Футболистка Хорватии Маркович: «Мбаппе, Холанд и Неймар помогли бы нам, если бы ходили на женский футбол. Но приходили и получали удовольствие, а не просто присутствовали»
Ана Маркович призвала Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда ходить на женский футбол.
«Я думаю, что женскому футболу стало уделяться больше внимания, потому что мы прогрессируем во всем: в качестве, в стиле игры, а также в возможностях, которые у нас есть, и это привлекло больше внимания.
Качество нашей игры намного выше, чем было в прошлом. Я думаю, что люди признают наши усилия, что мы усердно работаем для этого, потому что мы действительно стараемся стать лучше. Объяснение этого роста заключается в том, что все женщины также вносят свой вклад в наш футбол.
Я думаю, что мужчины и игроки мужского пола должны верить в нас, на самом деле, все должны верить в нас, в том числе другие женщины. Но, да, я думаю, что игроки с самыми громкими именами в футболе могли бы помочь, если бы они приходили смотреть наши матчи, если бы такие игроки, как Мбаппе или Холанд, приходили смотреть матчи своих клубов или Неймар – игры сборной Бразилии. Но приходили и получали удовольствие от игры, а не просто присутствовали», – сказала футболистка сборной Хорватии и «Грассхоппера».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Единственный шанс женского футбола привлечь зрителей -играть голышом
Это уже ущемление их прав между прочим!
В принципе ожидания подтвердились)
Даже такие акции не прибавляют интереса к женскому футболу
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а трансгендеры? можно и трансгендеры будут верить в вас?
Как же это смешно звучит. Причём я вполне себе разделяю идеи равных прав женщин и мужчин в обществе.
Получайте удовольствие, немедленно!!!