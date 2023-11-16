Камавинга пропустит около 2 месяцев из-за травмы колена (As)

Эдуардо Камавинга, возможно, выбыл надолго.

Напомним, полузащитник сборной получил травму на тренировке после столкновения с Усманом Дембеле. У него выявлено растяжение связок правого колена.

21-летний футболист пропустит около 2 месяцев из-за этой травмы, сообщает As. Ему еще предстоит пройти дополнительные обследования, которые позволят поставить более точный диагноз.

В текущем сезоне Ла Лиги Эдуардо провел 13 матчей. Его статистику можно найти здесь.

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