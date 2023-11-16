Медведев первым вышел в полуфинал итогового турнира

Теги ATP ATP Finals Александр Зверев Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев обыграл Александра Зверева в рамках итогового турнира ATP – 7:6(7), 6:4. Россиянин повел 5:1 в матчах с немцем в этом сезоне.

Это вторая двухсетовая победа Медведева на групповом этапе. За счет этого он первым гарантировал себе место в полуфинале.

Медведев пятый раз играет на итоговом и третий раз вышел в 1/2.

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26 комментариев

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kyckoba
По поводу того, что он не выигрывает турниры дважды. Прошлый итоговый он брал в Лондоне, так что не считается! Красавчик Даня! Пусть победит в Турине🤞🏻
+21
0
+21
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LightWithin
С почином Даня. Играй в своё удовольствие, а коль получится, возьми эту чашку. Пальцы скрестил ;-))
+17
0
+17
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ABarca777
Молодец!
+10
0
+10
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aapirogov
Красиво будет, если Даня догонит Новака и Карлитоса по трофеям в этом календарном году. Очень спокойно и уверенно выглядит по итогам первых двух матчей. Удачи в полуфинале!
+9
-2
+7
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Timofey29
Ответ LightWithin
Насчёт первого, а разве Синнер ранее не вышел из группы!? 🤔
Нет. Там возможны варианты . По количеству выигранных сетов
+5
0
+5
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Alexander2022
Ответ LightWithin
Насчёт первого, а разве Синнер ранее не вышел из группы!? 🤔
Нет. Если Руне выигрывает у него в двух и Джокович у Хуркача в двух, то итальянец мимо
+4
0
+4
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avmoro
Ответ c0ncistad0r
но давайте смотреть правде в глаза: текущий Синнер вообще мало кому проиграет, а тем более - Руне, а Джокович ни при каких обстоятельствах не уступит немотивированному Хуркачу
деньги и очки за победу – это не мотивация, а победа над Джоковичем – тоже ничего не значит? На прошлом итоговом самым упорным и, пожалуй, интересным матчем было противостояние Джокович–Медведев, которое ничего не решало ни для одного, ни для другого. При любом исходе Джокович выходил с первого места, а Даня вылетал... И что – три сета, три тайбрейка – было не оторваться от такой фантастической борьбы в казалось бы ничего незначащей встрече
+4
0
+4
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AsthmaSundby
На матч с Алькарасом должен быть мега мотивирован, потому что Медведев может попасть на 2-ю строчку по итогам года только если обыграет Алькараса, а потом выиграет турнир.

