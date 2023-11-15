Роднина о словах Березуцкого про отъезд из России: «Назовите хоть одного футболиста, добившегося великих результатов в Европе, сейчас таких нет – вот и весь ответ. Его призыв не кажется верным»

Теги ЦСКА Василий Березуцкий премьер-лига Россия Сборная России по футболу Ирина Роднина Государственная дума Политика Футбол

Ирина Роднина прокомментировала слова Василия Березуцкого об отъезде из России.

Ранее экс-защитник ЦСКА порекомендовал российским футболистам уезжать за рубеж для развития карьеры: «Сейчас 100% надо уезжать. Это касается всех спортсменов: они должны выступать, неважно, за какую страну».

«Назовите хоть одного [российского] футболиста, который добился великих результатов в Европе? В нынешнее время ни одного такого нет. Вот и весь ответ господину Березуцкому.

Как футболиста знаю его, как человека – нет. Нас, спортсменов, ориентировали готовиться на большой результат.

Но при этом призывать просто уезжать из страны кажется не совсем верным. Если он высказывается о себе, то надо так и сказать: «Я выражаю свое мнение».

А с лозунгами сейчас не время выступать!» – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.

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82 комментария

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Bartez1986
зачем Березуцкому говорить, что он выражает свое мнение, если это его интервью? а чье он мнение выражает? сантехника ЖЭКа?
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Yurij Zhemchuzhnikov
Козлом не назвала , уже плюс .
+61
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+60
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PFC_ZENIT
Покер Аршавина великий момент если что
+47
-3
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ta-tosha
назовите хоть одного фигуриста, у которого коэффициент узнаваемости среди спортивных болельщиков мира больше 1%. И среди обычных людей в мире больше 0,1%
+36
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Cruel Snake
Кокорин!
+22
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Peter Parker
Уезжайте лучше в Америку, - добавила Роднина
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Артур Джаниашвили
А как можно добиться великих результатов не пробуя?
+16
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окечуква
Ну вот Аленичев, насколько помню, в финале выигранной ЛЧ гол забил. Это великий результат.
+15
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Diablosax
Ирина, ты тоже тогда, все когда даешь ответы журналистам не забывай добавлять «выражаю свое мнение». В частности, почему сейчас не сказала?! Начинай с себя!
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seppblatter@mail.ru
Если сейчас нет футболистов, добившихся высоких результатов в Европе, то и ехать туда не надо.
Обычная логика РФ-депутата.
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градус ненависти
В едре всю неделю будет полыхать
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Плеймейкер87
Ответ Yurij Zhemchuzhnikov
Козлом не назвала , уже плюс .
Месси тоже козлом называют, но есть нюанс:)
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Beriya
как же задолбали эти депутаты
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Oleg Olegov
Василий Березуцкий- бронзовый призер евро и обладатель кубка УЕФА, чем не великий результат в Европе?
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snork
Роднина сама в Америке была долгое время, когда не нужна там стала никому вернулась, здесь легче деньги доставать, подпевай только власть имущим.
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CSKA_AC Milan
Завтра гарант скажет "надо ехать" и эти Роднины, Журовы и Терешковы, будут локтями друг друга расталкивать, чтобы прокричать "Вы, слышали, что сказали? Надо ехать!".
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LeSang
Так может никакой российский футболист и не добился никаких результатов, потому что сидел в болоте РПЛ и думал: "Таити, Таити, нас и тут неплохо кормят"
+6
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Melnikov1968
То есть, если бы Березуцкий добился великих результатов, то его призыв выглядел бы вполне патриотично?
+7
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OldRedWhite
Ответ ta-tosha
назовите хоть одного фигуриста, у которого коэффициент узнаваемости среди спортивных болельщиков мира больше 1%. И среди обычных людей в мире больше 0,1%
Знаменитая Швейцарская пара Белоусова и Протопопов !
Враги народа и изменники Родины !
+7
-2
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Евгений Иванов
вчера Роднина говорила, что не следит за соревнования по фигурке в России, потому что ей интересны только международные соревнования, а сегодня отказывает футболистам в международных играх
+4
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Vasily Stavchansky
Тут можно парировать что сейчас их нет, потому что никто и не едет)))

