Слот об игре Виртца: «Когда футболиста покупают за такие деньги, люди смотрят на голы и передачи. У Флориана уже должно было быть 6-7 пасов – не везет с реализацией»

Арне Слот поддержал Флориана Виртца.

В 10 матчах за мерсисайдцев полузащитник, купленный у «Байера» летом за 116 миллионов фунтов, сделал одну голевую передачу.

«Когда футболиста покупают за такие деньги, люди в первую очередь смотрят на голы и передачи. Но могу сказать, что у него уже должно было быть шесть или семь голевых передач.

Посмотрите на его передачи партнерам, который не привели к голам – яркий пример в матче против «Челси», когда спустя минуту после выхода на замену он сделал отличный пас на Мохамеда Салаха .

Мо забивает такие в 99 из 100 случаев. Или в 98 из 100. До этого Мо попал в штангу в матче против «Атлетико», получив мяч от Флориана.

Флориану немного не везло с реализацией у партнеров.

В целом нормально, что 22-летнему футболисту приходится адаптироваться в другой стране, тем более мы говорим про АПЛ », – сказал главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот .