уважения.
Роналду - машина, идеальный спортсмен, режимщик.
Мой идеал - Роналдо (бразилец). Магия. У него и у Роналдиньо. Когда смотришь их выступления - это чистое волшебство, что-то неземное.
Но, увы, травмы и, совсем далекий от Роналду образ жизни.
Если бы Роналдо соблюдал режим и не было бы этих ужасных травм, был бы величайший игрок, но...
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Гномович!
Ответ Габи Жезус
Те кто пишут про голы слабой команде, а вы знаете, что у Месси за всю карьеру игры против Бразилии в официальных матчах 0 голов и 0 ассистов? Эстонию сюда!
Какая там Бразилия)) до 2022 Месси никогда в карьере не забивал топ сборным в официальных матчах, забил впервые на ЧМ 22 Нидерландам и Франции и то с пенальти.
+15
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Блуждающий странник
Ответ Габи Жезус
Те кто пишут про голы слабой команде, а вы знаете, что у Месси за всю карьеру игры против Бразилии в официальных матчах 0 голов и 0 ассистов? Эстонию сюда!
А сколько у него голов в официальных матчах против Эстонии? )
+5
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ArtemEgs
Ответ фк кабинет
Финал Копы Америки выиграл Ди Мария забивший победный гол Бразилии.Финал ЧМ2022 опять сделал Ди Мария(гол+пас). Получается наш Месси даже в сборной вечно второй.
Я уж не буду упоминать, без кого Португалия финал Евро выиграла 😂
+6
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Вальдано
Ответ Габи Жезус
Те кто пишут про голы слабой команде, а вы знаете, что у Месси за всю карьеру игры против Бразилии в официальных матчах 0 голов и 0 ассистов? Эстонию сюда!
Все матчи с Бразилией - официальные. Кровь за кровь. Даже если они товарищеские. Не слыхал?..
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Дороф
Попытка Риго доказать, что КриРо набивает стату в "66-й лиге мира" просто смешная...
Греческая Суперлига на 10-м месте? РПЛ выше Эредивизи? Бразильская Серия Б и Бундеслига 2 престижнее Чемпионшипа?
Тебе хоть самому не стыдно, Риго, так людей #########?!
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Dexter Morgan
Ответ KING_OF_RUSSIA
Чтобы не писали хейтеры, но Роналду это всегда надёжное вложение - будет стабильно делать свою работу (а не обожрётся бургеров или проведёт сезон в лазарете) + медийка для клуба и спонсоров. Тем, кто говорят, что он забил голы в какой-то не такой лиге - ну так, 1) в этой лиге есть маркеры в виде других топ или околотоп-игроков (Бензема, Мане, Малком) и Рон на их фоне как минимум не проваливается 2) Роналду нельзя упрекнуть, что он проваливался в других лигах, и вдруг начал забивать в СА - он на протяжении всей карьеры стабильно становился топовым бомбардиром лиги (либо одним из) 3) скидка за возраст
Факт. Блин, если каждый человек будет так хорош в своём деле, оставаясь профессионалом, то мир изменится к лучшему.
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Блуждающий странник
Так в этом и проблема, бро. Месси и Роналду завершили карьеру можно сказать на клубном уровне, но их будут запихивать во всевозможные топы и сравнения чисто из-за того, что это Месси и Роналду. МЛС и СА не могут и близко стоять к европейским чемпионатам. А если приплетать сюда такие слабые турниры, то почему не писать про всякие чемпионаты Бутана где люди как я уже сказал выше забивают за 10 игр по 25 мячей. Чистой воды лицемерие.
ну и в чем вопрос?) месси и зм получил из-за имени чисто. поменяй их с холандом местами, месси всё равно бы получил зм за требл + рекорд по голам в апл
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Dexter Morgan
Ответ Блуждающий странник
Так в этом и проблема, бро. Месси и Роналду завершили карьеру можно сказать на клубном уровне, но их будут запихивать во всевозможные топы и сравнения чисто из-за того, что это Месси и Роналду. МЛС и СА не могут и близко стоять к европейским чемпионатам. А если приплетать сюда такие слабые турниры, то почему не писать про всякие чемпионаты Бутана где люди как я уже сказал выше забивают за 10 игр по 25 мячей. Чистой воды лицемерие.