Хотя Сашка Головин это топ. Но бабка не в курсе.
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Борис Громов
Ответ Cruel Snake
Кокорин!
и Васин
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Лёха выдыхай
Чем-то напомнило «Не жили богато, нечего и начинать»
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Дмитрий Фурсов
Так таких и не будет, если никто уезжать не будет. Останутся наши футболисты продуктом исключительно для внутреннего потребления
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Председатель ЖЭКа
Уезжать надо, когда в другом месте есть возможность развития, когда есть условия или конкуренция для раскрытия потенциала. Это касается любой деятельности и любого перемещения, хоть между компаниями, хоть между городами или странами.
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Даня Чебыкин
Ответ окечуква
Ну вот Аленичев, насколько помню, в финале выигранной ЛЧ гол забил. Это великий результат.
так то он еще и в финале кубка уефа забил.
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sanek_rabona
Ответ KMR
Канчельскис по сути СССР, Аленичев - да. Мостовой и Карпин ни одного значимого трофея.
Ну раз болельщики хотели памятник поставить за его игру - я думаю это можно считать своего рода достижением.
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Максим Савчук
А чемпион Кипра это вам шутки что ли?
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Московские Куницы
Ответ Bartez1986
зачем Березуцкому говорить, что он выражает свое мнение, если это его интервью? а чье он мнение выражает? сантехника ЖЭКа?
Видимо когда кое-кто дает интервью, то он выражает не свое мнение, а кое-кого...
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Председатель ЖЭКа
Вот так, и уезжать нельзя и в чемпионатах ЖЭКа участвовать не солидно …
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Sobachkin
Мостовой, Канчельскис, Карпин, Алеиничев, Жирков, Аршавин, Погребняк, Головин.... Мало? Роднина типичная бабка дальше программы Время не переключает
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KMR
Ответ sanek_rabona
Аленичев, Мостовой, Карпин, Канчельскис и т.д.
Канчельскис по сути СССР, Аленичев - да. Мостовой и Карпин ни одного значимого трофея.
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KMR
Ну тут права.
У Украины есть Шевченко,у Грузии Каладзе,у Беларуси Глеб, у Армении Мхитарян
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bellyashe
«…единственный верный призыв - на службу в ВС РФ! присоединяйся к своим, будь мужиком!» - добавила Роднина.
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Юрий Луговой
Ответ KMR
Канчельскис по сути СССР, Аленичев - да. Мостовой и Карпин ни одного значимого трофея.
Мостовой и Карпин может и без трофеев, но зато уровень футбола совсем другой. А что в нашем низкоуровневом чемпионате много трофеев взять можно, кубок страны и тот второсортный трофей, в отличии от кубков в других странах.
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Птюч, Ёж.
Ответ окечуква
Ну вот Аленичев, насколько помню, в финале выигранной ЛЧ гол забил. Это великий результат.
20 лет назад. молодец чукча. но более актуальным примером может быть переход Зинченко из Уфы в Манчестер сити. хоть он и не россиянин.
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Kristine Kristine
Депутаты ничего толкового для спорта и спортсменов делать не хотят, но осуждают спортсменов за нелояльносьть. Их готовили к великим достижениям? Ок? К каим достижениям предлагает Роднина готовиться, что если даже Российскую серию гран-при уничижительно обзывает
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#nikon
Кто откликнулся на призыв Березуцкого?
Огласите, весь список, пожалста!
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Alexey Khokhryakov
Кержаков в Севилье когда играл
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.ru
А с лозунгами сейчас не время выступать...
оно и понятно... выборы на носу
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мы есть чемпионы
Например Аленичев
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Prochor Potapich
Ответ .ru
А с лозунгами сейчас не время выступать... оно и понятно... выборы на носу
Да ей плевать на выборы, её и однопартийцев считай уже выбрали, выборы для них галочка
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rasso
А зачем вообще заниматься спортом? Вдруг результаты не окажутся выдающимися
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Dizzod
Я тоже ничего не добился в Реале. Плохой клуб.
Что бы чего-то добиться там надо туда уехать. Хвича, Михитарян, Зинченко чего-то добились..Какие-то трофеи у них есть. Конечно это не россияне, но из плм/минус схожих условий.
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Жорег Борщофф
Именно. В данное время особенно. Отъезд не даст ничего хорошего, а лучшее время потерять можно.
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ДнепрЧемпион1983
ерунда какая то - это высказывание применимо ко всем футболистам всех стран мира кроме топ-5 . им всем надо ехать из своих чемпионатов будь то хоть португалия или греция в топ - 5 ( англия германия италия франция испания) чтобы реально развиваться. хайп на ровном месте развели!
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мы есть чемпионы
роднина вообще не в теме.
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leon01
Уж насчёт лозунгов с вами господа тягаться трудно, побаиваюсь иногда утюг включать
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Константин Кирчанов
За то оставшись здесь можно поиграть за хорошую зарплату, потом пристроиться на теплое место какого нибудь депута/политика/министра/сенатора, на худой конец стать экспертом на Газ тв. А больших результатов может и не быть, это спорт, случается всякое
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Ротенберг
А что футболисты и другие спортсмены сейчас могут достичь в России?
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