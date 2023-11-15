Футболистка Хорватии Маркович: «Мбаппе, Холанд и Неймар помогли бы нам, если бы ходили на женский футбол. Но приходили и получали удовольствие, а не просто присутствовали»

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция Грассхоппер высшая лига Швейцария женский футбол Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Ана Маркович призвала Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда ходить на женский футбол.

«Я думаю, что женскому футболу стало уделяться больше внимания, потому что мы прогрессируем во всем: в качестве, в стиле игры, а также в возможностях, которые у нас есть, и это привлекло больше внимания.

Качество нашей игры намного выше, чем было в прошлом. Я думаю, что люди признают наши усилия, что мы усердно работаем для этого, потому что мы действительно стараемся стать лучше. Объяснение этого роста заключается в том, что все женщины также вносят свой вклад в наш футбол.

Я думаю, что мужчины и игроки мужского пола должны верить в нас, на самом деле, все должны верить в нас, в том числе другие женщины. Но, да, я думаю, что игроки с самыми громкими именами в футболе могли бы помочь, если бы они приходили смотреть наши матчи, если бы такие игроки, как Мбаппе или Холанд, приходили смотреть матчи своих клубов или Неймар – игры сборной Бразилии. Но приходили и получали удовольствие от игры, а не просто присутствовали», – сказала футболистка сборной Хорватии и «Грассхоппера». 

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

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49 комментариев

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Ilya Kozaev
Зачем смотреть на то что тебе не нравится и не доставляет никакого удовольствия ? Может вся женская команда хорватии соберется и на сварку посмотрит поддержит сварщиков
+70
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+70
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SaintsInformed
Ответ Ilya Kozaev
Зачем смотреть на то что тебе не нравится и не доставляет никакого удовольствия ? Может вся женская команда хорватии соберется и на сварку посмотрит поддержит сварщиков
только не просто поприсутствует и посмотрит, а получит удовольствие
+37
0
+37
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morozoff
Они не мазохисты
+25
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+25
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Что бы в компании с девушками получать удовольствие, надо с ними не в футбол играть)
+19
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+18
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Kobe81pts
Ответ Aleksey Yashin
Может они ещё половину своего заработка должны вам отдать?)
Это следующим пунктом
+18
0
+18
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Aleksey Yashin
Может они ещё половину своего заработка должны вам отдать?)
+13
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+13
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Алексей Гусев
получали удовольствие в перерывах?
+9
-1
+8
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QWertY
Вот именно. Никто не будет ездить на жигули если есть вариант купить Мерс или Бэху. Также и с женским футболом и мужским.
Единственный шанс женского футбола привлечь зрителей -играть голышом
+6
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Люблю Марго Робби
Где вы там прогрессирует? Грусть, печаль одна смотреть это "зрелище"
+6
0
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SkSK
Т.е. они не просто ДОЛЖНЫ приходить на матчи женщин, но еще и Должны получить удовольствие от этих игр... Круто. Почему женщины постоянно твердят, что им кто то что то должен??
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+5
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Антиглор17
И как они по заказу должны получать удовольствие?!
Это уже ущемление их прав между прочим!
+6
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+5
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А. Мостовой
Чтобы они получили удовольствие нужно чтобы вы после игры еще поработали кое чем.
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-3
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Mac Miller
Многие футболисты наедаются футболом, что не могут смотреть другие игры, а тут ещё и это
+4
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НИЧЕГО СМЕШНОГО
Недавно глянул обзор женского чемпа Испании, двух как-бы хороших команд. Реал Мадрид Сосьедад. Цирк лютый, привоз на привозе. Ржач обеспечен 😁👌
В принципе ожидания подтвердились)
+4
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Today I feel Qatari
Ана Маркович красивая, с ней можно и удовольствие получить :)
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mArty-.-
Ответ morozoff
Они не мазохисты
Насчёт Мбаппе не уверен
+4
-1
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Семён Жуйло
Удовольствие до или после? А может быть вместо?
+3
0
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McLaren40
У меня в университете есть программа лояльности, по которой ты можешь получить бесплатные билеты на поход на баскетбол, если ходишь на все матчи женского футбола. Так вот все, кто приходит на такие матчи, просто присутствуют и занимаются своими делами только ради баллов для будущих баскетбольных игр.