Я понимаю, что именно ты хочешь сказать. Просто тут ты передёргиваешь. Роналду и Месси хоть сейчас поставь в топ-клубы, так они будут давать результат и там. Если особо одарённые вроде Тен Хана не будут заставлять их прессинговать. А вот последние 3 ЗМ Месси вручили просто так. Тут да. Это медийная сфера во вред идёт. Они уже давно стали лучшими в своём деле. Пришло время другого поколения.
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Вальдано
Ответ Dexter Morgan
Знаешь, это, как продвинутая статистика, которую обычный болельщик не может вычислить сам. Роналду вообще-то из другого чемпионата приехал. А Месси никуда не уезжал тогда. А уровень Месси вне Ла Лиги и Барселоны мы видели в ПСЖ.
Воздуховод, тебе уже объяснили и доказали, что Месси забил больше твоего кумира. Чё ты с темы соскакиваешь?. Или до сих пор больно и влажно от подтрибунного?.. 8 ЗМ, 6 ЗБ, ЧМ, 44 титула. Чини дальше свой воздуховод. Он у тебя явно травит. 😄😄🤭..
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ArtemEgs
Ответ фк кабинет
Финал Копы Америки выиграл Ди Мария забивший победный гол Бразилии.Финал ЧМ2022 опять сделал Ди Мария(гол+пас). Получается наш Месси даже в сборной вечно второй.
И кому же Ди Мария сделал пас в финале?
А еще он настолько первый игрок сборной, что Аргентина без него по сути весь плей-офф прошла (при всем уважении к нему)
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KING_OF_RUSSIA
Чтобы не писали хейтеры, но Роналду это всегда надёжное вложение - будет стабильно делать свою работу (а не обожрётся бургеров или проведёт сезон в лазарете) + медийка для клуба и спонсоров. Тем, кто говорят, что он забил голы в какой-то не такой лиге - ну так, 1) в этой лиге есть маркеры в виде других топ или околотоп-игроков (Бензема, Мане, Малком) и Рон на их фоне как минимум не проваливается 2) Роналду нельзя упрекнуть, что он проваливался в других лигах, и вдруг начал забивать в СА - он на протяжении всей карьеры стабильно становился топовым бомбардиром лиги (либо одним из) 3) скидка за возраст
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Веселый денек
Борется за награду лучшего бомбардира года по версии «IFFHS» (International federation of football history & Statistics)
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Хаскерс
Ответ Artem Piatkov
Голы в Чемпионате Штата и Кубке Либертадорес ещё считают, а вот на пляжах - нет
Наверное на бразильских песках получше мяч катают чем в аравийских.
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Нету Нету
обновите анкета Роналду, до сих пор указана 200 млн подписчиков, у него сейчас 600 млн
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Iamliam
Ответ Габи Жезус
Те кто пишут про голы слабой команде, а вы знаете, что у Месси за всю карьеру игры против Бразилии в официальных матчах 0 голов и 0 ассистов? Эстонию сюда!
Роналду Германии тоже 1 гол за карьеру забил и что?
А вообще из 127 голов у него всего 6 голов топам ĸоторые выиграли ЧМ. Остальные по большей части набиты на ĸарлиĸах.
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rigobersong
Ответ Dexter Morgan
Ригоберка, Месси только может быть рядом с Роналду, никто и не спорит. Второй игрок в истории. Только зачем ты и другие глоры бчк пишете, что Месси настолько матчей меньше сыграл, думая, что Роналду дискредитировать этим можно? Месси на два года младше, только не факт, что он эту разницу в играх сможет покрыть. Лучше напиши среднюю результативность Роналду за Реал. Он забил больше голов, чем сыграл матчей. А, ну да, манипуляция фактами.
