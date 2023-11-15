НХЛ. «Каролина» сыграет с «Филадельфией», «Эдмонтон» примет «Сиэтл», «Колорадо» – «Анахайм», «Айлендерс» против «Ванкувера»

Теги результаты матчей Айлендерс Филадельфия Каролина Ванкувер Колорадо Эдмонтон Анахайм НХЛ Сиэтл Хоккей

«Каролина» сыграет с «Филадельфией» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Эдмонтон» примет «Сиэтл», «Колорадо» – «Анахайм», «Ванкувер» будет противостоять «Айлендерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Каролина – Филадельфия
Дата проведения
16 ноября, 03.30, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Сиэтл
Дата проведения
16 ноября, 04.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Анахайм
Дата проведения
16 ноября, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Айлендерс
Дата проведения
16 ноября, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь НХЛ

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
e1ther - e1ther
давайте поможем Ламберту найти схемы,может и Антошку найдем под забором,после смузи и тренировки)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Суворов Антон
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Если Бог с Айлендерс - то кто против нас?

Нью Йорк Айлендерс!

Не сдаёмся!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FOX_SKILL
Напрашивается само собой, что везде победят хозяева, надеюсь так не будет и гости смогут удивить. Шансов на это больше видится у уток и айлов. Если Илья будет в раме и поймает кураж и закроет атаку Ванкувера это будет интересно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Ответ e1ther - e1ther
давайте поможем Ламберту найти схемы,может и Антошку найдем под забором,после смузи и тренировки)
Возвращайте Дага Уэйта
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Костя Кот
Ответ e1ther - e1ther
давайте поможем Ламберту найти схемы,может и Антошку найдем под забором,после смузи и тренировки)
ударная тройка Ванкувера нормально так сегодня схем поначертят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Суворов Антон
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ e1ther - e1ther
давайте поможем Ламберту найти схемы,может и Антошку найдем под забором,после смузи и тренировки)
В бане я был, чего меня искать? Паха_дайте_жалобную_книгу и комнатный боец hhlg нажаловались.. Не выдержали моего натиска..

А если ты так ставишь вопрос и ищешь меня под забором - я тебе задам встречный вопрос - Ижевский) выбросишь джерси Овечкина если он не поддержит Владимира Владимировича на выборах или всё таки оставишь..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
e1ther - e1ther
Ответ Суворов Антон
В бане я был, чего меня искать? Паха_дайте_жалобную_книгу и комнатный боец hhlg нажаловались.. Не выдержали моего натиска.. А если ты так ставишь вопрос и ищешь меня под забором - я тебе задам встречный вопрос - Ижевский) выбросишь джерси Овечкина если он не поддержит Владимира Владимировича на выборах или всё таки оставишь..
с кем в бане был?)с Оланкой?)джерси тебе отправлю,как труфанату Овечкина)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Суворов Антон
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ e1ther - e1ther
с кем в бане был?)с Оланкой?)джерси тебе отправлю,как труфанату Овечкина)
Зря ты в это полез.. Я с тобой в последнее время в нормальном диалоге был..

Ну что же..

Саня.. Кстати когда платишко примерял.. Нигде не жало.. Хорошо село?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий