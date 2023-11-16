«Реал» может получить от ФИФА 1,2 млн евро компенсации за травму Камавинга – по 20,5 тысяч за каждый день восстановления

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига травмы ФИФА Эдуардо Камавинга деньги Футбол

ФИФА выплатит «Реалу» денежную компенсацию за травму Эдуардо Камавинга.

Напомним, полузащитник получил травму после столкновения с Усманом Дембеле на тренировке сборной Франции. У Камавинга выявлено растяжение связок колена, он может пропустить около двух месяцев.

По информации Marca, поскольку Камавинга получил травму во время паузы на матчи сборных, ФИФА выплатит «Реалу» денежную компенсацию в размере 20,5 тысячи евро за каждый день его восстановления. Таким образом, общая сумма компенсации может достигнуть 1,2 миллиона евро, если Камавинга не сможет играть в течение 60 дней.

Отметим, что, согласно регламенту ФИФА, лимит компенсации за травму игрока во время паузы на матчи сборных не должен превышать 7,5 млн евро, выплачиваемых в течение одного года.

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10 комментариев

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corazón blanco
Игрока это вернуть не поможет. Конечно это лучше, чем ничего. Но платили бы еще зарплату этот период, было бы более справедливо по отношению к клубам.
+7
-3
+4
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RUSLAN USMANKULYYEW
Ответ Роман
Джамаль, Педри, Гиви готовы во имя Барсы получить компенсацию от ФИФА
А причём тут Мусиала?
+4
-1
+3
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Дмитрий Орлов
А почему платит ФИФА, если это отбор на Евро ?
+1
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Н.Ф.
1,2 млн делить на 60 будет ровно 20 тысяч.
0
0
0
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Roman_ello
Ответ Дмитрий Орлов
А почему платит ФИФА, если это отбор на Евро ?
Кстати, да‼️
0
0
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