Знаешь в чем отличие меня от такого воздуховода как ты?:)) У меня всегда есть джокер в рукаве:))

За совместное время выступление крина и Месси за Испанские команды мы имеем:

472 гола Месси против 450ти у Кринжа, что с лицом?:) Там голевые даже писать не буду, уж очень сильно не хочу тебя унижать:))
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Dexter Morgan
Ответ rigobersong
Знаешь в чем отличие меня от такого воздуховода как ты?:)) У меня всегда есть джокер в рукаве:)) За совместное время выступление крина и Месси за Испанские команды мы имеем: 472 гола Месси против 450ти у Кринжа, что с лицом?:) Там голевые даже писать не буду, уж очень сильно не хочу тебя унижать:))
У тебя нет никакого джокера в рукаве, Ригоберка, ты только и делаешь, что чушь несёшь. Каждый твой комментарий является провокацией. Ух ты, да ладно? А сколько Месси тогда за ПСЖ забил? За аналогичный период статистика Роналду на другом уровне. Месси играл ложной девяткой и правым вингером, не переезжая никуда. При этом до Суареса в Барселоне избавлялись от всех нападающий. Роналду при Бензема и Игуаине сразу начал забивать за Реал. Ригоберка, это всё равно, что сравнивать человека, который годами работает на одном месте с тем, кто время от времени ездит по всему миру, при этом оставаясь лучшим в любой должности и в любой точке земного шара. Давай сравним статистику Месси за ПСЖ со статистикой Роналду в Ювентусе. Роналду никогда не забивал 6 голов в чемпионате, будучи уже сложившимся игроком. И никогда не уступал в результативности партнёрам по команде. При этом он и полузащитником был, вингером, а форвардом уже стал в Ювентусе. Месси же всегда в тройке нападения.
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Гасан исмаилов
Ответ rigobersong
Знаешь в чем отличие меня от такого воздуховода как ты?:)) У меня всегда есть джокер в рукаве:)) За совместное время выступление крина и Месси за Испанские команды мы имеем: 472 гола Месси против 450ти у Кринжа, что с лицом?:) Там голевые даже писать не буду, уж очень сильно не хочу тебя унижать:))
Ты количество матчей месси видел дуралей?
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Dexter Morgan
Ответ Вальдано
Так Месси больше забил за Барсу, когда Роналду играл за Реал именно за это время. Или эта "манипуляция" фактами должна быть тобою скрыта. А ведь ты её знаешь. Или "хавииньесты" пойдут сейчас в атаку?. 😄😄😄🤭
Знаешь, это, как продвинутая статистика, которую обычный болельщик не может вычислить сам. Роналду вообще-то из другого чемпионата приехал. А Месси никуда не уезжал тогда. А уровень Месси вне Ла Лиги и Барселоны мы видели в ПСЖ.
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Dexter Morgan
Ответ KING_OF_RUSSIA
Роналду играл в трёх разных лигах (время на адаптацию), гном почти всю карьеру в тепличных условиях. Один раз перешел в фермер лигу - так сразу результативность упала до 6 голов за сезон (или сколько там у него было?) Теперь Ригоберке: За время их игры в испании: Роналду 84 минуты на гол, Гном 85 минут на гол. У гнома 472 мяча в 476 матчах, у Рона 450 мячей за 438 игр. Что с лицом? Хотел принизить Рона, но даже тут у него статистика лучше, в пересчете на матчи.
Именно так. Потому Роналду лучший. А Месси очень близок, но он второй. Под Месси специально партнёров по команде подбирают, тренеров, ритм игры. Роналду же всегда и везде лучший, при этом он не боится переезжать и брать на себя ответственность. Он мог бы сам в одном клубе сидеть, но ему это не очень интересно. Месси же попробовал себя вне Барселоны. Результат мы увидели. Полностью согласен.
