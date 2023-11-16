Камавинга пропустит около 2 месяцев из-за травмы колена (As)

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига травмы Эдуардо Камавинга Футбол

Эдуардо Камавинга, возможно, выбыл надолго.

Напомним, полузащитник сборной Франции получил травму на тренировке после столкновения с Усманом Дембеле. У него выявлено растяжение связок правого колена. 

21-летний футболист пропустит около 2 месяцев из-за этой травмы, сообщает As. Ему еще предстоит пройти дополнительные обследования, которые позволят поставить более точный диагноз.

В текущем сезоне Ла Лиги Эдуардо провел 13 матчей. Его статистику можно найти здесь

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35 комментариев

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Azam1707
вот это сильнейшая потеря, один кит остался - Феде
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Георгий Амиян
Настоящий универсал. Теперь заменяет в Реале еще и Азара!
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Сергей Галынский
жопа(((((
+4
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Den
ну теперь реал начнет проигрывать
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GuruFutbola
Мчк был, есть и будет позором футбола, как бы не оправдывались глоры меньше чем клуба)
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Alexshara
вот это потеря потерь, надеюсь быстро вернётся, так то в ЛЧ выход оформлен, в чемпе вот надо, надежда на вечных Модрича и Кросса
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Artem Gavrishov
Потеря для Реала…
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Alexshara
Ответ mqh9pzrxgf
Нико пас, гюлер надеюсь поправится, будут полноценные 4-3-3 с хоселу в центре
да, всё так, но Гюлер пока не понятно, молодой 2 раз на замены вышел, ну пока не увидел я ни чего такого чтоб надёжно в старте, Хоселу при всём уважении не тянет уровень, да и главное центр, а там и травмы
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mqh9pzrxgf
Ответ Alexshara
вот это потеря потерь, надеюсь быстро вернётся, так то в ЛЧ выход оформлен, в чемпе вот надо, надежда на вечных Модрича и Кросса
Нико пас, гюлер надеюсь поправится, будут полноценные 4-3-3 с хоселу в центре
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MESSIya
Ответ Alexshara
вот это потеря потерь, надеюсь быстро вернётся, так то в ЛЧ выход оформлен, в чемпе вот надо, надежда на вечных Модрича и Кросса
Relevo пишут, что в Январе
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takehiko
Ответ GuruFutbola
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вспомни как беллингем попустил барсу. поверь, это того стоит
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Stereophonics89
Ответ Никита Гарин
У Мадрида просто несчастье какое-то. Причем выпадают одни из ключевых футболистов. Началось ещё до сезона и продолжается до сих пор. Куртуа, Кепа, Милитао, Белленгем, Камавинга, Менди, Тчуамени. А игр придумываем все больше и больше 🤯
братья по несчастью с МЮ
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TDB
Дембеле продолжает помогать Барселоне, получается
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Team_Coach
Очень жаль
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corazón blanco
Просто жесть, Камавинга, Тчуамени. Какое-то проклятие в этом сезоне с травмами. Вся надежда на старую гвардию и Вальверде. Здоровья Эдуардо и скорейшего возвращения на поле!
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artemka07
А играть кто будет?
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Рашпель793
Ахтунг какой-то. Один ключевой игрок за другим вылетают.
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Quest
Вечные Модрич и Кроос…)
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Begench Berdimuradov
Алексей Белоус
Эдуардо Камавинга может... МОЖЕТ ЧЕГО??
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Shem010
Да ####ец!!!! Как задолбали эти сборные
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Аркадий Байдерин
На стариков надежда. Что поделать
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Panurge From hell
только не несчастный Кроос в роли опорником.Уж лучше Алаба.
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Пароль Логинов
вот это поворот
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GuruFutbola
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Шем
У Реала ни одного профильного опорника на ближайшие 2 месяца. Это уже проблема.
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Никита Гарин
У Мадрида просто несчастье какое-то. Причем выпадают одни из ключевых футболистов. Началось ещё до сезона и продолжается до сих пор. Куртуа, Кепа, Милитао, Белленгем, Камавинга, Менди, Тчуамени. А игр придумываем все больше и больше 🤯
+1
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