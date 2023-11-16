«Реал» может получить от ФИФА 1,2 млн евро компенсации за травму Камавинга – по 20,5 тысяч за каждый день восстановления

ФИФА выплатит «Реалу» денежную компенсацию за травму Эдуардо Камавинга.

Напомним, полузащитник получил травму после столкновения с Усманом Дембеле на тренировке сборной Франции. У Камавинга выявлено растяжение связок колена, он может пропустить около двух месяцев.

По информации Marca, поскольку Камавинга получил травму во время паузы на матчи сборных, ФИФА выплатит «Реалу» денежную компенсацию в размере 20,5 тысячи евро за каждый день его восстановления. Таким образом, общая сумма компенсации может достигнуть 1,2 миллиона евро, если Камавинга не сможет играть в течение 60 дней.

Отметим, что, согласно регламенту ФИФА, лимит компенсации за травму игрока во время паузы на матчи сборных не должен превышать 7,5 млн евро, выплачиваемых в течение одного года.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?