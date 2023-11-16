Медведев первым вышел в полуфинал итогового турнира

обыграл в рамках итогового турнира – 7:6(7), 6:4. Россиянин повел 5:1 в матчах с немцем в этом сезоне.

Это вторая двухсетовая победа Медведева на групповом этапе. За счет этого он первым гарантировал себе место в полуфинале.

Медведев пятый раз играет на итоговом и третий раз вышел в 1/2.

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