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Вальдано
Наигрывает явно на Жлоб Мендеш Авардс. Только вот неагенту Мендешу придется ещё доплатить за силиконовую статуэтку. Как и Моргану за трындешь. 😄🤭
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Вальдано
Ответ KING_OF_RUSSIA
Роналду играл в трёх разных лигах (время на адаптацию), гном почти всю карьеру в тепличных условиях. Один раз перешел в фермер лигу - так сразу результативность упала до 6 голов за сезон (или сколько там у него было?) Теперь Ригоберке: За время их игры в испании: Роналду 84 минуты на гол, Гном 85 минут на гол. У гнома 472 мяча в 476 матчах, у Рона 450 мячей за 438 игр. Что с лицом? Хотел принизить Рона, но даже тут у него статистика лучше, в пересчете на матчи.
А чего то это ты время на адаптацию только кринжу даёшь?.. Хе.. И зачем кол-во проведенных матчей только здесь подгоняешь?. А за карьеру не считается?. Так удобно?.. Что делать будем с 0+0 в ПО ЧМ?. Где МВП турниров со сборной?.. Отмазкой будут слабые партнёры в сборной?. Подойди к зеркалу. Там ты увидишь что с твоим лицом. 😄🤭
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Dexter Morgan
Ответ Вальдано
Воздуховод, тебе уже объяснили и доказали, что Месси забил больше твоего кумира. Чё ты с темы соскакиваешь?. Или до сих пор больно и влажно от подтрибунного?.. 8 ЗМ, 6 ЗБ, ЧМ, 44 титула. Чини дальше свой воздуховод. Он у тебя явно травит. 😄😄🤭..
Помолчи, за умного сойдёшь. А, ну да, а кто у нас Оскар и Евровидение, Грэмми выигрывал в последние годы? Да всем пофиг.
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Lunatic Insane
Ответ Dexter Morgan
Хейтеры, потом покажете мне аналогичную статистику любого другого топового футболиста в возрасте Роналду. Роналду всем и всё давно доказал. Доминировал в каждом клубе, в каждой лиге и в сборной. И продолжает это делать. Тем временем условный Азар обожрался бургеров, уничтожил свою карьеру. А Роналду остаётся профессионалом. Лучший в истории. Кейн и Холанд топы, но они не Роналду.
никто не Роналду кроме Роналду, этого у него не отнять
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Блуждающий странник
Ответ Dexter Morgan
Когда этот кореец станет лучшим игроком в мире на протяжении всей карьеры, а потом уже в 43 года будет в чемпионате Бутана забивать столько, тогда поговорим.
Так в этом и проблема, бро. Месси и Роналду завершили карьеру можно сказать на клубном уровне, но их будут запихивать во всевозможные топы и сравнения чисто из-за того, что это Месси и Роналду. МЛС и СА не могут и близко стоять к европейским чемпионатам. А если приплетать сюда такие слабые турниры, то почему не писать про всякие чемпионаты Бутана где люди как я уже сказал выше забивают за 10 игр по 25 мячей. Чистой воды лицемерие.
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Killiannnn
Интересно добьет ли до 1000 голов, теоритетически это возможно. Думаю для него это тоже мотивация
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Dexter Morgan
Хейтеры, потом покажете мне аналогичную статистику любого другого топового футболиста в возрасте Роналду. Роналду всем и всё давно доказал. Доминировал в каждом клубе, в каждой лиге и в сборной. И продолжает это делать. Тем временем условный Азар обожрался бургеров, уничтожил свою карьеру. А Роналду остаётся профессионалом. Лучший в истории. Кейн и Холанд топы, но они не Роналду.
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mr kovalsky
Ответ Фарид Харисов
остался 1 гол или пас... чтобы стать первым после Месси, хехе :)
Как же у тебя горит))
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ChefJhonnyMorgan
Ответ Хаскерс
Пеле 1000 голов забил. Или голы Пеле в Бразилии не все считаются, зато голы Роналду в пустыне - все?
Приведи официальную статистику где указано, что Пеле тысячу мячей забил
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Dexter Morgan
Ответ rigobersong
https://www.teamform.com/en/league-ranking/world Голы 66й лиги ровнять с топ-5?:)) Это прикол, там Изи Мазинкини в чемпионате Бурунди 50 забил, где новость?:))
Ригоберка, в отличие от тебя Роналду на всех уровнях был лучшим. А такие, как ты, ничего не делая, ещё там принижаете его заслуги. Роналду в своё время покруче любого другого игрока в топовых чемпионатах статистику выдавал. А смогут ли другие в его нынешнем возрасте столько забивать? Не смогут. И не могли.
