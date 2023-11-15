Роднина о словах Березуцкого про отъезд из России: «Назовите хоть одного футболиста, добившегося великих результатов в Европе, сейчас таких нет – вот и весь ответ. Его призыв не кажется верным»
Ирина Роднина прокомментировала слова Василия Березуцкого об отъезде из России.
Ранее экс-защитник ЦСКА порекомендовал российским футболистам уезжать за рубеж для развития карьеры: «Сейчас 100% надо уезжать. Это касается всех спортсменов: они должны выступать, неважно, за какую страну».
«Назовите хоть одного [российского] футболиста, который добился великих результатов в Европе? В нынешнее время ни одного такого нет. Вот и весь ответ господину Березуцкому.
Как футболиста знаю его, как человека – нет. Нас, спортсменов, ориентировали готовиться на большой результат.
Но при этом призывать просто уезжать из страны кажется не совсем верным. Если он высказывается о себе, то надо так и сказать: «Я выражаю свое мнение».
А с лозунгами сейчас не время выступать!» – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Обычная логика РФ-депутата.
Враги народа и изменники Родины !
Хотя Сашка Головин это топ. Но бабка не в курсе.
У Украины есть Шевченко,у Грузии Каладзе,у Беларуси Глеб, у Армении Мхитарян
Огласите, весь список, пожалста!
оно и понятно... выборы на носу
Что бы чего-то добиться там надо туда уехать. Хвича, Михитарян, Зинченко чего-то добились..Какие-то трофеи у них есть. Конечно это не россияне, но из плм/минус схожих условий.