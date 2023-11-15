Футболистка Хорватии Маркович: «Мбаппе, Холанд и Неймар помогли бы нам, если бы ходили на женский футбол. Но приходили и получали удовольствие, а не просто присутствовали»

Ана Маркович призвала Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда ходить на женский футбол.

«Я думаю, что женскому футболу стало уделяться больше внимания, потому что мы прогрессируем во всем: в качестве, в стиле игры, а также в возможностях, которые у нас есть, и это привлекло больше внимания.

Качество нашей игры намного выше, чем было в прошлом. Я думаю, что люди признают наши усилия, что мы усердно работаем для этого, потому что мы действительно стараемся стать лучше. Объяснение этого роста заключается в том, что все женщины также вносят свой вклад в наш футбол.

Я думаю, что мужчины и игроки мужского пола должны верить в нас, на самом деле, все должны верить в нас, в том числе другие женщины. Но, да, я думаю, что игроки с самыми громкими именами в футболе могли бы помочь, если бы они приходили смотреть наши матчи, если бы такие игроки, как или Холанд, приходили смотреть матчи своих клубов или – игры сборной . Но приходили и получали удовольствие от игры, а не просто присутствовали», – сказала футболистка сборной Хорватии и « ».

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