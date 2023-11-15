Роднина о словах Березуцкого про отъезд из России: «Назовите хоть одного футболиста, добившегося великих результатов в Европе, сейчас таких нет – вот и весь ответ. Его призыв не кажется верным»

Ирина Роднина прокомментировала слова Василия Березуцкого об отъезде из России.

Ранее экс-защитник порекомендовал российским футболистам уезжать за рубеж для развития карьеры: «Сейчас 100% надо уезжать. Это касается всех спортсменов: они должны выступать, неважно, за какую страну».

«Назовите хоть одного [российского] футболиста, который добился великих результатов в Европе? В нынешнее время ни одного такого нет. Вот и весь ответ господину Березуцкому.

Как футболиста знаю его, как человека – нет. Нас, спортсменов, ориентировали готовиться на большой результат.

Но при этом призывать просто уезжать из страны кажется не совсем верным. Если он высказывается о себе, то надо так и сказать: «Я выражаю свое мнение».

А с лозунгами сейчас не время выступать!» – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию .

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