Даже такие акции не прибавляют интереса к женскому футболу
+4
-1
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Матвей Суицидин
вы бы для начала научились это удовольствие доставлять, а потом бы уже гостей звали)))
+2
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Михо
Говорят Пит Сампрас как то сказал- я не смотрю женский теннис, не вижу ни одной причины это делать. Так и здесь😃
+2
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andr d
Ответ Гундеж с Гимаевым
удовольствие они могли бы получить только в женской раздевалке, на поле смотреть нечего...
Судя по их фигурами и в раздевалке неначто особо смотреть
+2
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василий иванов
сама она поняла что сказала?! принуждает получать удовольствие. Это как? каким образом принудительно нужно получать удовольствие? А если приходят, но не получают, то значит не нравится. С логикой барышня совсем не дружит.
+2
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Алексей Гусев
Ответ Семён Жуйло
Удовольствие до или после? А может быть вместо?
во время...перерывы есть)
+2
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RomkiN
Никто никому не должен
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Lisic
Пусть девушки играют в бикини и на полполя, тогда и зрители к ним потянутся. А так - женский футбол сродни мужскому синхронному плаванию.
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HK Traktor
Ну если бы топлесс играли, стадионы были бы битком.
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Demyan Grachev
так замотивируйте! топлес там,стриптиз
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no_one_perfect
Было бы здорово, если бы от консервированной горбуши люди не просто наедались, но получали бы удовольствие, как от свежеприготовленного стейка…
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Tornado V
Мбаппе холланд и неймар примите к сведению и будьте острожны!
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Я люблю картошку
Теперь и в этом будут виноваты, пхах
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AIBOLIT66
Я думаю, что мужчины и игроки мужского пола должны верить в нас, на самом деле, все должны верить в нас, в том числе другие женщины....
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а трансгендеры? можно и трансгендеры будут верить в вас?
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Tornado V
😁...👍
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xDe xDe
Нет, вот вы приходите и получайте удовольствие, понятно? А ещё мы хотим такие же зарплаты, как у вас.
Как же это смешно звучит. Причём я вполне себе разделяю идеи равных прав женщин и мужчин в обществе.
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FOOTBALL Live
захотели короче))
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atomio
Пустили вы бы их потом к себе в раздевалку например - тогда получили бы 😅
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Дмитрий Самохвалов
Мужчины должны.... Дальше можно не читать)
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крокодил в ванной
Вы должны получать удовольствие!
Получайте удовольствие, немедленно!!!
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Гундеж с Гимаевым
удовольствие они могли бы получить только в женской раздевалке, на поле смотреть нечего...
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Yoshiyuki Lewis
Ну особи мужского пола традиционой ориентации интереснее было бы если бы футболистки позвали бы его в раздевалку
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Пикачу82
Получать удовольствие от женского футбола они могли бы только в одном случае, но это 18+
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sabur
Пока не обязуют снимать футболки после гола,а вратаря пороть плетками после прорущенного, удовольствия от женского футбола, никто получить не сможет
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Денис Грибанов
Сломал и голову, и глаза об заголовок. Неужели нельзя поправить кривой перевод?
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Booligan
Удовольствия от женского футбола ровно столько же, сколько от мужского синхронного плавания. СтрaшнbIе тётки с психологическими травмами бестолково бегают по полю и требуют прав. Если женский волейбол отличается от мужского только силой удара, и то и другое смотреть приятно, то женский футбол это вообще другой вид спорта, по степени понимания наравне с крикетом или австралийским футболом
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DVS1
Ответ SaintsInformed
только не просто поприсутствует и посмотрит, а получит удовольствие
Если они будут выглядеть как Маркович, то сварщики им даже удовольствие обеспечат. А вот если как Эрмосо, то могут и варить заставить
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vzi
Ответ McLaren40
У меня в университете есть программа лояльности, по которой ты можешь получить бесплатные билеты на поход на баскетбол, если ходишь на все матчи женского футбола. Так вот все, кто приходит на такие матчи, просто присутствуют и занимаются своими делами только ради баллов для будущих баскетбольных игр. Даже такие акции не прибавляют интереса к женскому футболу
Что за универ?
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Старина Шимус
Ответ Алексей Гусев
во время...перерывы есть)
Да, а именно поход в буфет
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Алексей Гусев
Ответ Старина Шимус
Да, а именно поход в буфет
ну или в раздевалку)
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bel01
Ответ Люблю Марго Робби
Где вы там прогрессирует? Грусть, печаль одна смотреть это "зрелище"
Если бы Марго Робби в обтягивающей майке играла, ты бы купил сезонный абонемент, будем откровенны.
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Эразм
Хотел ведь старикан Зепп им форму чуть укоротить, так нет же, не захотели, все хотят по хитрому. на на женский футбол или хоккей, меня под страхом смерти не затянуть.
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