  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Знаете эффект пылесоса? Сегодня его в другую трубу вставили, мяч не засасывался в ворота соперника». Тренер «СКА Поддубский после 0:0 с «Соколом»
Видео
2

«Знаете эффект пылесоса? Сегодня его в другую трубу вставили, мяч не засасывался в ворота соперника». Тренер «СКА Поддубский после 0:0 с «Соколом»

Алексей Поддубский креативно описал матч СКА против «Сокола».

Команды встречались в 15-м туре Pari Первой лиги, игра завершилась со счетом 0:0. После игры Поддубский остался недоволен тем, что мяч не шел в ворота гостей.

«Знаете эффект пылесоса? Когда засасывает, а в другую дырку вставляешь – он распыляет.

По-моему, пылесос сегодня в другую трубу вставили, скажем так, что мяч не засасывался в ворота соперника, наоборот, отталкивался», – заявил главный тренер «СКА Хабаровск».

После 15 туров Первой лиги СКА идет восьмым в таблице, «Сокол» находится на 17-й строчке. В следующем матче клуб из Хабаровска 26 октября примет «Факел», саратовцы за день до этого сыграют дома с «Волгой».

Кто победит в главном матче Бундеслиги?2807 голосов
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: телеграм-канал «Первая Лига|ФНЛ»
logoСКА Хабаровск
logoАлексей Поддубский
logoПервая лига
logoСокол
ахахаха
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Фанаты «Баварии» написали петицию против приезда Боатенга на стажировку в клуб. В 2024-м экс-футболиста оштрафовали на 200 тысяч евро по делу об избиении матери двух дочерей
112 минут назад
Хавбек «Бетиса» Руибаль: «Футбол маскулинизирован, любое иное проявление привлекает внимание. Жена накрасила мне ногти, я красил их каждый день – в зависимости от цвета волос»
2015 минут назадФото
Поцеловавший Эрмосо экс-глава RFEF написал книгу «Убийство Рубиалеса», цена – 23,90 евро. В релизе отметили, что это провизведение «жертвы крупнейшего заговора в испанском футболе»
1527 минут назад
Чемпионат России. ЦСКА против «Локомотива», «Спартак» примет «Ростов», «Краснодар» в гостях у «Махачкалы»
11341 минуту назадLive
Де Йонг о Ямале: «Он хорошо справляется – на тренировках и в матчах. Если продолжит так же, мне все равно, что Ламин будет делать за пределами поля»
1455 минут назад
Вратарь «Зенита» Адамов прочитал больше 100 книг: «Ремарк сильно повлиял на меня. «Тысяча сияющих солнц» Хоссейни – моя любимая книга»
49сегодня, 09:37
«Галатасарай» зимой попытается подписать Кисляка. Тренер Бурук дал положительный отзыв по хавбеку ЦСКА (Fotomac)
44сегодня, 09:24
Слот об игре Виртца: «Когда футболиста покупают за такие деньги, люди смотрят на голы и передачи. У Флориана уже должно было быть 6-7 пасов – не везет с реализацией»
11сегодня, 09:14
Артета о безголевой серии Дьокереша: «Доволен тем, что он делает для «Арсенала». Говорил ему о необходимости «девятки», которая справится с тем, что не забивает 6-8 матчей»
17сегодня, 08:57
«Сколько «Спартаку» можно перебирать этих иностранцев? Платят большие деньги, а своих не приглашают в топ-клубы. Юран бы подошел». Самсонов о красно-белых
33сегодня, 08:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Ноттингем Форест» – «Челси». Гарначо играет. Онлайн-трансляция начнется в 14:30
527 минут назад
«Пари НН» – «Акрон». Дзюба играет. Онлайн-трансляция
42 минуты назадLive
«Крылья Советов» – «Оренбург». Ахметов и Сутормин играют. Онлайн-трансляция
142 минуты назадLive
«Тоттенхэм» поддержал акцию против расизма: «Гордимся работой по обеспечению инклюзивности и принципом нулевой терпимости к любым формам дискриминации»
443 минуты назад
«Фулхэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 09:18
«Рома» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1сегодня, 09:10
«Торино» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 09:05
«Бавария» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
1сегодня, 08:57
«Атлетико» – «Осасуна». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 08:47
«Локомотив» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 19:45
9сегодня, 08:40