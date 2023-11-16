Медведев первым вышел в полуфинал итогового турнира
Даниил Медведев обыграл Александра Зверева в рамках итогового турнира ATP – 7:6(7), 6:4. Россиянин повел 5:1 в матчах с немцем в этом сезоне.
Это вторая двухсетовая победа Медведева на групповом этапе. За счет этого он первым гарантировал себе место в полуфинале.
Медведев пятый раз играет на итоговом и третий раз вышел в 1/2.
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Алькарасу нужна еще одна победа в группе или в 1/2, чтобы гарантировать себе №2
И тут интересно, на кого же он попадет из соседней группы.
Хочется Руне, конечно
Но всякое бывает...и в Руне верим, хотя он тоже не подарок, конечно)
На счет Джокович, честно говоря, хз. Если бы он с Цыпой играл, вопросов бы не было.
Хуркач же может и доставить ой, каких проблем Ноле.
Сильная подача, быстрый корт, плюс, мотивация 200 очков в карман, призовые + красивое завершение года - выиграть 1-ю ракетку мира - почему бы и нет?)
Без ложки дёгтя никак - первый сет реально повезло - мало агрессии, ошибки(особенно резали глаз попытки попасть справа под линию).... Саша хорошо играл, агрессивно - отдал быстро свою подачу, собрался и начал играть от себя. быстро вернул брейк и в целом смотрелся психологически лучше... Переломный момент наступил на тай-брейке при счете 4-1 в пользу Зверя - у сетки он должен был делать 5-1 и забирать сет, но глупо срезал в сетку и сильно расстроился... Даниил сравнял, пошли взаимные ошибки, но он уже выглядел психологически увереннее, даже проиграв сет думаю он бы забрал этот матч. Но в итоге психология и удача были на его стороне!
Там пока не понятно - все, кроме Хуркача, могут выйти.
А Джокович, если даже поляка пройдет, может пролететь мимо плэй-офф