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Iamliam
Ответ Гномович!
Время идет а мир футбола не меняется, Роналду забивает 45+ голов за год, Месси дарят очередной липовый ЗМ.
Гномович пишет очередную хейтерскую бредятину про Месси, вместо того чтобы просто порадоваться за своего кумира.
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EminenceGrise
Ответ Гномович!
Время идет а мир футбола не меняется, Роналду забивает 45+ голов за год, Месси дарят очередной липовый ЗМ.
Просто у Месси нормального Лихтенштейна не было!
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Вальдано
Ответ Илья Мурашов
сколько трофеев принесли 46 голов Роналду?
Нуль. Как и нуль в ПО ЧМ. 😄👏
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Ruscello
Ответ Artem Piatkov
Статистика по гол+пас: Пеле - 1112 очков (762+359) Роналду - 1111 очков (865+246) Остался 1 гол или пас П. С.: Те кто пишут про 1000+ голов Пеле, вы в своём уме? Если голы в Чемпе Штата ещё можно посчитать, то голы в товарках и на пляже - нет
А как на счет того, что Сантос клал болт даже на Либертадорес, лишь бы играть товарняки, где платили в сотни раз больше?
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Ruscello
Ответ Artem Piatkov
Выбрали деньги, а не официальный футбол Так зачем тогда засчитывать такие голы?
Ну потому, что матч Реал-Сантос, товарняк, был куда престижнее любого матча в еврокубках, того времени.
Не ради спора, просто для информации.
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Хаскерс
Куда ж Лихтенштейн без Роналду!
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ChefJhonnyMorgan
Ответ Хаскерс
Сорри ошибся, FIFA не верит, что 1000. Говорят, что 1281. Думаешь, врут? На офф сайте.
Да, и более авторитетные источники это подтверждают. В этих 1000 мячей от фифа, есть какой-то выставочный матч, то ли с командой пожарных или наподобие. Где он мячей 19 забил вроде, поэтому эта стата полный бред...
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Solo_777999
Ответ Artem Piatkov
Статистика по гол+пас: Пеле - 1112 очков (762+359) Роналду - 1111 очков (865+246) Остался 1 гол или пас П. С.: Те кто пишут про 1000+ голов Пеле, вы в своём уме? Если голы в Чемпе Штата ещё можно посчитать, то голы в товарках и на пляже - нет
Пеле - 762+359= 1121 очко.
так, что нужно ещё минимум 10 голов или пасов)
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atomio
Ответ Artem Piatkov
Статистика по гол+пас: Пеле - 1112 очков (762+359) Роналду - 1111 очков (865+246) Остался 1 гол или пас П. С.: Те кто пишут про 1000+ голов Пеле, вы в своём уме? Если голы в Чемпе Штата ещё можно посчитать, то голы в товарках и на пляже - нет
а голы в песках среди любителей, стало быть - да?
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seregqua
Ответ Artem Piatkov
Статистика по гол+пас: Пеле - 1112 очков (762+359) Роналду - 1111 очков (865+246) Остался 1 гол или пас П. С.: Те кто пишут про 1000+ голов Пеле, вы в своём уме? Если голы в Чемпе Штата ещё можно посчитать, то голы в товарках и на пляже - нет
Смотря какой источник брать

По трансфермаркту, например, у Роналду уже 279 передач
- 6 Спортинг
- 11 Аль-Наср
- 22 Ювентус
- 45 Сборная
- 64 МЮ
- 131 Реал

Так что Пеле уже позади, впереди - планка в 1200 голевых действий
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Хаскерс
Ответ ChefJhonnyMorgan
Приведи официальную статистику где указано, что Пеле тысячу мячей забил
Сорри ошибся, FIFA не верит, что 1000. Говорят, что 1281. Думаешь, врут? На офф сайте.
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