Алькарасу нужна еще одна победа в группе или в 1/2, чтобы гарантировать себе №2
+5
-1
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Кагов
Умная победа Медведева! Рисковал редко, но метко!
+5
-1
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igorrado@yandex.ru
Даня, вперед!
И тут интересно, на кого же он попадет из соседней группы.
Хочется Руне, конечно
+4
0
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Ебздрогыч
Ай, молодца!
+6
-2
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Кот под ногами майора
Ну всё. Конец света близок. Что следующее? Выиграет какой-нибудь турнир во второй раз?)
+4
-1
+3
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VILL
Ответ c0ncistad0r
но давайте смотреть правде в глаза: текущий Синнер вообще мало кому проиграет, а тем более - Руне, а Джокович ни при каких обстоятельствах не уступит немотивированному Хуркачу
200 очков в рейтинг и бабло за выигрыш это не мотивация???
+3
0
+3
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igorrado@yandex.ru
Ответ c0ncistad0r
но давайте смотреть правде в глаза: текущий Синнер вообще мало кому проиграет, а тем более - Руне, а Джокович ни при каких обстоятельствах не уступит немотивированному Хуркачу
На счет первой части Вашего комментария, полностью на 100 % согласен. ИМХО Синнер - здесь и сейчас сильнейший.
Но всякое бывает...и в Руне верим, хотя он тоже не подарок, конечно)
На счет Джокович, честно говоря, хз. Если бы он с Цыпой играл, вопросов бы не было.
Хуркач же может и доставить ой, каких проблем Ноле.
Сильная подача, быстрый корт, плюс, мотивация 200 очков в карман, призовые + красивое завершение года - выиграть 1-ю ракетку мира - почему бы и нет?)
+3
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+3
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kyckoba
Ответ LightWithin
Насчёт первого, а разве Синнер ранее не вышел из группы!? 🤔
Нет, тк он сет Новаку проиграл
+2
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nikitoq
Даниил с победой! Два классных розыгрыша в последнем гейме заставили крикнуть вслух "хорОООш!". Удачи дальше на турнире!
Без ложки дёгтя никак - первый сет реально повезло - мало агрессии, ошибки(особенно резали глаз попытки попасть справа под линию).... Саша хорошо играл, агрессивно - отдал быстро свою подачу, собрался и начал играть от себя. быстро вернул брейк и в целом смотрелся психологически лучше... Переломный момент наступил на тай-брейке при счете 4-1 в пользу Зверя - у сетки он должен был делать 5-1 и забирать сет, но глупо срезал в сетку и сильно расстроился... Даниил сравнял, пошли взаимные ошибки, но он уже выглядел психологически увереннее, даже проиграв сет думаю он бы забрал этот матч. Но в итоге психология и удача были на его стороне!
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igorrado@yandex.ru
Ответ LightWithin
Насчёт первого, а разве Синнер ранее не вышел из группы!? 🤔
Не.
Там пока не понятно - все, кроме Хуркача, могут выйти.
А Джокович, если даже поляка пройдет, может пролететь мимо плэй-офф
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"Рот-Вайсс"
Ответ Кот под ногами майора
Ну всё. Конец света близок. Что следующее? Выиграет какой-нибудь турнир во второй раз?)
Нет. Прошлый Итог выиграл в Лондоне, а это - в Торино. Так что - несчитово.
+2
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+2
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c0ncistad0r
Ответ igorrado@yandex.ru
Даня, вперед! И тут интересно, на кого же он попадет из соседней группы. Хочется Руне, конечно
но давайте смотреть правде в глаза: текущий Синнер вообще мало кому проиграет, а тем более - Руне, а Джокович ни при каких обстоятельствах не уступит немотивированному Хуркачу
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Генадий Адамов
Ответ c0ncistad0r
но давайте смотреть правде в глаза: текущий Синнер вообще мало кому проиграет, а тем более - Руне, а Джокович ни при каких обстоятельствах не уступит немотивированному Хуркачу
П̠а̠н̠ д̠е̠н̠ь̠г̠и̠ л̠ю̠б̠и̠т̠, а̠ з̠а̠ п̠о̠б̠е̠д̠у̠ х̠о̠р̠о̠ш̠и̠й̠ б̠о̠н̠у̠с̠, е̠с̠л̠и̠ т̠о̠л̠ь̠к̠о̠ Н̠о̠л̠е̠ в̠о̠з̠м̠е̠с̠т̠и̠т̠ е̠м̠у̠
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Генадий Адамов
Ответ igorrado@yandex.ru
Не. Там пока не понятно - все, кроме Хуркача, могут выйти. А Джокович, если даже поляка пройдет, может пролететь мимо плэй-офф
э̠т̠о̠ б̠у̠д̠е̠т̠ о̠ч̠е̠н̠ь̠ о̠б̠и̠д̠н̠о̠
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c0ncistad0r
Ответ VILL
200 очков в рейтинг и бабло за выигрыш это не мотивация???
по сравнению с мотивацией борьбы за титул - нет
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brace
молодец Даниил! давай и дальше выходи
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Antonbezb
Послезавтра будет разыграно первое место в группе
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igor nn
С Аль-Карасёне. даже на расслабоне бесполезно играть ибо выбирать соперника на полуфинал не приходится..Что серб,что Грешник в хорошей форме.Разве что Руне как то сможет удивить..
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LightWithin
Насчёт первого, а разве Синнер ранее не вышел из группы!? 🤔
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