«Знаете эффект пылесоса? Сегодня его в другую трубу вставили, мяч не засасывался в ворота соперника». Тренер «СКА Поддубский после 0:0 с «Соколом»

Алексей Поддубский креативно описал матч СКА против «Сокола».

Команды встречались в 15-м туре Pari Первой лиги, игра завершилась со счетом 0:0. После игры Поддубский остался недоволен тем, что мяч не шел в ворота гостей.

«Знаете эффект пылесоса? Когда засасывает, а в другую дырку вставляешь – он распыляет.

По-моему, пылесос сегодня в другую трубу вставили, скажем так, что мяч не засасывался в ворота соперника, наоборот, отталкивался», – заявил главный тренер «СКА Хабаровск ».

После 15 туров Первой лиги СКА идет восьмым в таблице, «Сокол » находится на 17-й строчке. В следующем матче клуб из Хабаровска 26 октября примет «Факел», саратовцы за день до этого сыграют дома с «Волгой».