НХЛ. «Каролина» сыграет с «Филадельфией», «Эдмонтон» примет «Сиэтл», «Колорадо» – «Анахайм», «Айлендерс» против «Ванкувера»
«Каролина» сыграет с «Филадельфией» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Эдмонтон» примет «Сиэтл», «Колорадо» – «Анахайм», «Ванкувер» будет противостоять «Айлендерс».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 ноября, 03.30, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 16 ноября, 04.30, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 16 ноября, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 16 ноября, 06.00, «Rogers Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Нью Йорк Айлендерс!
Не сдаёмся!
А если ты так ставишь вопрос и ищешь меня под забором - я тебе задам встречный вопрос - Ижевский) выбросишь джерси Овечкина если он не поддержит Владимира Владимировича на выборах или всё таки оставишь..
Ну что же..
Саня.. Кстати когда платишко примерял.. Нигде не жало.. Хорошо село?))